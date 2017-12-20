Прокуратуру и Следственный комитет просят разобраться с главой Алапаевска

16:06 | 10.01.2020

Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Местный бизнесмен просит привлечь его к ответственности за получение взятки

В Алапаевске местный бизнесмен просит привлечь главу города Сайгида Билалова к ответственности за получение взятки – с соответствующим заявлением в правоохранительные органы обратился владелец котельной, длительное время испытывающий прессинг со стороны администрации муниципалитета. Согласно документу, взятка была завуалирована под договор аренды, что придавало отношениям двух сторон волне официальный, и даже публичный характер. Подробности – в материале «Вечерних ведомостей».



С заявлением в ГУ МВД России по Свердловской области, прокуратуру и региональное следственное управление Следственного комитета обратился генеральный директор ООО «Алапаевский теплоэнергетический комплекс» Игорь Мелкозеров. Компания владеет имущественным котельным комплексом, расположенным на промплощадке бывшего Алапаевского металлургического завода. У мэрии есть свой определенный интерес к котельной, обеспечивающей теплом половину города, но собственники намерены до конца защищать свои интересы.



Особенность котельной в том, что сам объект, включая здание, цех химводоподготовки, дымовые трубы принадлежат партнерам Игоря Мелкозерова, котлы – муниципалитету, электросети и водозабор – частным лицам.



В 2018 году водозаборное сооружение и центральную распределительную подстанцию, от которой запитана котельная и водозаборное сооружение приобрел Малик Муртазалиев, который находится в родственных связях с Ризваном Муртазалиевым – имамом города и земляком главы Алапаевска Сайгида Билалова (последний ранее являлся также бизнес-партнером Муртазалиева – им принадлежало предприятие по переработке древесины ООО «Регионстройлес»).



«Летом 2018 года, когда необходимо было решать вопрос о том, каким образом будет запускаться котельная на промплощадке АМЗ, и какая организация будет эксплуатировать муниципальные котлы, и продавать тепловую энергию потребителям, глава города Беспалов С.Г. (покинул должность в октябре 2018 г – Прим.ред.) совместно с председателем Думы Билаловым С.Л. (возглавил муниципалитет в декабре 2018 г.) взамен на беспрепятственную работу бизнеса по поставке тепловой энергии, а также согласования по передаче в субаренду муниципальной котельной установки, предложили собственникам котельной взять в аренду водозаборное сооружение за 6 миллионов рублей в год, хотя предыдущие собственники сдавали этот объект за 120 тысяч рублей, то есть арендная плата была увеличена в 50 раз. За заключение договора аренды на таких условиях глава и председатель думы обещали не мешать работать не только теплоснабжающим организациям, но и другим организациям, входящим в группу компаний Мелкозерова И.В. Данное условие фактически являлось схемой получения взятки со стороны Билалова С.Л. за создание благоприятных условий деятельности», – указано в заявлении.



Пойти на заключение договора владельцы котельной были вынуждены, так как было необходимо начинать отопительный сезон. В противном случае, население осталось бы без тепла в квартирах.



Но даже после заключения кабального договора аренды и внесения предоплаты создавались препятствия для ведения нормальной деятельности, проблемы начинались одна за другой, отмечает Игорь Мелкозеров



Тогда договор аренды на водозабор был заключен на ООО «Алапаевские тепловые сети» (как и договор субаренды на муниципальные котлы) – собственник компании в настоящее время перешел на условную сторону властей города. Однако до 15 апреля 2019 г. предприятием руководил сам Игорь Мелкозеров (17 октября 2019 восстановлен в должности по решению суда). Когда весной 2019 года ООО «АТС» обратилось в Алапаевский городской суд с исковым заявлением о признании договора недействительным в связи с кабальностью сделки, и стало возможно вскрытие истинных обстоятельств по его заключению, а также причастность к ним руководства города, «Билалов стал звонить мне, договариваться о встрече, чтобы решить вопрос о сохранении в тайне истинных мотивов сделки», – добавляет Игорь Мелкозеров.



После этого управление ООО «АТС», которое на тот момент обладало статусом Единой теплоснабжающей организации (ЕТО, присваивается юридическим лицам, владеющим на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями) перешло в руки других лиц. Руководство компании, зная, что договор субаренды на котельную установку заканчивается в мае в конце отопительного сезона, заключает договор на оказание охранных услуг до 14 апреля 2020 года с ЧОО «Кобра-Алапаевск» (соучредитель – знакомый уже нам Ризван Муртазалиев) и ЧОО «А1».



Впоследствии сотрудники ЧОО «А1» перестали допускать на территорию котельного комплекса непосредственных собственников имущества их представителей, включая и самого Игоря Мелкозерова, препятствуя тем самым подготовке оборудования к новому отопительному сезону. Все это время, вплоть до 16 августа 2019 года, имущество расхищалось, но силовые структуры на местах полностью отстранились и не стали вмешиваться в вопиющую ситуацию, не принимая никаких мер и по фактам краж, попросту отказывая в возбуждении уголовных дел.



Не стали силовики реагировать и незаконные, по мнению Игоря Мелкозерова, действия властей города в лице Сайгида Билалова. Статуса ЕТО ООО «Алапаевские тепловые сети» администрация должна была лишить сроком до 3 июня 2019 года, но фактически соответствующее постановление администрации было подписано лишь 25 июля. В связи с этим поставщики газа и электроэнергии отказывали ООО «АТЭК» в заключении договоров на поставку ресурсов, необходимых для бесперебойной работы котельной ввиду наличия аналогичных договоров с ООО «АТС», которое благодаря мэрии продолжала сохранять статус ЕТО. В результате 4 сентября администрация отдает статус ЕТО муниципальному предприятию «Энерготепло» несмотря на многочисленные заявки ООО «АТЭК».



«Все изложенное недвойственно указывает на личную заинтересованность главы муниципального образования Алапаевск – Билалова С.Л. в отоплении вверенного ему жителями города исключительно аффилированными и подконтрольными ему организациями, при этом использовании всех имеющихся должностных полномочий и коррумпированных связей для достижения личных целей направленных на собственное обогащение», – резюмирует Игорь Мелкозеров в заявлении.



Статус ЕТО позволил МП «Энерготепло» взимать денежные средства с потребителей – населения и юридических лиц (в том числе, социальных объектов), хотя фактически тепловую энергию вырабатывало ООО «АТЭК», до которого деньги почти не доходили. По состоянию на 23 декабря 2019 г. задолженность МП «Энерготепло» перед ООО «АТЭК» составляла 27 миллионов рублей. Отсутствие средств поставило перед ООО «АТЭК» практически на грань выживания – компании нечем было расплатиться с поставщиками ресурсов, сформировалась задолженность по заработной плате перед сотрудниками октябрь-ноябрь 2019 года.



«Ситуация катастрофическая, у нас люди готовы к забастовке», – заявляли представители ООО «АТЭК» на заседании в администрации города.



Они были вынуждены пойти на частичное ограничение режима потребления с понижением температуры теплоносителя на 10 градусов, после чего им все же перечислили около 1 миллиона рублей, которых даже не хватило на частичную выплату заработной платы.



«Мы что, каждый месяц сейчас с протянутой рукой будем ходить? Мы считаем, что данная ситуация создана искусственно с целью вмешательства в организацию финансовой деятельности, просим правоохранительные органы вмешаться», – рассказали представители ООО «АТЭК» на заседании, на котором присутствовала и прокуратура.



Участники заседания отмечают резкое заявление Сайгида Билалова, который пригрозил объявить в городе режим ЧС в случае подобных частичных ограничений подачи тепла (хотя эта ситуация, собственно, и создана руками чиновников и МП «Энерготепло») и привести на котельную других людей. Ничем не напоминает типичный рейдерский захват? Кроме этого, Сайгид Билалов в ходе заседания стал раздавать указания прокуратуре, на что сотрудник надзорного ведомства вежливо поправил его, что глава города прокуратуре может лишь рекомендовать.



Редакция veved.ru будет следить за развитием событий.

Максим Бойков © «Вечерние ведомости»