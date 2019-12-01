Общество
20:10 | 6.12.2019
В Алапаевске – новая политическая сила
Муниципальные думы вдоль Режевского тракта начинает лихорадить
На этой неделе депутаты Артёмовского объявили о прекращении своей работы до решения «мусорной проблемы» в территории. 10 народных избранников обещали вернуться к работе, в том числе по принятию местного бюджета, после того, как региональные власти обратят внимание на деятельность местного главы Андрея Самочёрного и займутся решением экологических вопросов.
При этом дума Артёмовского оказалась не первой парализованной. В соседнем Алапаевском районе депутаты уже месяц не могут выбрать нового председателя взамен свергнутого Ивана Мельникова, что ставит думу на грань роспуска.
По стечению обстоятельств, в обеих территориях в последнее время своей активностью отметился депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин, чьи визиты и неформальные переговоры с местными депутатами могли повлиять на происходящие события.
В связи с этим интересно понаблюдать за Думой города Алапаевска, которая пока кажется монолитной и подконтрольной главе Сайгиду Билалову, но вокруг которой уже начинают происходить странные события, по датам сильно совпадающие с визитами зачастившего в ранее неизбалованный вниманием народного избранника муниципалитет.
Свердловский депутат пошел в суд против подчиненного Евгения Куйвашева
Депутат Заксобрания Свердловской области, бизнесмен Вячеслав Брозовский вынужден судиться с одним из подчиненных Евгения Куйвашева. Парламентарий подал исковое заявление в суд на директора экспертно-аналитического департамента губернатора и правительства Свердловской области Константина Устиловского. Речь идет о взыскании сумм по договору займа (сумма не раскрывается). Ожидается, что точка в споре будет поставлена до конца года.
Участковый из Екатеринбурга «ошибся» адресом
В минувшие выходные в региональном полицейском главке разразился скандал, связанный с начальником ГУ МВД Александром Мешковым. Инсайдеры рассказывают, что участковый уполномоченный отдела полиции №5 (девушка-стажер) пошел проводить обход квартир, где проживают владельцы зарегистрированного оружия (гражданского либо наградного).
Девушка была в гражданской, слегка неопрятной одежде. Она начала звонить в домофон в одну из квартир дома, расположенного в центре города, но трубку никто не брал. Тогда она поднялась на этаж, и начала стучать в дверь. Кто открыл дверь неизвестно, но, по слухам, эта была служебная квартира генерал-майора Александра Мешкова (ранее в ней жил Михаил Бородин), о чем стажер, разумеется, не догадывалась.
После того, как начался кипиш, на место приехал начальник ОП №5 Максим Варлаков, который сам проверил условия хранения оружия. В отношении участкового назначена служебная проверка.
Свердловских полицейских оставят без «подарков» к Новому году
Начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков грозится оставить без наград отличившихся сотрудников. По слухам, среди тех, на кого не будет подписано представление о награждении оказался начальник отделения уголовного розыска одного из отделов полиции УМВД России по Екатеринбургу, несмотря на то, что майор реально заслужил благодарность. В списках оказались и иные сотрудники.
В ГИБДД Екатеринбурга кадровые перестановки
Заместитель начальника ГИБДД Екатеринбурга Михаил Медведев согласован на должность командира полка ДПС ГИБДД Екатеринбурга, которую до последнего времени занимал Роман Ярыш, назначенный командиром полка ППСП. Однако ввиду того, что 6 декабря бывший командир полка ППСП Сергей Васильев смог восстановиться через суд, Ярыш может оказаться не у дел. У Михаила Медведева более прочные позиции – ему доверяет начальник ОГИБДД уральской столицы Вадим Буйдалин, и отличная репутация в областной Госавтоинспекции – ранее он возглавлял спецроту УГИБДД.
Начальник свердловского УЭБиПК собирается на пенсию
Начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Свердловской области Сергей Чуваков, по слухам, написал рапорт об увольнении в связи с выходом на пенсию. К кандидатуре полковника уже присматриваются крупные уральские ФПГ, которые готовы предложить ему место с солидным окладом.
Куратор полиции в прокуратуре Екатеринбурга перевелся в область
В прокуратуре Екатеринбурга незаметно для общественности произошли кадровые изменения. Заместитель прокурора города Иван Шурыгин, который курировал в надзорном ведомстве деятельность полиции, перевелся на должность заместителя начальника отдела по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний прокуратуры Свердловской области. Добавим, что ранее Иван Шурыгин регулярно критиковал деятельность Евгения Ройзмана, когда тот был мэром уральской столицы.
Владельцы «Тойота Камри» в Екатеринбурге напуганы бандой автоугонщиков...
В Екатеринбурге действует банда угонщиков, специализирующая на автомобилях «Тойота Камри», и, преимущественно, в Парковом микрорайоне города. За последние пару месяцев было угнано около 15 транспортных средств данной марки, но найти преступников пока не удается. В отделе уголовного розыска создана специальная опергруппа, которая работает над поисками угонщиков, но их личности установить пока не удается. Тем временем, владельцы японского автопрома стали бояться оставлять свои автомобили во дворах, и в спешном порядке ищут платные автостоянки поблизости.
… инспекторы ДПС объявили «план-перехват»
Последний угон Тойота Камри произошел рано утром 6 декабря. Неизвестные злоумышленники угнали автомобиль серебристого цвета. Очевидцы рассказывают, что сотрудники ДПС останавливали транспортные средства даже из автомобилей правительственного гаража, что стало удивлением для водителей с номерами ААА.
Студенток екатеринбургского колледжа заставляют одевать короткие юбки
Студенты Екатеринбургского монтажного колледжа рассказывают об одном из преподавателей, который отличается несвойственным педагогу поведением. По слухам, преподаватель (ему 64 года) едва ли не заставляет студенток одевать короткие юбки – мол, девушек это украшает. Совпадение или нет, но у девушек, которые одеваются скромнее, возникают сложности со сдачей зачета. Сплетники из учебного заведения шепчутся, что недовольных, которые делают ему замечания, он пытается приструнить, угрожая связями в ФСБ. Впрочем, ему мало кто верит. Другой слух из того же колледжа связан с преподавателем (не исключен, что тем же самым), который якобы называет студентов «петухами». Что любопытно, в сентябре этого педагога наградили почетной грамотой Екатеринбургской гордумы.
В Белоярке чекисты ищут черных лесорубов
В Белоярском оперативники ФСБ активизировали свою деятельность в направлении борьбы с незаконной рубкой леса. Особое внимание сотрудников госбезопасности приковано к бывшим специалистам ГКУ «Свердловское лесничество», в частности, местному депутату Алексею Бутакову. В настоящее время проходит лишь сбор информации, о передаче материалов в Следственный комитет речи пока не идет.
Рубрика «Слухи» основана на сборе неподтвержденной информации, приведенные сведения могут быть непроверенными*
© «Вечерние ведомости»
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