Общество
16:18 | 31.12.2019
Фото: 66.RU
С НОВЫМ ГОДОМ!
Редакция издания «Вечерние ведомости» и уважаемые читатели поздравляют уральцев с наступающим праздником
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев:
Встречая 2020 год, мы с благодарностью оглядываемся на год уходящий, на все хорошее, что было в нем. В 2019 году Свердловская область отпраздновала свое 85-летие. Мы отметили этот юбилей достойными результатами работы, подтвердив звание опорного края державы. Считаю, уральцы хорошо потрудились и заложили надежный фундамент для того, чтобы наступающий год стал успешным, добрым и щедрым.
Желаю вам встретить Новый год с близкими и родными людьми, в атмосфере любви и взаимопонимания. Здоровья и радости – нашим детям, долгих лет жизни и сердечного тепла – родителям. Пусть в эти праздничные дни никто не будет одинок и обделен вниманием. Пусть для каждого начало года станет началом новой яркой и счастливой жизни! С праздником, дорогие друзья! С Новым годом!
Начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор полиции Александр Мешков:
Дорогие уральцы! Накануне всенародно любимых с детства праздников – Нового года и Рождества Христова искренне поздравляю вас! Это всегда долгожданные торжества, которые наполняют наши сердца особой душевной теплотой и радостью, вселяют надежду и оптимизм, веру в лучшее будущее. Это время подведения итогов и начала новых ярких достижений.
2019 год был достаточно насыщенным. Проделан огромный объем работы, чтобы наступила неотвратимость наказания для лиц, подозреваемых в жестоком убийстве хозяйки автомашины «Ауди» Ксении Каторгиной, в установлении и задержании фигуранта громкого дела о расправе над двумя девушками в микрорайоне Уктус.
Для меня лично 2019 год был знаменателен, потому что Президентом РФ оказано большое доверие, и сегодня я служу в одном из самых многочисленных гарнизонов России. На Урале есть свои традиции. Здесь очень гордые люди, и это очень приятно. Здесь живут люди, которые любят землю, на которой они живут, трудятся, учатся. И это впечатляет.
Наступающий 2020 год ставит перед силовиками не менее сложные и ответственные задачи по укреплению законности и правопорядка в нашей области.
Хочу пожелать свердловчанам в Новом году свершений всех тех желаний, которые они задумали. Поверьте, сегодня в Свердловской области весь правоохранительный блок, законодательная, исполнительная власть ответственны за то, чтобы люди себя здесь комфортно чувствовали. Потому что от уровня взаимодействия сегодня очень много зависит, и я, пользуясь случаем, хочу поздравить ещё и своих коллег по правоохранительному блоку за тот уровень взаимодействия, который сегодня есть. Уверен, что в следующем году задачи, которые мы перед собой поставили по охране общественного порядка и по профилактике правонарушений, мы выполним. Со своей стороны приложу максимум усилий для этого.
В эти волнительные праздничные минуты от всей души желаю, чтобы все мечты уральцев сбылись, а также главного в жизни – крепкого здоровья, благополучия, счастья, понимания и уюта в семьях. А нам, полицейским, можно пожелать повышения уровня профессионализма. И наших коллег журналистов я тоже хочу поздравить с Новым годом. От вашей работы сегодня многое зависит, потому что наши граждане ориентированы на то, как до них донесут информацию. С Новым годом!
Светлана Кузнецова, прокурор города Екатеринбурга:
Дорогие екатеринбуржцы! В преддверии нового 2020 года искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и удачи! Пусть новый год войдет в каждый дом с миром, теплом, добром и любовью, подарив возможности реализовать все задуманное и желаемое! Пусть наш общий дом - наш любимый город развивается, растет, становясь образцом красоты и комфорта, наполняя нашу жизнь множеством радостных событий!
Дмитрий Ионин, депутат Государственной Думы, фракция «Справедливая Россия»:
Пусть ко всем нам 2020 год будет благосклонен. И, конечно же, справедлив! Чувствую, что он точно не будет спокойным. Но, как говорят разные умные политологи, запрос на стабильность в России уступил запросу на перемены. Так что это логично.
Пускай это будут хорошие и позитивные перемены. Эволюционные. А еще, пусть будут здоровы и радуют нас наши близкие.
Григорий Вихарев, депутат Екатеринбургской городской Думы:
Жителям Свердловской области я желаю здоровья, благополучия, семейного тепла, чтобы рядом всегда были надёжные, добрые люди. Желаю выдержки – следующий год будет очень плодотворный. У города новое руководство, у области оно стабильное и сильное. Бюджет города Екатеринбурга увеличился, муниципальные образования в Свердловской области развиваются очень динамично: строятся новые объекты, появляется новая инфраструктура, большое внимание уделяется социальной сфере – это не может не радовать. Разумеется, я желаю каждому реализовать себя, выполнить все свои желания и планы. Ну а мы, как городская дума города Екатеринбурга будем в этом всячески и городским, и областным властям содействовать.
Роман Кравченко, глава Администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга:
Дорогие читатели Вечерних Ведомостей! Я сердечно поздравляю вас с Новым Годом! Пусть он принесет в ваш дом удачу, тепло и благополучие! Пусть все члены ваших семей будут здоровы, полны сил и терпения!
В наше время очень важно обрести доверие людей. Для меня, как главы Орджоникидзевского района, важно доверие его жителей. «Вечерним Ведомостям» важно доверие читателей. Я считаю, своими трудом и профессионализмом они его заслужили. Всегда приятно читать мастерски оформленную проверенную информацию!
Я желаю редакции «Вечерних Ведомостей» настоящей журналистской удачи, всех благ и роста числа благодарных читателей. Искренне верю, что Ваша работа нужна и приносит пользу. Благодаря Вам мы видим и исправляем ошибки и несправедливость. Благодаря Вашей работе люди могут узнавать, что мы делаем, куда мы все идем. Сохраните Ваши главные достоинства – профессионализм и объективность.
Еще раз благодарю и поздравляю читателей и редакцию «Вечерних Ведомостей» с Новым Годом! Пусть для нас всех он будет лучше, чем предыдущий!
Ильхам Ширалиев, директор Департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области:
Уважаемые уральцы! Дорогие друзья! Уходит в историю 2019 год, который был трудовым и насыщенным разнообразными событиями в жизни каждого жителя Свердловской области.
Мы с вами добились очень многого. Предусмотренные Национальным планом противодействия коррупции в текущем году мероприятия выполнены. Решением Губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева образован самостоятельный государственный орган – Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области, который положил начало совершенствованию региональной системы противодействия коррупции, просветительской работы.
Наше стремление – работать ради общего блага, для процветания нашей области, чтобы люди жили лучше. Благодарю Вас, дорогие уральцы, за ваше доверие, активную гражданскую позицию и неравнодушие к развитию общественного правосознания.
Наступает самый волшебный, самый замечательный праздник – Новый год.
Искренне поздравляю вас с 2020 годом! Желаю вам оптимизма, благополучия, здоровья! С новым годом!
Антон Шипулин, российский биатлонист, депутат Государственной Думы:
Дорогие друзья! Время приближает нас к Новому, 2020 году. Уже совсем скоро наступит долгожданная Новогодняя ночь — тот самый заветный момент между прошлым и будущим. Чувство трепета, с которым мы ждем наступления Нового Года, знакомо каждому из нас с детства. В эту ночь очень хочется быть рядом со своей семьей, близкими и родными людьми, сказать им самые главные слова и увидеть в их глазах счастье. Это ли не самое настоящее новогоднее волшебство?
Уверен, пока бьют куранты, каждый из нас загадает самую заветную мечту, а она непременно сбудется. Наверное, все мы мечтаем примерно об этом и том же, чтобы наши родные были здоровы и счастливы, в делах сопутствовал успех, а в стране и мире царили мир и согласие.
Уходящий год был насыщенным, полным эмоций и впечатлений, мы побеждали, ошибались, получали опыт, но продолжали идти к своей цели. Следующий год будет еще счастливее!
В 2020 году мы будем отмечать 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Опыт наших дедов и прадедов, их смелость, сила, воля, умение не падать духом должны стать для нас примером. В наступающем году нам нужно быть единой командой, работать всем вместе на благо жителей Свердловской области. Я желаю вам и вашим близким счастья и успехов, здоровья и благополучия в Новом Году!
Станислав Николаев, глава федерации по рукопашному бою Свердловской области:
От имени региональной общественной организации «Федерация рукопашного боя», от всей души поздравляем жителей Свердловской области и города Екатеринбурга с наступающим 2020 годом. Желаем новых свершений во всех благородных делах в развитии спорта и популяризации здорового образа жизни среди молодёжи и детей нашего региона и всей страны. Отдельно желаю всем, чья профессия связана с развитием физической культуры и спорта, воспитанием подрастающего поколения, чтобы их воспитанники достойно представляли нашу область на российской и международной спортивной арене. Ну и, конечно, всем жителям желаю крепкого здоровья, благополучия родным и близким и хорошего новогоднего настроения.
Игорь Кожевин, актёр Театра Драмы:
От всей души поздравляю с Новым годом всех жителей Свердловской области, коим и я официально являюсь с этого года, хотя и живу здесь уже, без малого, 15 лет.
Хочу пожелать жителям столицы Урала добра, здоровья, взаимопонимания и любви! Оставаться такими же сильными и свободолюбивыми! Но все, же самое главное хочется пожелать, чтобы мы больше уделяли внимания друг другу в этом бурном течении жизни! Не забывали о близких и терпимее относились к ошибкам других! Ведь люди, что окружают нас – это самое главное! Давайте любить друг друга с каждым днём всё сильнее! Помогать друг другу! И пусть Новый год принесёт нам всем радость общения и безмерной любви! Ведь с любовью и поддержкой мы сможем преодолеть всё! С Новым годом! Здоровья! Тепла! И любви!
Межрегиональная общественная организация «Аистенок»:
От имени Межрегиональной общественной организации «Аистенок» примите наши самые искренние и теплые поздравления с наступающим Новым Годом! Новый год - поистине долгожданный и самый дивный и волшебный праздник! Давайте возьмем с собой все самое важное и полезное, что случилось с вами в 2019, а плохое оставим в году уходящем! Пусть 2020 принесет все самое лучшее – счастье в жизни, новые творческие идеи и возможности, успех в делах, праздничное настроение! Пусть исполняются Ваши самые заветные желания. А все невзгоды и волнения обходят стороной. Желаю благополучия и здоровья Вам и вашим семьям!
Поисковый отряд «Прорыв»:
Дорогие друзья! Еще немного и в наши дома постучатся два самых волшебных праздника - Новый год и Рождество Христово. Мы хотим, чтоб в новом году ваш дом был полон спокойствия и душевной теплоты. Живите друг-другом, живите близкими. Дарите им минуты радости и заботу. Нет ничего ближе и преданнее семьи. Воспитывайте своих детей достойными людьми. Обнимайте их и своих родителей каждый день, говорите им добрые слова. Цените друзей и неравнодушных малознакомых людей, никогда не проходите мимо чужой беды. Пусть найдутся те, кого долгие дни и вечера ждут дома. Пусть никто и никогда не уходит безвозвратно. Мы желаем вам здоровья и счастья! Берегите и цените жизнь! Пусть Господь хранит вас. С наступающими праздниками.
Редакция издания «Вечерние ведомости присоединяется к поздравлениям! 31 декабря – повод выдохнуть, оглянуться и поблагодарить всех, кто делает нас счастливыми. Пусть в нем будет как можно больше приобретений и как можно меньше потерь. От всей души желаем вам мира и любви, здоровья. Пусть в 2020 году мир и радость царят в ваших сердцах. С Новым годом, дорогие читатели!
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
16:05 | 31.12.2019
Погода в Екатеринбурге и области в новогоднюю ночь
15:34 | 31.12.2019
В Полевском осудят мошенницу, из-за которой пострадали шесть человек
15:09 | 31.12.2019
В новогоднюю ночь на улицах Перми будет работать 150 единиц техники и около 100 рабочих
14:36 | 31.12.2019
В Екатеринбурге ребенок получил травму на аттракционе по картингу
14:15 | 31.12.2019
В столице Урала накануне нового года произошла поножовщина
13:29 | 31.12.2019
Перед судом предстанет екатеринбуржец, обвиняемый в фиктивной постановке на учет иностранцев
13:14 | 31.12.2019
В Каменске-Уральском без тепла остались 1800 человек
13:09 | 31.12.2019
Снайпера ВОВ - ветерана МВД из Свердловской области посетили «полицейские» Дед Мороз и Снегурочка
13:00 | 31.12.2019
Сотрудники ГИБДД в Екатеринбурге поздравили автомобилистов с Новым годом
12:50 | 31.12.2019
В Екатеринбурге ликвидировали цех по производству «паленки». В продукцию подмешивали жидкость для обработки животных
12:26 | 31.12.2019
В Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу
12:21 | 31.12.2019
В преддверии новогодних праздников специалисты напоминают о правилах использования пиротехники
12:04 | 31.12.2019
Пермяков приглашают встретить Новый год в городских парках
12:01 | 31.12.2019
В новогодние праздники пожарные советуют особое внимание уделять детям
11:59 | 31.12.2019
В Свердловской области произошло смертельное ДТП
11:59 | 31.12.2019
В новогоднюю ночь пермяков и гостей города ждут на эспланаде
11:57 | 31.12.2019
В районах Перми в новогодние каникулы будут работать «дежурные» телефоны по вопросам ЖКХ
11:50 | 31.12.2019
Свердловская спортсменка не попала в сборную области из-за скандала между взрослыми
11:41 | 31.12.2019
«Т Плюс» модернизировала котельные в Заозерье и Курье в рамках концессии
11:36 | 31.12.2019
В новогоднюю ночь в Перми будет перекрыт ряд центральных улиц
11:32 | 31.12.2019
Дмитрий Самойлов поздравил пермяков и гостей города с Новым годом
20:11 | 30.12.2019
В Екатеринбурге ищут 29-летнего мужчину
20:01 | 30.12.2019
Мама мальчика с простреленной головой просит Рошаля спасти жизнь ее сыну
19:50 | 30.12.2019
В праздники общественный транспорт Екатеринбурга будет работать по графику выходных
19:17 | 30.12.2019
Детей из поселка Ис повезут на «ЭкспоЁлку-2020»
18:48 | 30.12.2019
В Верхней Пышме задержан нетрезвый водитель, который вёз 2-летнюю дочь
18:31 | 30.12.2019
В столице Урала отремонтируют Дом актёра
18:03 | 30.12.2019
«Самый большой вызов – понять, к чему готовить детей». Директор Дворца молодежи подвел итоги года
17:33 | 30.12.2019
Администрацию Алапаевска через суд обязали построить очистные сооружения после обращения депутата Госдумы
17:12 | 30.12.2019
Детский сад в Каменске-Уральском подвергся проверке прокуратуры
16:49 | 30.12.2019
Депутат Госдумы поздравил жителей Южного Урала с Новым годом
16:10 | 30.12.2019
Экспорт продукции Свердловской области в Китай вырос в несколько раз