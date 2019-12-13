Урановые «хвосты» из Германии оказались безопаснее полетов в самолете

На УЭХК расположено одно из пяти существующих в России хранилищ. Площадка находится под постоянным контролем, доступ сюда ограничен.

Хранение ОГФУ на открытых бетонных площадках в толстостенных емкостях - общемировая практика



«Во время полета в самолете есть гораздо больший риск получить высокую дозу радиации, чем здесь», – объясняет Александр Белоусов. По его словам, опасности, в случае утечки ОГФУ, для людей нет.

Благодаря научной и производственной базе УЭХК сохраняет позиции мирового лидера в области разделения изотопов урана.

На Уральском электрохимическом комбинате еще с советских годов введены беспрецедентные меры безопасности – это касается как пропускного режима, так и производственной части, включая хранение так называемых урановых «хвостов» – обедненного гексафторида урана (ОГФУ), ценнейшего сырья, из которого после обогащения получают топливо для атомных электростанций. Его завозят на охраняемую площадку, которая на сегодняшний день заполнена специальными контейнерами, в которых с соблюдением мировых стандартов перевозят и хранят продукцию.Контейнеры сделаны из специального сорта стали, толщина стенок 16 миллиметров. Для обеспечения надежности и безопасности хранения все емкости проходят постоянный контроль качества. В одном из цехов комбината железные контейнеры проходят ряд испытаний: их промывают, сушат, заполняют воздухом под давлением, проводят дозиметрические исследования.«Обедненный гексафторид урана – это ценнейшее сырье для потомков, для энергетики, которая по планам Росатома будет ориентироваться на быструю энергетику. Изотоп 238, которого в этих емкостях больше 99 процентов, конечно, это ценнейшее сырье, которое больше не надо будет в земле искать. Вот оно, пожалуйста, бери, используй», – рассказал генеральный директор Уральского электрохимического комбината Александр Белоусов, который лично провел экскурсию для журналистов.Он также отметил, что сегодня Россия обладает одной из самых передовых технологий обогащения урана.«Это подтверждается тем, что у нас на сегодняшний день очень много заказов. Наш комбинат 80% своей продукции отравляет западным заказчикам. Поэтому ядерное сырье, которое к нам привозят, помогает выполнять, в том числе, и зарубежные заказы. С точки зрения наших затрат и себестоимости продукции, на сегодня нам это выгодно», – добавил Александр Белоусов.Сейчас в Новоуральск на УЭХК из Германии отправлено шесть железнодорожных составов с обедненным гексафторидом урана – это гораздо менее опасный продукт, чем природный уран. Руководители комбината проводят встречи с общественниками и горожанами, где объясняют, что это ценный материал, который не представляет опасности для жителей региона. Более того, в истории транспортировки инцидентов, связанных с разгерметизацией контейнеров выявлено не было. Доверие внушает и то, что на комбинате за последние 70 лет (со дня выпуска первой продукции) не произошло ни одного негативного инцидента с ураном.«Сам по себе ОГФУ, находясь в закрытом контейнере, не представляет никакой угрозы. Чтобы не было опасности и не было рисков ни химического, ни радиационного воздействия, требуется соблюдение герметичности упаковки, в которой находится ОГФУ в виде твердого вещества. Когда говорят о том, что он может быть опасен в радиусе 32 км, речь идет о гипотетической аварии на производстве, где ГФУ находится в газообразном виде. В условиях транспортировки или хранения ОГФУ или ГФУ такой аварии не может произойти по определению. Если только Тунгусский метеорит упал бы в Новоуральске», – рассказывал ранее ведущий научный сотрудник радиационной лаборатории Института промышленной экологии Уральского отделения Российской академии наук Алексей Екидин.Аналогичной точки зрения придерживается и физик-ядерщик, известный в Екатеринбурге блогер Дмитрий Горчаков, также принявший участие в экскурсии. Он поясняет, что называть обедненный гексафторид уран «отходами», как это пытаются преподать некоторые экологи и общественные активисты, в корне неверно.После посещения площадки с контейнерами Александр Белоусов предложил журналистам пройти в самое сердце комбината, где в круглосуточном режиме в специальных газовых центрифугах происходит обогащение урана.Технология безопасна, производительна и экономически выгодна: аналогов ей в мире пока не существует. Посторонних сюда пропускают крайне редко, но для корреспондентов сделали исключение.«Это уникальный промышленный способ обогащения по изотопу уран-235. Не все страны в мире обладают такой технологией. Мы шли к этому 70 лет. Контролируется вращение каждого ротора и все сигналы от датчиков, все параметры приходят в центральный диспетчерский пункт. Процесс идет автоматически, участие человека здесь никакого не надо. Персонал участвует только в случае нештатной ситуации», – прокомментировал Александр Белоусов.