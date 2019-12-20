Генерал Мешков определился с кандидатурой нового начальника екатеринбургского УМВД

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Начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков определился, кто займет место руководителя УМВД по Екатеринбургу. Если раньше заявлялось, что должность займет некий силовик из Твери, то сейчас сделана ставка на местные кадры. Приказ о назначении нового начальника может быть подписан уже на следующей неделе. Известно, что Мешков исходил из профессиональных качеств полковника и авторитета среди личного состава. Это поможет вывести работу городского гарнизона на качественно иной уровень.Глава Алапаевска Сайгид Билалов, по слухам, находится в конфликте с городским прокурором Александром Мухаевым. Поводом для ссоры, шепчутся инсайдеры, стал оправдательный приговор в отношении экс-директора МУП «Алапаевский горводоканал» Валерия Канахина, который обвинялся в присвоении 5,7 миллионов рублей предприятия.Прокуратура, представляющая гособвинение, не смогла добиться наказания для Канахина, которого мэрия пыталась посадить, показав неэффективность действий прошлой команды.На что изначально рассчитывала администрация, непонятно – даже сам представитель Водоканала подтвердил, что за период 2013-2017 гг. перерасхода фонда оплаты труда не было, а бывший глава города Станислав Шаньгин заявил, что о размере заработной платы оправданного знал и считал ее обоснованной.По информации слухмейкеров из администрации Алапаевска, на этой неделе первый заместитель главы города Виталий Калинин якобы написал заявление об увольнении по собственному желанию. Достоверность данной информации пока проверить не удается – Виталий Калинин не отвечает на звонки. Одним из поводов для увольнения могло послужить совещание в Министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области, которое прошло на этой неделе.«Сайгид Билалов предусмотрительно взял отпуск, поэтому на совещание поехал Калинин, где его показательно отчитали по полной программе. После совещания он и решил завязать с муниципальной службой», – рассказывают сплетники, отмечая, что Калинин без работы не останется – в городе его считают достойным профессионалом.Заместитель начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу Андрей Нестеренко, если верить сплетникам, решил закончить свою карьеру в городской полиции. Некоторые даже заявляют, что видели соответствующий рапорт, но оперативники пока ничего не слышали об уходе одного из начальников.Андрей Нестеренко является креатурой бывшего начальника ОЭБиПК УМВД Эдуарда Воронина, который и пригласил его в отдел. Ранее Нестеренко возглавлял аналогичное подразделение в Сысерти.Глава администрации Екатеринбурга Александр Высокинский играет сам с собой в политику. Обитатели мэрии потешаются над мэром – тот пытается вбивать клинья в крепкую коалицию депутатского корпуса, но безуспешно. Сам Высокинский порой думает, что у него даже получается, продолжая стратегию «один против всех», не понимая, что условную стену из депутатов стену разрушить не получится, а политические интриги мэра могут привести к его собственной отставке.В мэрии обсуждают отношение к своей работе заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимира Боликова, который подставил Высокинского перед депутатами по ситуации с нестационарными объектами. Собственно, в администрации уже давно задаются вопросом, как один из активных членов бывшей команды Владимира Тунгусова еще занимает кабинет на проспекте Ленина,24А.Бывший начальник ОЭБиПК Екатеринбурга Эдуард Воронин, давший показания в отношении экс-начальника УМВД уральской столицы Игоря Трифонова (речь идет о предложении возбудить уголовное дело за 10 миллионов рублей) продолжит разоблачать своих бывших коллег. Известно, что Эдуард Воронин прекрасно осведомлен о должностных лицах, которые тормозили проведение проверок и не давали ход возбуждению уголовных дел по заявлением обманутых пайщиков, вложивших денежные средства в покупку квартир в ЖСК «Западный-1». Сам Эдуард Воронин тогда был на стороне заявителей, и прямым текстом говорил, что не в силах повлиять на ситуацию, кивая на неких покровителей застройщика Владимира Михеева и связанную с ним УК «Квартал». Теперь же, после показаний на генерала Трифонова, его уже ничего не сдерживает.В тот самом документе, в котором Эдуард Воронин рассказывает об обстоятельствах передачи денег Трифонову, указан некий Куба – представитель банка, в чьих интересах он действовал, и, согласно показаниям, передавал деньги полицейским. По информации veved.ru Куба – это Александр Куба, ранее проходивший службу в правоохранительных органах. В настоящее время он проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, дело рассматривается в Верхнепышминском городском суде. На одной скамье подсудимых с ним находится известный в криминальных кругах Фармаил Исаев (его прекрасно знают торговцы с «Овощебазы №4»), обвиняемый в мошенничестве и нескольких эпизодах вымогательства. В случае, если следователи зацепятся за показания Воронина, Александру Кубе придется отвечать по еще одной статье УК РФ.Экс-глава Туринского городского округа Андрей Белоусов, ушедший в отставку по собственному желанию в августе этого года, нашел себе новое применение. Свой опыт и связи он теперь использует как помощник депутата Государственной думы РФ Максима Иванова. Для последнего наличие столь статусного помощника весьма выгодно, учитывая приближающиеся выборы в 2021 году – Белоусов поможет обеспечить и явку, и необходимый процент голосов.Заместитель начальника полиции УМВД Екатеринбурга Александр Дмитриев, несмотря на отказ в переводе в Центр по противодействию экстремизму, не теряет бодрости духа, что связывают с его дальнейшим повышением (в какое подразделение пока не сообщается). На этом фоне недруги Дмитриева вспомнили совершенно давнюю историю, когда он еще не носил погоны. Якобы Дмитриев проходил фигурантом по делу об убийстве, которое впоследствии было прекращено. Есть версия, что информацию сейчас пытаются освежить намеренно, чтобы помешать Дмитриеву в его карьере.В ближайшее время в свердловском поселке Малышева ожидается десант из числа членов штаба Навального в Екатеринбурге. Они намерены поднять тему свалок в населенном пункте. Казалось бы идея благая, но за чей счет и кто её вдохновитель? Инсайдеры склонны считать, что инициаторами появления очередной «горячей точки» на карте Свердловской области стал Мариинский прииск, разрабатывающий месторождение изумрудов. Впрочем, что наиболее вероятно, это частная инициатива кого-либо из сотрудников прииска, а не самого предприятия.В екатеринбургском штабе Юнармии снова неспокойно – якобы школьнику Владу А. незаслуженно вручили медаль за доблесть, утвержденную федеральным штабом. Награду вручили еще летом этого года, но о её спорности известно стало лишь сейчас. Согласно официальной версии, мальчик получил её за спасение утопающих, но никакой информации, когда и где это произошло, обнаружить не удалось. К тому же, в таком случае ему полагалась и награда от МЧС. Известно, что вручал медаль лично начальник городского штаба «Юнармии» Дмитрий Ермаков, а мама мальчика, предположительно, возглавляет одну из районных территориальных комиссий по делам несовершеннолетних. Не исключено, что таким образом он выстраивает отношения с должностными лицами. Хотя, возможно мальчик и действительно заслужил медаль, не став кичиться о спасении человека окружающим.