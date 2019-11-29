«Бывают дни, когда настолько загружен график, что даже на обед нет времени»

На часах примерно 8:40. В здании Администрации Орджоникидзевского района на ул. Бабушкина,16, журналиста встречает охранник с приятной улыбкой.На третьем этаже в зале для совещания за столом расположились 11 человек –заместители главы администрации и руководители профильных управлений. В зал заходит Роман Кравченко – его утро началось уже давно, он успел сходить в тренажёрный зал и одним из первых приехать на рабочее место. В Администрации совещания проходят по понедельникам и пятницам. В начале рабочей недели обсуждаются планы и ставятся задачи, а в завершении – сдаются отчёты о выполненных работах.Первое слово предоставляется сотруднику отдела полиции №14. Женщина в форме докладывает о пройденной неделе: «Из преступлений: семь краж, мошенничество, угроза убийством, причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, невыплата заработной платы – следственный комитет дело возбудил, уже раскрыто».Затем каждый из присутствующих по очереди сдаёт свои отчёты. Доклад идёт в достаточно свободной форме, параллельно обсуждаются дополнительные вопросы, раздаются поручения. Настоящее изобилие тем: юбилеи в местных школах, судьба ветхих зданий, мероприятия, судебные дела, работа организаций и прочее.Особое место в обсуждении занимает уборка улиц. Поступила жалоба на обледенение остановки возле станции метро «Уралмаш», а поскольку это представляет опасность для местных жителей – вопросом нужно срочно заняться.«Я ехал по улице Машиностроителей ночью. Обратил внимание, что вечером машин там нет. Карманы почистить можно. Можно пройти и убрать те места, до которых мы не можем добраться посреди недели из-за припаркованных автомобилей»,- отмечает руководитель Администрации.После оперативного совещания Роман Кравченко отправляется к себе в приёмную. Просторная комната, мебель тёмных оттенков. Именно здесь глава района по понедельникам встречает граждан.– В администрацию приходят с конкретными вопросами. Мы разбираемся. Бывает и так, что человек приходит с какой-то проблемой, но изначально понимает, что мы никак помочь не можем – хочет, чтобы просто выслушали. Мы выслушиваем, бывает, даём советы какие-то.На столе стоит сделанный детьми макет идеального, по их мнению, парка. «Это напоминает мне о том, что нужно заниматься парковой зоной»,- отмечает руководитель Администрации.Теперь пора отправляться на традиционный пятничный объезд. В плане несколько точек, включая и те, с которыми приходили местные жители во время последнего приёма. Участвуют в объезде глава района, его заместители и, в зависимости от темы и объектов, ответственные по тем или иным вопросам. Все заходят в микроавтобус и отправляются на первую точку.Не успеваем далеко уехать, как пристальный взгляд Романа Кравченко обращается к деревьям – кронированным тополям. Глава района рассказывает, что принял решение делать омолаживающую подрезку, поскольку со временем они становятся больными и не самыми приятными на вид, а если же тополя кронировать – в новом сезоне они начнут расти и станут насыщенными.Едем дальше, и взгляд главы района, кажется, перемещается с невероятной скоростью, стараясь заметить и запечатлеть всё. Работяги убирают снег и даже не подозревают, что сейчас за ними пристально наблюдают. «Студенты выходят, а там накат. Нужно подсыпать»,- отмечает глава Администрации. Едем. Замечаем ларьки. «Их стало много»,- говорит Кравченко. Поднимается вопрос о том, законно ли их расположение.Параллельно с целями объезда обсуждаются и другие вопросы. Роман Геннадьевич успевает смотреть и читать новости, тут же раздаёт новые задачи. Рассказывает, что в одном из домов люди жалуются на качество жилья.Заместитель главы района сразу же совершает несколько звонков. Оказывается, это жильё на самом деле не признали аварийным. Однако, вопрос остаётся открытым.Во время приёма в понедельник к Кравченко приехала Фларида Вильданова – глава местной религиозной организации мусульман «Ислам Нуры» – с вопросом о строительстве молельного дома в посёлке Садовом. Теперь вместе с ней приехали смотреть возможные площадки для строительства – большой пустырь на улицах Мусы Джалиля и Глинной. Возводить дом в этих местах оказалось не самой лучшей идеей – на Глинной проходит газопровод, и установлена охранная зона, а на улице Мусы Джалиля вокруг площадки расположены частные владения. Нужно подбирать другое место.Едем на следующую остановку объезда – улицу Коммунистическую, 101а, где недавно было снесено незаконно построенное кафе «ШКЗ». Сейчас на месте пустырь, а от кафе остался только мелкий мусор и плитка. Решается вопрос о благоустройстве места – возможно, здесь будет детская или спортивная площадки. По соседству с территорией находится незаконная парковка, и за ней сейчас нужно будет следить, потому что хозяева могут задумать расширение.Затем отправляемся на улицу Калинина, где строится новая школа № 80. Работы идут в самом разгаре, а перед глазами уже очерчивается будущее учебное здание.«Монолитный каркас здания полностью закончен. В этом году запускаем блок. Затем делаем следующие два, потом центральную часть, также есть пятый и шестой блоки, это актовые и спортивные залы. Шестой уже смонтирован, пятый – сейчас ведётся монтаж»,- рассказали на объекте.Представители самой школы спрашивают, нельзя ли поскорее ввести в эксплуатацию. «Параллельно идём по всем направлениям. Об ускорении работ переговоры идут»,- заверяют в ответ. В идеале сдать всё к концу 2020 года. Согласно текущему плану, – здание будет готово в 2021.Едем дальше. Следующей точкой становится строящийся на улице Стачек «Северный квартал» (проект компании «Брусника»). На объекте тоже полным ходом ведутся работы. Уже возвышается несколько этажей будущих «урбан-вилл», где на первых этажах будут квартиры с отдельным входом, а на последних – пентхаусы и двухуровневые квартиры с террасами на крыше.Перемещаемся в последнюю и самую проблемную остановку объезда – на улицу Даниловскую на окраине Эльмаша. Здесь целый квартал аварийных домов, часть из которых уже расселены. Подрядчик снёс один из домов, но оставил абсолютно весь строительный мусор. Теперь этот вопрос предстоит решать через суд. Среди обломков дома лежат наполненные мусорные пакеты (видимо, местные жители решили далеко не ходить и устроить здесь свалку).Тем же составом на микроавтобусе возвращаемся в Администрацию. На часах около 12:00. В 13:00 в большом зале начнётся заседание Координационного совета по вопросам профилактики наркомании, иных зависимостей и ВИЧ/СПИД, а пока есть время на обед.– Работа будет и на выходных?– Да. И на выходных район продолжает жить, проводятся мероприятия.Рабочие вопросы обсуждаются и за обедом. «Бывают дни, когда настолько загружен график, что даже на еду нет времени»,- отмечает глава района.Время подходит к часу дня. Отправляемся в большой зал, где уже началось заседание. Глава Администрации Роман Кравченко выступает председателем. Врач-эпидемиолог Юлия Шешукова рассказывает о ВИЧ-инфекции, статистике, количестве заражённых в мире, России, Екатеринбурге и районе. Показывает мультипликационный фильм, где речь идёт об истории болезни и об избитой истине – путях заражения.«Нам то же самое рассказывали в школе»,- резюмирует глава района.После комиссии Кравченко первым отправляется сдавать кровь на ВИЧ. Дальше его ждут другие встречи и новые рабочие вопросы. В 17:00 начинается соревнование по плаванью, где участие принимают заместители главы района. Роман Геннадьевич стоит на трибунах и поддерживает коллег. Позже он возвращается на рабочее место, разбирается с кипой бумаг и последним уезжает из Администрации. Даже по дороге домой он следит за происходящим на районе – город продолжает жить вне зависимости от времени суток. Видит недочёты – ставит новые задачи. «Обсудим утром».