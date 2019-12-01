В конфликт между собственниками особняка в центре Екатеринбурга может вмешаться прокуратура

Дом находится в центре города – рядом с возвышающимися жилыми высотками

Со стороны проезжей части пристрой не видно – он спрятан за самим особняком

Этим летом из квартиры, где проживает Игорь Тафф, вынесли несколько сотен мешков с землей. Откуда она взялась, можно только предполагать. По одной из версий, собственники делают некое подвальное помещение. С другими соседями проведение работ не согласовывалось

Двухэтажный кирпичный дом на Московской,6 расположен между переулком Пестеревским и строящимся 25-этажным жилым комплексом «Гаринский». Особняк построил в 1950-х годах архитектор Александр Тафф (именно он спроектировал корпус УрФУ напротив Оперного театра) вместе со своим братом.В настоящее время дом разделен на три квартиры, которые принадлежат разным собственникам, в том числе, здесь проживают внуки архитектора. Юридически он не является многоквартирным, это запрещает законодательство – земельный участок под ним площадью 15 соток (кадастровый номер 66:41:0303009:33) предназначен для индивидуальной жилой застройки, но фактически, по всем признакам, является таковым.Земельный участок под домом находится в общей долевой собственности, как и само здание (оно распределено долями). Это означает, что любые работы, в том числе по возведению дополнительных сооружений, необходимо согласовывать со всеми собственниками.Несмотря на это, в 2011 году родственники архитектора начали реконструкцию дома в виде строительства пристроя из газозолобетонных блоков размером 4,5 на 7 метров. Вход в пристрой они сделали через кухню дома, установив и подключив там к системе теплоснабжения радиаторы отопления и выполнив разводку электричества. Проводились ли работы согласно проектной документации, или таковая отсутствовала, неизвестно. В случае её отсутствия существуют риски обрушения здания либо повреждения несущих конструктивных элементов.О том, что необходимо спросить согласия соседей, таких же равноправных собственников земельного участка и дома, родственники архитектора, по всей видимости, не подумали.В 2012 году несогласные с такой позицией соседи обратились с жалобой в Администрацию Екатеринбурга. На место выезжали сотрудники Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений мэрии, которые составили акт. Согласно документу, выполнена реконструкция жилого дома, выразившаяся в возведении одноэтажного с мансардным этажом (крыша от которого сейчас заслоняет солнечный свет соседям) пристроенного помещения.Представители Администрации сообщили, что с заявлением о выдаче разрешения на реконструкцию собственник в лице Игоря Таффа не обращался, в связи с чем нарушено градостроительное законодательство. Иной реакции от мэрии, кроме выезда на участок, за семь лет не последовало.Между тем, в действиях «строителей», по мнению редакции, усматриваются признаки ч.1 ст.9.5 КоАП РФ («Реконструкция объектов капитального строительства без разрешения»). Кроме этого, в таких случаях направляется исковое заявление в суд о сносе незаконной постройки. Однако родственникам архитектора пока всё сходит с рук, несмотря на то, что в 200 метрах от дома находится здание прокуратуры Свердловской области, а напротив, через дорогу – администрация Верх-Исетского района Екатеринбурга. Особое беспокойство вызывает и тот факт, что под пристроем находится гараж, а под землей проложена теплотрасса, которая снабжает соседние жилые дома. В случае аварийной ситуации у рабочих не будет оперативной возможности устранить протечку.Пассивная позиция может объясняться наличием статуса, которым обладают родственники архитектора. По некоторой информации, дочь Игоря Таффа является помощником председателя Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга. Дом на улице Московской,6 административно находится как раз на территории данного района.