Берут все: судьи, следователи, чиновники

1,8 миллионов и постановление отменено



По версии следствия, Михаил Бусылко получил взятку

за отмену постановления.

Фото: сайт СУ СКР по Свердловской области

Вместо «строгача» – «условка»



Михаил Астахов получил «условку» вместо колонии.

Фото: ural.kp.ru

Старая история всё не заканчивается



Директора «Водоканала» до сих пор пытаются привлечь к ответственности.

Фото: eanews.ru

Хотел получить взятку, а отправился на скамью подсудимых



Депутат гордумы Екатеринбурга

обвинен во взяточничестве.

Фото: egd.ru

Нарушил закон, пытаясь «накрыть» мошенника



Олег Грехов отстранен от должности начальника ОМВД из получения взятки.

Фото Анны Неволиной

Серия преступлений из-за игрового зала



Эдуард Воронин обвиняется в превышении должностных полномочий

и получении взятки

Бывший чиновник правительства услышит приговор перед Новым годом



По версии следствия, Александр Червяков

совершил 32 эпизода получения взяток.

Фото: http://mcxso.midural.ru

Одно дело – двое судей



По версии следствия, Олег Гаврюшин

воспользовался своей должностью для обогащения.

Фото: Арбитражный суд



Андрей Гаврюшин выступил посредником в получении взятки.

Фото: Яромир Романов / Znak.com

По данным официального портала правовой статистики Генеральной прокуратуры России, в этом году в нашей области произошел всплеск преступлений по статье «злоупотребление должностными обязанностями». На октябрь 2019 года по данной статье зарегистрировано 60 случаев нарушения закона. В то время, как за весь прошлый год зафиксировано 41 преступление.А вот число преступлений по статье 290 УК РФ («Получение взятки») снизилось. Так, в период с 1 января по 1 октября 2019 года зарегистрирован 51 случай, а за 2018 год – 63. Однако этот год еще не закончен, и окончательное число может измениться.Естественно, что и дачи взятки в этом году тоже участились. Статистика показывает, что за истекший период зафиксировано 62 преступления по 291 статье УК РФ. За прошлый же год зарегистрировали на 20 случаев нарушения закона меньше – всего 42.Пожалуй, самым громким делом в Свердловской области за недавнее время стало задержание первого замруководителя свердловского управления СКР Михаила Бусылко. Он обвиняется в получении взятки в размере 1,8 миллионов рублей за отмену постановления о прекращении уголовного дела.По версии следствия, за вознаграждение Бусылко обещал отменить постановление о прекращении уголовного дела в отношении коммерсанта, подполковника полиции в отставке Александра Пядышева, который являясь номинальным владельцем «Металлургический завод имени И.П. Бардина», расположенным в Сысерти, решил стать его «настоящим» собственником. Непосредственный владелец активов обратился в правоохранительные органы, но вскоре после возбуждения, дело было закрыто.Именно это закрытое дело и пытался возобновить владелец завода через адвоката Вострецова, а тот в свою очередь через Бусылко. Зампрокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков же постановление о возобновлении дела подписывал, о чем после задержания сообщил Бусылко.Сотрудники 4-го управления ГСУ СКР при оперативной поддержке сотрудников УФСБ также задержали и адвоката Владислава Вострецова, ранее работавшего начальником следственного отдела по Верхней Пышме. Он обвиняется в выполнении роли посредника при передаче денег.Следователи ходатайствовали об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу, однако суд отправил Бусылко и Вострецова под домашний арест на два месяца – до 28 января 2020 года включительно. 5 декабря обыски прошли и у зампрокурора Дмитрия Чуличкова. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка отстранил его от исполнения служебных обязанностей, но, по последним данным, он сохранит статус свидетеля.Ранее, в октябре, бывшего мэра Каменска-Уральского Михаила Астахова, приговоренного изначально к восьми годам строгого режима, Свердловский областной суд отпустил на свободу. Экс-мэра задержали еще 12 мая 2018 года в аэропорту Кольцово – органы СКР обвинили его в получении взятки в особо крупном размере.По версии следствия, в 2014 году Астахов, занимая должность мэра Каменска-Уральского, получил взятку в размере шести миллионов рублей от фирмы, которая была подрядчиком по муниципальным контрактам на строительство детсада и двух жилых домов по программе переселения из аварийного жилья.Бывшего мэра приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 12 миллионов рублей. Однако 23 октября решение было изменено. Областной суд рассмотрел апелляцию и назначил другое наказание – шесть лет условно с испытательным сроком. Размер штрафа остался неизменным.Отметим, что в июле, после оглашения первоначального приговора, у 67-летнего Михаила Астахова резко ухудшилось здоровье – его госпитализировали с сердечным приступом. Это и стало основанием для смягчения приговора.Еще одно задержание произошло 25 сентября – первого вице-мэра Екатеринбурга Александра Ковальчика обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями во время его работы директором городского «Водоканала».В отношении Ковальчика возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). Дело было связано с заключением тендера на вывоз отходов. Однако чиновника уже обвиняли по данной статье, а также и в присвоении и растрате 21 миллиона рублей, когда он занимал пост директора «Водоканала». Летом 2015 года его оправдали.– Надо уточнить, о каком именно периоде моей работе в МУП «Водоканал» идёт речь и с чем связано повышенное внимание правоохранителей к этой теме. Могу предполагать, что речь идёт о событиях четырёхлетней давности, когда я возглавлял МУП. Тогда, в 2015 году, все обвинения о злоупотреблении должностными полномочиями с меня были сняты. Если возникли новые обстоятельства, то я, со своей стороны, безусловно, дам все необходимые разъяснения, – пояснил Александр Ковальчик.Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подчеркнул, что к своему заместителю у него претензий нет: «В настоящее время Александр Анатольевич Ковальчик работает по своему графику, исправно выполняя возложенные функции моего первого заместителя».В этом году под суд также отправили депутата гордумы Екатеринбурга Свердловской области Олега Кагилева. Его обвинили в приготовлении к получению взятки в особо крупном размере.По версии следствия, Кагилев, являясь до декабря 2017 года и.о. начальника Управления капитального строительства Свердловской области, с февраля по апрель 2017 года узнал, что планируется расторжение контракта с компанией, занимавшейся реконструкцией спортивного комплекса в поселке Баранчинский, а также объявление новых торгов на выполнение работ на данном объекте. У Кагилева созрел план на получение взятки за обеспечение победы в торгах коммерческой организации и беспрепятственного исполнения нового контракта.Он вступил в сговор со своим знакомым Денисом Шадриным, который выступил посредником между Кагилевым и строительной организацией, предложив ее руководителю принять участие в торгах с ценой контракта свыше 132 миллионов рублей с последующим признанием победителем при условии передачи взятки в 6,6 миллионов рублей. Директор компании сначала согласился принять участие в торгах на указанных условиях, однако впоследствии отказался от передачи денег в виде взятки.Судебные разбирательства по данному делу в Кировском районном суде продолжатся 17 декабря.Следующее дело связано с отстраненным от должности начальником ОМВД Первоуральска Олегом Греховым. Он был задержан в ноябре 2018 года сотрудниками свердловского УФСБ по подозрению в получении взятки в крупном размере. В его доме и служебном кабинете провели обыски. Полковника подозревают в получении взятки в крупном размере еще в 2012 году, когда он руководил отделом «К», который в том числе занимается прослушкой телефонных переговоров.В июне 2019 года стало известно, что он стал фигурантом еще одного уголовного дела, связанного с получением взятки. Речь идет о событиях 2017 года, в деле фигурирует сумма в 900 тысяч рублей – как считает следствие, за оказание содействия в возбуждении его подчиненными в ОМВД Первоуральска уголовного дела в отношении местного бизнесмена.Еще одно дело представляет собой целые звенья взаимоотношений региональных силовиков генеральского масштаба и бизнесменов. В этом случае замешаны экс-начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу Эдуард Воронин и бывший замначальника свердловского главка МВД Владимир Романюк. Вся история закрутилась вокруг игрового зала, расположенного около Шарташского рынка в Екатеринбурге.В январе 2016 года на Куйбышева, 139 открылся игровой клуб HolyTrade. С проверкой в заведение нагрянули оперативники ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу.По версии следствия, после этой проверки к Владимиру Романюку обратился его московский товарищ – отставной полковник, который попросил о том, чтобы его знакомым не препятствовали в работе игорного заведения. С такой просьбой обратился предприниматель из Подмосковья Артур Симонян. Мужчины договорились о передаче одного миллиона рублей. Как считает следствие, деньги Романюк и отставной полковник разделили поровну.Позже в заведение с проверкой пришли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД. Оперативники изъяли 25 моноблоков с установленным программным обеспечением для проведения азартных игр и передали его вместе с материалами в городской ОЭБиПК. Романюк потребовал у Эдуарда Воронина вернуть игорное оборудование его владельцам и дал соответствующее указание своему подчиненному из отдела по потребительскому рынку.Как считает следствие, совладельцами игрового клуба были Самвел Мартиросян и Петрос Галстян. В 2017 году СКР возбудил уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр». Следователи тогда доказали вину только администратора клуба, а Мартиросян и Галстян проходили как «неустановленные лица».Организаторам удалось уйти от ответственности, но ненадолго. Вечером 5 сентября на проспекте Космонавтов люди на автомобиле ВАЗ-2112 на ходу стрелять по Audi A8 из автомата Калашникова. Иномарка, спасаясь от погони, доехала до перекрестка, где стоял экипаж ДПС, а отечественная легковушка поехала дальше.Тогда выяснилось, что на Audi перевозили около 32 миллионов рублей, обналиченных по просьбе неких коммерсантов, а владельцем автомобиля была семья Самвела Мартиросяна. В ситуацию на этом этапе вмешались сотрудники свердловского УФСБ, которые и раскрутили армянского бизнесмена. Спустя месяц в служебном кабинете Эдуарда Воронина прошли обыски, тогда же в Москве задержали и Владимира Романюка.Сначала в отношении Воронина возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в связи с незаконным возвратом оборудования, а спустя несколько месяцев за получение взятки в крупном размере за возвращение изъятой сотрудниками полиции алкогольной продукции и покровительство бизнесмену Николаю Фуфаеву, от которого майор получил вознаграждение в виде ружья, стоимость которого оценивается сумму около 700 тысяч рублей. Данное дело, по данным veved.ru, еще не скоро уйдет в суд.До конца года в Октябрьском районном суде Екатеринбурга будет вынесен приговор бывшему начальнику отдела государственного технического надзора регионального Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Александру Червякову. Он обвиняется по нескольким эпизодам получения взятки за незаконную выдачу гражданам удостоверений тракториста-машиниста. Всего в период с декабря 2014 по февраль 2018 гг. обвиняемый совместно со своими сообщниками, по версии следствия, совершил 32 эпизода получения взяток.За указанный период, по информации пресс-службы прокуратуры Свердловской области, обвиняемым получены денежные средства на общую сумму 905 тыс. рублей. Его двое сообщников – Петр Кащеев и Андрей Милецкий уже осуждены (Милецкому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев со штрафом 500 тысяч рублей). По делу Червякова судья удалился в совещательную комнату для постановления приговора.Последнее в нашем обзоре резонансное дело также затрагивает несколько должностных лиц. В нем замешаны теперь уже экс-судья Арбитражного суда Свердловской области Олег Гаврюшин, и его сын Андрей Гаврюшин, работавший ведущим специалистом группы по обеспечению деятельности судебных коллегий Арбитражного суда Уральского округа.Судью Арбитражного суда Олега Гаврюшина признали виновным в попытке получить взятку в особо крупном размере. По данным Свердловского облсуда, он согласился принять судебное решение в пользу АО «Проектно-изыскательский институт ГЕО», желая при этом обогатиться на 14 миллионов рублей.Посредником при передаче денег был его сын Андрей Гаврюшин, задержанный сотрудниками УФСБ России по Свердловской области на крыльце Арбитражного уда Свердловской области. Его признали виновным в покушение на посредничество в получении взятки в особо крупном размере и приговорили к 7,5 годам колонии строгого режима.10 декабря состоялось судебное заседание, на котором решалась судьба Олега Гаврюшина, сложившего с себя полномочия судьи по собственному желанию после задержания сына. Экс-судью приговорили к восьми годам колонии строгого режима и лишению права занимать должности в судебной системе и правоохранительных органах сроком на пять лет.Кроме того, на Гаврюшина-старшего наложили штраф в размере 14 миллионов рублей. Также суд наложил арест на его машину до того момента, пока экс-судья не заплатит штраф.