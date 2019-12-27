Фото: В.Н. Горелых



Фото: http://www.uraldrama.ru/

Встречая 2020 год, мы с благодарностью оглядываемся на год уходящий, на все хорошее, что было в нем. В 2019 году Свердловская область отпраздновала свое 85-летие. Мы отметили этот юбилей достойными результатами работы, подтвердив звание опорного края державы. Считаю, уральцы хорошо потрудились и заложили надежный фундамент для того, чтобы наступающий год стал успешным, добрым и щедрым.Желаю вам встретить Новый год с близкими и родными людьми, в атмосфере любви и взаимопонимания. Здоровья и радости – нашим детям, долгих лет жизни и сердечного тепла – родителям. Пусть в эти праздничные дни никто не будет одинок и обделен вниманием. Пусть для каждого начало года станет началом новой яркой и счастливой жизни! С праздником, дорогие друзья! С Новым годом!Дорогие уральцы! Накануне всенародно любимых с детства праздников – Нового года и Рождества Христова искренне поздравляю вас! Это всегда долгожданные торжества, которые наполняют наши сердца особой душевной теплотой и радостью, вселяют надежду и оптимизм, веру в лучшее будущее. Это время подведения итогов и начала новых ярких достижений.2019 год был достаточно насыщенным. Проделан огромный объем работы, чтобы наступила неотвратимость наказания для лиц, подозреваемых в жестоком убийстве хозяйки автомашины «Ауди» Ксении Каторгиной, в установлении и задержании фигуранта громкого дела о расправе над двумя девушками в микрорайоне Уктус.Для меня лично 2019 год был знаменателен, потому что Президентом РФ оказано большое доверие, и сегодня я служу в одном из самых многочисленных гарнизонов России. На Урале есть свои традиции. Здесь очень гордые люди, и это очень приятно. Здесь живут люди, которые любят землю, на которой они живут, трудятся, учатся. И это впечатляет.Наступающий 2020 год ставит перед силовиками не менее сложные и ответственные задачи по укреплению законности и правопорядка в нашей области.Хочу пожелать свердловчанам в Новом году свершений всех тех желаний, которые они задумали. Поверьте, сегодня в Свердловской области весь правоохранительный блок, законодательная, исполнительная власть ответственны за то, чтобы люди себя здесь комфортно чувствовали. Потому что от уровня взаимодействия сегодня очень много зависит, и я, пользуясь случаем, хочу поздравить ещё и своих коллег по правоохранительному блоку за тот уровень взаимодействия, который сегодня есть. Уверен, что в следующем году задачи, которые мы перед собой поставили по охране общественного порядка и по профилактике правонарушений, мы выполним. Со своей стороны приложу максимум усилий для этого.В эти волнительные праздничные минуты от всей души желаю, чтобы все мечты уральцев сбылись, а также главного в жизни – крепкого здоровья, благополучия, счастья, понимания и уюта в семьях. А нам, полицейским, можно пожелать повышения уровня профессионализма. И наших коллег журналистов я тоже хочу поздравить с Новым годом. От вашей работы сегодня многое зависит, потому что наши граждане ориентированы на то, как до них донесут информацию. С Новым годом!Дорогие екатеринбуржцы! В преддверии нового 2020 года искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и удачи! Пусть новый год войдет в каждый дом с миром, теплом, добром и любовью, подарив возможности реализовать все задуманное и желаемое! Пусть наш общий дом - наш любимый город развивается, растет, становясь образцом красоты и комфорта, наполняя нашу жизнь множеством радостных событий!Пусть ко всем нам 2020 год будет благосклонен. И, конечно же, справедлив! Чувствую, что он точно не будет спокойным. Но, как говорят разные умные политологи, запрос на стабильность в России уступил запросу на перемены. Так что это логично.Пускай это будут хорошие и позитивные перемены. Эволюционные. А еще, пусть будут здоровы и радуют нас наши близкие.Жителям Свердловской области я желаю здоровья, благополучия, семейного тепла, чтобы рядом всегда были надёжные, добрые люди. Желаю выдержки – следующий год будет очень плодотворный. У города новое руководство, у области оно стабильное и сильное. Бюджет города Екатеринбурга увеличился, муниципальные образования в Свердловской области развиваются очень динамично: строятся новые объекты, появляется новая инфраструктура, большое внимание уделяется социальной сфере – это не может не радовать. Разумеется, я желаю каждому реализовать себя, выполнить все свои желания и планы. Ну а мы, как городская дума города Екатеринбурга будем в этом всячески и городским, и областным властям содействовать.Дорогие читатели Вечерних Ведомостей! Я сердечно поздравляю вас с Новым Годом! Пусть он принесет в ваш дом удачу, тепло и благополучие! Пусть все члены ваших семей будут здоровы, полны сил и терпения!В наше время очень важно обрести доверие людей. Для меня, как главы Орджоникидзевского района, важно доверие его жителей. «Вечерним Ведомостям» важно доверие читателей. Я считаю, своими трудом и профессионализмом они его заслужили. Всегда приятно читать мастерски оформленную проверенную информацию!Я желаю редакции «Вечерних Ведомостей» настоящей журналистской удачи, всех благ и роста числа благодарных читателей. Искренне верю, что Ваша работа нужна и приносит пользу. Благодаря Вам мы видим и исправляем ошибки и несправедливость. Благодаря Вашей работе люди могут узнавать, что мы делаем, куда мы все идем. Сохраните Ваши главные достоинства – профессионализм и объективность.Еще раз благодарю и поздравляю читателей и редакцию «Вечерних Ведомостей» с Новым Годом! Пусть для нас всех он будет лучше, чем предыдущий!Уважаемые уральцы! Дорогие друзья! Уходит в историю 2019 год, который был трудовым и насыщенным разнообразными событиями в жизни каждого жителя Свердловской области.Мы с вами добились очень многого. Предусмотренные Национальным планом противодействия коррупции в текущем году мероприятия выполнены. Решением Губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева образован самостоятельный государственный орган – Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области, который положил начало совершенствованию региональной системы противодействия коррупции, просветительской работы.Наше стремление – работать ради общего блага, для процветания нашей области, чтобы люди жили лучше. Благодарю Вас, дорогие уральцы, за ваше доверие, активную гражданскую позицию и неравнодушие к развитию общественного правосознания.Наступает самый волшебный, самый замечательный праздник – Новый год.Искренне поздравляю вас с 2020 годом! Желаю вам оптимизма, благополучия, здоровья! С новым годом!Дорогие друзья! Время приближает нас к Новому, 2020 году. Уже совсем скоро наступит долгожданная Новогодняя ночь — тот самый заветный момент между прошлым и будущим. Чувство трепета, с которым мы ждем наступления Нового Года, знакомо каждому из нас с детства. В эту ночь очень хочется быть рядом со своей семьей, близкими и родными людьми, сказать им самые главные слова и увидеть в их глазах счастье. Это ли не самое настоящее новогоднее волшебство?Уверен, пока бьют куранты, каждый из нас загадает самую заветную мечту, а она непременно сбудется. Наверное, все мы мечтаем примерно об этом и том же, чтобы наши родные были здоровы и счастливы, в делах сопутствовал успех, а в стране и мире царили мир и согласие.Уходящий год был насыщенным, полным эмоций и впечатлений, мы побеждали, ошибались, получали опыт, но продолжали идти к своей цели. Следующий год будет еще счастливее!В 2020 году мы будем отмечать 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Опыт наших дедов и прадедов, их смелость, сила, воля, умение не падать духом должны стать для нас примером. В наступающем году нам нужно быть единой командой, работать всем вместе на благо жителей Свердловской области. Я желаю вам и вашим близким счастья и успехов, здоровья и благополучия в Новом Году!От имени региональной общественной организации «Федерация рукопашного боя», от всей души поздравляем жителей Свердловской области и города Екатеринбурга с наступающим 2020 годом. Желаем новых свершений во всех благородных делах в развитии спорта и популяризации здорового образа жизни среди молодёжи и детей нашего региона и всей страны. Отдельно желаю всем, чья профессия связана с развитием физической культуры и спорта, воспитанием подрастающего поколения, чтобы их воспитанники достойно представляли нашу область на российской и международной спортивной арене. Ну и, конечно, всем жителям желаю крепкого здоровья, благополучия родным и близким и хорошего новогоднего настроения.От всей души поздравляю с Новым годом всех жителей Свердловской области, коим и я официально являюсь с этого года, хотя и живу здесь уже, без малого, 15 лет.Хочу пожелать жителям столицы Урала добра, здоровья, взаимопонимания и любви! Оставаться такими же сильными и свободолюбивыми! Но все, же самое главное хочется пожелать, чтобы мы больше уделяли внимания друг другу в этом бурном течении жизни! Не забывали о близких и терпимее относились к ошибкам других! Ведь люди, что окружают нас – это самое главное! Давайте любить друг друга с каждым днём всё сильнее! Помогать друг другу! И пусть Новый год принесёт нам всем радость общения и безмерной любви! Ведь с любовью и поддержкой мы сможем преодолеть всё! С Новым годом! Здоровья! Тепла! И любви!От имени Межрегиональной общественной организации «Аистенок» примите наши самые искренние и теплые поздравления с наступающим Новым Годом! Новый год - поистине долгожданный и самый дивный и волшебный праздник! Давайте возьмем с собой все самое важное и полезное, что случилось с вами в 2019, а плохое оставим в году уходящем! Пусть 2020 принесет все самое лучшее – счастье в жизни, новые творческие идеи и возможности, успех в делах, праздничное настроение! Пусть исполняются Ваши самые заветные желания. А все невзгоды и волнения обходят стороной. Желаю благополучия и здоровья Вам и вашим семьям!Дорогие друзья! Еще немного и в наши дома постучатся два самых волшебных праздника - Новый год и Рождество Христово. Мы хотим, чтоб в новом году ваш дом был полон спокойствия и душевной теплоты. Живите друг-другом, живите близкими. Дарите им минуты радости и заботу. Нет ничего ближе и преданнее семьи. Воспитывайте своих детей достойными людьми. Обнимайте их и своих родителей каждый день, говорите им добрые слова. Цените друзей и неравнодушных малознакомых людей, никогда не проходите мимо чужой беды. Пусть найдутся те, кого долгие дни и вечера ждут дома. Пусть никто и никогда не уходит безвозвратно. Мы желаем вам здоровья и счастья! Берегите и цените жизнь! Пусть Господь хранит вас. С наступающими праздниками.