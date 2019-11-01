Война за наследство. Родственники покойного директора не оставляют попыток обогатиться за счет агрофирмы «Ирбитская»

16:51 | 19.11.2019

Фото: taganrog-info.ru

Действия наследников и судебных приставов негативно влияют на работу предприятия

В Свердловской области продолжается судебный детектив вокруг ООО «Агрофирма «Ирбитская». Пока новое руководство пытается доказать вину бывшего директора в причинении стомиллионного ущерба, его наследники требуют выплатить им более 30 млн рублей за долю в уставном капитале, выкупленную по заниженной цене. У наблюдателей вызывает вопросы поведение руководства местного отдела судебных приставов, из-за которого едва не лишились зарплаты работники агрофирмы.



«МК-Урал» за событиями вокруг агрофирмы «Ирбитская», которая является основным поставщиков для АО «Ирбитский молочный завод» (на 100 % принадлежит правительству Свердловской области»), наблюдает уже больше года, хотя сама история тянется с середины прошлого десятилетия. Мы подробно рассказывали, как в 2006 году путем объединения ООО «СХП «Прогресс», СПК «Стриганское», СПК «Харловское», колхоза им. Свердлова с присоединением к ним Зайковского цеха ГУП СО «Ирбитский молочный завод» было создано ООО «Агрофирма «Ирбитская». Спустя непродолжительное время директором предприятия стал Александр Пильщиков, сын тогдашнего руководителя «Ирбитского молочного завода» Евгения Пильщикова.



За время, пока семья Пильщиковых руководила агрофирмой, у компании уменьшались активы, незаконно выводилось имущество. В частности, при сомнительных обстоятельствах пропали векселя участников агрофирмы, при помощи которых они оплачивали свои доли в уставном капитале. Доля ООО «СХП «Прогресс» (директор и один из участников Александр Пильщиков) в уставном капитале была и вовсе продана по заниженным более чем в десять раз ценам третьим лицам, в том числе самому Александру Пильщикову. После его гибели этот актив унаследовала вдова Галина Пильщикова, которая в 2017 году потребовала от компании вернуть ей долю, причем ее полную рыночную стоимость.



Были вопросы и относительно других активов. Машинно-тракторная мастерская (МТМ) в деревне Фомина, площадью более 800 кв.м., перешла дочери Александра Пильщикова Оксане Зейналовой всего лишь за 20 тысяч рублей. Работники агрофирмы лишились доступа на этот объект, им приходилось ремонтировать технику под открытым небом, в том числе в зимнее время. Сейчас проблема решена: новое руководство агрофирмы через арбитражный суд добилось возвращения объекта, и теперь трактористы вновь работают в комфортных условиях.



Семья наносит ответный удар?



Не все действия руководства Ирбитского молокозавода и агрофирмы по защите активов от претензий семьи Пильщиковых завершились успешно. Арбитражные суды трех инстанций признали обоснованными требования о выплате действительной стоимости доли в уставном капитале агрофирмы «Ирбитская» в размере 32,6 млн рублей, а также компенсации расходов на сумму порядка 300 тысяч.



Примечательно, что в ходе затянувшегося на два года судебного процесса Галина Пильщикова уступила права на свою долю Наталье Лысенок. Произошло это, по странному совпадению, после того, как следователи предъявили обвинение умершему Александру Пильщикову (подробнее об этом мы расскажем ниже). Возможно, на замену истца Пильщиковы пошли специально, чтобы в глазах общественности их фамилия не ассоциировалась с дальнейшей борьбой за продолжающееся разорение агрофирмы. Вместе с тем, маловероятно, что такая замена негативно скажется на финансовом положении семьи, ведь в суде юристы доказали, что Наталья Лысенок является сватьей Галины Пильщиковой.



Вступившие в силу судебные решения уже поставили агрофирму в затруднительное положение. Практически всю прошлую неделю руководство и юристы предприятия требовали от судебных приставов, чтобы те действовали в соответствие с законом. Было и заявление в прокуратуру с жалобой на действия, препятствующие выплате зарплаты работникам.



Прямо сейчас отдать проигранную в суде сумму предприятие не может, а выплата денег в дальнейшем зависит от того, будет «Ирбитская» осуществлять свою деятельность или нет.



Сложившаяся ситуация играет на руку семье Пильщиковых и другим, связанным с ними людям. Что касается самих Пильщиковых, то есть сомнения в том, что они только хотят получить 32 млн рублей (хотя сумма действительно немаленькая). Может быть они добиваются банкротства предприятия? Ведь тогда у Натальи Лысенок будут все формальные основания стать кредитором.



Как бы то ни было, предприятие продолжает производить молоко, выполняя производственные планы. В коллективе верят, что возникшие трудности носят временный характер.



Должник и кредитор могут поменяться местами?



Праздновать победу Пильщиковым пока рано. Как уже говорилось, судьба активов агрофирмы «Ирбитская» ранее привлекла внимание правоохранительных органов. По заявлению нового руководства предприятия было возбуждено уголовное дело по факту списания и уничтожения простых векселей. Долгое время оно оставалось бесфигурантным, но еще в 2018 году обвинения были предъявлены бывшему директору «Ирбитской» Александру Пильщикову.



Поскольку на момент предъявления обвинения бывший руководитель был уже мертв, дальнейшее развитие событий могло пойти по двум сценариям. Если бы вдова Александра Пильщикова согласилась с выводами следствия, уголовное дело закрыли бы в связи со смертью обвиняемого, а это относится к нереабилитирующим основаниям. Неудивительно, что соглашаться с этим Галина Васильевна не стала, ведь в таком случае на нее как на наследницу, легла бы обязанность возместить ущерб, причиненный покойным (речь идет о 103 млн рублей).



По нашим данным, к настоящему времени дело находится в прокуратуре области. Если надзорное ведомство утвердит обвинительное заключение, его направят в суд, который должен будет рассмотреть дело по существу. В таком случае у агрофирмы «Ирбитской» появится возможность взыскать деньги с наследников бывшего директора, и кредитор с должниками фактически поменяются местами.



Уголовное дело о списанных векселях, к слову, не единственное. В настоящее время в полиции находится заявление, касающееся уничтожения порядка 40 объектов недвижимости, принадлежащих ООО «Агрофирма «Ирбитская». Руководство предприятия пытается доказать, что из стройматериалов, полученных в результате сноса коровников, телятников, и прочих капитальных строений сельскохозяйственного назначения, были построены два новых коттеджа, в том числе для дочери Александра Пильщикова Оксаны Зейналовой.



Для руководства агрофирмы «Ирбитская» на данный момент главное – не поиски виновных в преступлениях прошлых лет, а сохранение возможности для дальнейшего нормального функционирования предприятия, дающего работу почти 500 сотрудникам. К сожалению, бороться за это приходится в многочисленных судебных процессах. Тем не менее, работники уверены, что споры с семьей бывшего директора закончатся успешно, особенно с учетом того, что следственные органы уже сделали выводы о вине экс-руководителя в выводе активов.



По материалам «МК-Урал»

Максим Бойков © «Вечерние ведомости»