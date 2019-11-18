«Раздавали указания жениться, заводить детей»



скриншоты с сайта организации ООО «ЦКТ- Регионы»

ООО «ЦКТ-Регионы» – это компания, занимающаяся торговлей упаковочной и полиграфической продукции, а также продажей и настройкой оборудования. На сайте фирмы они называют себя группой компаний, но на деле не объединены общим юридическим лицом. В Екатеринбурге, как и в других крупных городах, есть филиалы этой организации. Недавно в нашу редакцию обратился один из бывших сотрудников екатеринбургского филиала – Артём Ерофонов, историю которого мы расскажем в этом материале.Около года назад, по словам Ерофонова, руководство ООО «ЦКТ- Регионы» стало принуждать всех сотрудников фирмы участвовать в странных практиках под угрозой увольнения. Эти практики включали в себя принудительные разговоры по Скайпу с сотрудниками и их жёнами на мистические темы, написание писем руководству и друг другу, которые должны были включать в себя подробности личной жизни сотрудников, их мыслей и чувств, создания общих чатов в Viber, в которых, по мнению начальства, должны были проходить неформальные разговоры между работниками. Руководитель организации якобы позволял себе комментировать личную жизнь подчинённых и раздавал неуместные советы о том, как жить: когда заводить детей и жениться, как питаться, что думать и так далее. Ерофонов также отмечает, что не все сотрудники были готовы участвовать в этом, и поэтому не менее десятка работников из разных филиалов компании уволились за последний год.Интересно, что факт использования данных практик в работе с сотрудниками руководство не скрывает, а наоборот, публично о них высказывается. Так, прямо на сайте компании можно ознакомиться с их концепцией под заголовком «Какие технологии помогают команде выходить на уровень неформальных взаимоотношений?». Там описана технология проведения совместных вебинаров, в которых сотрудники должны рассказывать друг другу обо всём, что произошло у них за неделю, а также устраивать совместные медитации. Кроме того, в этом же тексте указаны рассуждения о «божественной сущности людей» и «нематериальном мире».Как рассказал Ерофонов, такие же проблемы испытал на себе екатеринбургский филиал компании «ЦКТ-Регионы»: на сотрудников якобы оказывалось психологическое давление, и создавались невыносимые условия работы, в частности, в конце октября руководством были отключены все рабочие программы. И всё это из-за непринятия практик, которые руководители пытаются им навязать.У нас получилось связаться с Антоном Мельниковым, который, по утверждению Ерофонова, является теневым хозяином фирмы, а также инициатором введения странных практик для сотрудников компании, и взять комментарий по поводу этой ситуации. Он старательно уходил от ответа на вопрос о том, действительно ли руководство заставляло сотрудников делиться деталями своей личной жизни, ссылаясь на дружеские отношения с руководителем екатеринбургского филиала фирмы Колпаковым.Отметим, что жена Александра Колпакова Дарья подтвердила информацию о том, что все жёны руководителей филиалов компании должны были присутствовать на скайп-конференциях и участвовать в обсуждениях в отдельном «женском чате» в Viber.По словам Ерофонова, всё началось с простого запугивания увольнением, но после руководство компании перешло к решительным действиям. Так, 24 октября всем сотрудникам филиала отключили доступ к рабочей программе 1С, корпоративной телефонии и рабочим почтам, ключи от которых находятся у руководства. Из-за отсутствия всех этих технических средств они не могли работать. 29 октября в офис компании пришёл Антон Мельников. Как рассказал Ерофонов, Мельников пришёл под предлогом переговоров об увольнении сотрудников, но, когда те предложили добровольный уход с выплатой компенсации, он не стал их слушать. Сам Мельников рассказал нам об «ультиматуме», который поставили перед ним сотрудники компании: отдать офис, перестать контролировать работу екатеринбургского филиала, либо уволить сотрудников с выплатой компенсации в 300 тысяч рублей и с клиентской базой компании на руках. «Ничего из этого мы сделать не могли» - подытожил он.Без предъявления каких-либо документов и без согласия работников, он, по словам Ерофонова, попытался установить в офисе видеокамеру, которую привёз с собой. Сотрудники фирмы, в свою очередь, вызвали полицию, которая зафиксировала факт конфликта и уехала. Сам Мельников подтвердил, что полиция приезжала, но обвинил руководителя в искажении фактов: по его словам, он соврал о том, что они не знакомы.В этот же день все сотрудники компании отправили генеральному директору Владимиру Кормушкину по электронной почте своё заявление о выходе на вынужденный простой по вине работодателя, в связи с отключением рабочих программ и техники. Кроме того, сотрудники подали заявление в Государственную инспекцию труда в Свердловской области по факту незаконного препятствования в исполнении трудовых обязанностей.Ерофонов рассказал о том, что на следующий день Мельников вскрыл офис посредством взлома замка запасного выхода. Директор управляющей компании, которая является собственником арендуемого фирмой помещения, пояснила, что вынуждена была отдать такое распоряжение, так как Мельников предоставил ей генеральную доверенность от Кормушкина, который, к тому же, подтвердил ей полномочия Мельникова по телефону. В этот же день все трое сотрудников екатеринбургского офиса вышли на официальный больничный. Мельников рассказал, что вынужден был пойти на такую меру как вскрытие офиса, потому что должен был отдать товар клиентам, а добровольно ему ключ сотрудники отдавать отказались.Важно отметить, что «ЦКТ-Регионы» – это лишь одно из юридических лиц компании, подразделения в Москве и Санкт-Петербурге работают под другими юридическими лицами. По утверждению Ерофонова, в сентябре 2019 г., в связи с происходящим, весь коллектив офиса в Нижнем Новгороде, кроме Кормушкина, покинул компанию. Мельников же рассказал, что коллектив нижегородского филиала был уволен по обвинению в воровстве.Как рассказал Ерофонов, в конце октября – начале ноября, Антон Мельников и его соратник Иван Главяцкас самовольно «хозяйничали» в офисе, возможно, устанавливали камеры и другие устройства слежения. Т.к. с 30 октября офис фактически перешёл под контроль Мельникова, сотрудники филиала находились в это время на больничном. А генеральный директор Кормушкин выпустил приказ об отзыве доверенности у Колпакова – руководителя и сотрудника екатеринбургского филиала ООО «ЦКТ-Регионы». Этот приказ сотрудникам продемонстрировал сам Мельников в виде чёрно-белого листа А4 без синей печати. Ерофонов рассказал, что 5 ноября все сотрудники филиала решили уволиться по собственному желанию, чтобы получить свои трудовые книжки. Руководство явно не собиралось возвращать доступ к рабочим программам и оккупировало офис. Кроме того, они увидели, что вся мебель и товары были полностью переставлены. Важно отметить, что мы не нашли факты причастности Антона Мельникова к руководству компанией, но сам он утверждает, что является её коммерческим директором.Мы попросили екатеринбургского психолога Ладу Уймину прокомментировать, насколько нормально вмешательство руководителей предприятий в личную жизнь сотрудников. «Конечно, вмешательство руководства в личную жизнь сотрудников совершенно ненормально. Начну с того, что существуют такие понятия как субординация и право каждого человека на тайну личной жизни, которое не должно нарушаться, - отмечает психолог. - Кроме того, все люди разные, и некоторые в силу своего темперамента не готовы посвящать окружающих в дела своей семьи, в собственные мысли и переживания. Думаю, что руководитель, который насильно вмешивается в личные дела сотрудников, делает это из желания лучше манипулировать ими и найти рычаги давления, с помощью которых можно лучше ими же управлять».В одной из юридических компаний Екатеринбурга нам также пояснили, что с юридической точки зрения вмешательство руководства в личную жизнь недопустимо: «Сферу трудовых отношений регулирует трудовой кодекс, который предусматривает перечень прав и обязанностей работника и работодателя – он никак не должен касаться личных отношений. Принуждать родственников сотрудников участвовать в каких-либо рабочих мероприятиях также запрещено».Связаться с гендиректором компании Кормушкиным нам не удалось – он игнорировал как звонки, так и сообщения.