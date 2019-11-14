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13:01 | 15.11.2019

Алапаевск превращается в «город-свалку»

Горы мусора стали предметом для разбирательств у регионального оператора: в муниципалитет зайдет новый субподрядчик

Алапаевск за последний месяц превратился в город-свалку – из контейнеров вот уже несколько дней не вывозят мусор. Ситуация становится действительно критической. Жители вынуждены бросать пакеты с мусором на землю, превращая дворы в помойку, а детские площадки становятся убежищами для грызунов. В ситуацию был вынужден вмешаться региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – ЕМУП «Спецавтобаза». Есть шанс, что в скором времени ситуация кардинально поменяется – на территорию заходит новый субподрядчик, зарекомендовавший себя ранее в других муниципалитетах и имеющий богатый опыт по сбору и транспортированию отходов.

Больше 10 лет сбором и утилизацией твердых бытовых отходов в Алапаевске занималось ООО «Региональная Энергетическая Компания» (ООО «РЭК»), имеющее в наличии и в пользовании спецтехнику, контейнера и так далее. В первой половине 2019 года в компании разгорелся корпоративный конфликт, после чего система начала сбоить, появились первые жалобы на вывоз мусора.

В конце июня 2019 года администрация Алапаевска изъяла у ООО «РЭК» здание и технику, которые передавались организации для оказания жилищно-коммунальных услуг населению, заключив 1 июля договор аренды на имущество с ООО «Алапаевская транспортно-энергетическая компания» (ИНН 6677011939, директор Алексей Тетерин), которое с этого времени стало заниматься сбором и вывозом мусора. Периодически жители города жаловались в редакцию «Вечерних ведомостей» на некачественное оказание услуг по вывозу мусора, но после шумихи ситуация исправлялась.

Алапаевск превращается в «город-свалку»


С начала октября количество жалоб кратно увеличилось – об этом свидетельствуют и фотографии, сделанные жителями. Контейнеры переполнены, площадки для сбора ТБО завалены мусором, отходы никто не вывозит. На улицах то и дело можно услышать о том, что «мусорная» реформа в конкретно взятом городе провалилась.

Между тем, согласно СанПиН, в период, когда температура воздуха выше +5 °С, вывоз должен осуществляться ежедневно, в холодное время года — не реже чем раз в три дня. Судя по тому, что можно наблюдать в Алапаевске, о санитарных нормах там даже не слышали.

Алапаевск превращается в «город-свалку»


О вопиющей ситуации было доложено региональному «мусорному» оператору ЕМУП «Спецавтобаза». После вмешательства было решено, что подрядчик оператора ООО «Транссервис» заключит договор субподряда с ООО «Азурит-Сервис», компанией, имеющей квалифицированный штат сотрудников, действующую лицензию по сбору и транспортированию отходов, образцовый парк надежной техники и опыт работы, в том числе, по госконтрактам.

Как стало известно veved.ru, ООО «Транссервис» и ООО «Азурит-Сервис» подписали договор, согласно которому субподрядчик приступит к работе с 15 ноября. До этого времени все претензии по вывозу мусора жители, как и территориальный орган Роспотребнадзора, могут предъявлять в адрес ООО «Алапаевская транспортно-энергетическая компания».

Однако ООО «Алапаевская транспортно-энергетическая компания», судя по всему, не собирается так просто отказываться от «мусорных» денег. В распоряжении редакции есть документ за подписью директора компании Алексея Тетерина, направленный в адрес ЕМУП «Спецавтобаза» о том, что при расторжении договора организация уберет все установленные её сотрудниками контейнеры с площадок, предназначенных для сбора ТКО.

Алапаевск превращается в «город-свалку»


Отметим, что ранее эти контейнеры принадлежали ООО «РЭК», но, как мы уже писали выше, в компании в первой половине 2019 года начался внутрикорпоративный конфликт. По предположению действующего руководства ООО «РЭК», бывший директор за несколько дней до своего увольнения по договору купли-продажи продал их ООО «Алапаевская транспортно-энергетическая компания» за смехотворную сумму в 462 тысячи рублей (что значительно ниже реальной стоимости имущества). Деньги на счет ООО «РЭК» пришли 23 июля, руководство компании намеревалось вернуть их обратно, но налоговики «заморозили» счета в связи с незначительной задолженностью по заработной плате перед работниками.

В ООО «РЭК» намерены оспорить данный договор и наложить в судебном порядке обеспечительные меры (заявление уже подано в Арбитражный суд Свердловской области) на контейнеры до урегулирования спора, а также готовы передать их в пользование ООО «Азурит-Сервис». Что характерно, у ООО «РЭК» есть все документы на контейнеры.

По информации veved.ru, сотрудникам ООО «Азурит Сервис» не дадут спокойно работать – в Алапаевске созданы «боевки» для оказания физического давления, а также группы, с целью массового хищения контейнеров. Кто стоит за их созданием, неизвестно, так как оппонентов у организации немало. Опасаясь, что ситуация перейдет в криминальную плоскость, в прокуратуру города и региональное ГУ МВД поданы заявления с просьбой разобраться в ситуации.

Как поведет себя в этой истории Администрация Алапаевска, прогнозировать крайне сложно, но, есть один момент: именно мэрия 1 июля передала ООО «Алапаевская транспортно-энергетическая компания» производственную базу и спецтехнику, которой с 2008 года пользовалось ООО «РЭК». Удастся ли главе Алапаевска Сайгиду Билалову разрешить намечающийся мусорный «кризис» в муниципалитете, покажет ближайшее время. Претензий со стороны областных властей к нему уже достаточно – как рассказывал ранее в ходе интервью veved.ru директор Департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области Ильхам Ширалиев, его ведомство проверку в городе тоже проводило: «есть вопросы к главе Алапаевска господину Билалову».

Виктор Совинский © «Вечерние ведомости»

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