Общество
19:00 | 25.10.2019
Депутат свердловского ЗакСобрания собрался на повышение
Слухи «Вечерних Ведомостей» о главных событиях и людях недели
В муниципалитетах нарастает недовольство ростом трат на «дома-отказники»
Главы свердловских муниципалитетов рассказывают о надвигающейся проблеме, которая уже начинает оказывать влияние на формирование местных бюджетов. Дело в том, что управляющие компании отказываются от обслуживания 4-12 квартирных домов, так как для них это финансово убыточно.
Муниципалитеты проводят конкурсы, но на «дома-отказники» не находится желающих, и администрациям приходится брать их на свое обслуживание, учитывая и без того дефицитный бюджет. Соответственно, обслуживаются они в минимальном размере, что сказывается на состоянии инженерных сетей.
В некоторых муниципальных образованиях таких домов насчитывается уже два-три десятка, и с каждым годом эта цифра будет возрастать.
У Куземки конфликт с известной радиоведущей
У директора муниципального екатеринбургского радио «Город FM» Инны Боевой, если верить слухмейкерам, вошел в активную стадию конфликт с заместителем главы города по связям с общественностью Екатериной Куземкой. Поводом якобы послужило заключение муниципальных контрактов. Официально контракты заключает МБУ «Екатеринбургская радиокомпания «Радио Екатеринбург», но Куземка решила расширить часть своих полномочий, что не понравилось известной радиоведущей. Результатом конфликта стало инициирование процедуры расторжения контракта на 1 миллион 750 тысяч рублей, который был заключен с неким ИП на оказание услуг по информационному сопровождению деятельности мэрии.
Алексей Коробейников решил повысить политический вес
Депутат ЗакСобрания Свердловской области Алексей Коробейников предпринимает усилия, чтобы добиться кресла зампредседателя ЗССО. Он провел немало времени в Москве, где хотел решить этот вопрос, встречаясь с «поклонниками». По приезду в Екатеринбург парламентарию пришлось «расхлебывать» последствия поездки – вот уже две недели он болеет. Правда, диагноз неизвестен, как и то, удалось ли Коробейникову сдвинуть вопрос с места.
Главу Каменского района отчитали в резиденции
Глава Каменского района попал под раздачу на недавнем совещании у губернатора Свердловской области. Участники совещания рассказывают, что Сергея Белоусова отчитали как молодого пацана, который не смог справиться с простейшими задачами. Например, решить вопрос по муниципальным закупкам.
Начальник свердловского главка недоволен показателями екатеринбургского УМВД
Начальник ГУ МВД России по Свердловской области начал службу на Среднем Урале с объезда территорий. Он уже побывал, как минимум, в Заречном, где ожидается назначение нового руководства, и в УМВД России по Екатеринбургу. По слухам, генерал-майор критически высказался в адрес екатеринбургского гарнизона полиции, поставив в минус начальству низкую раскрываемость преступлений. В связи с этим в УМВД с большей силой начали обсуждать информацию о вероятном уходе начальника Сергея Кулагина – мол, решение будет принято в течение ближайших трех месяцев.
В полицию уральской столицы готовы вернуться старожилы службы
В случае ухода Сергея Кулагина в УМВД России по Екатеринбургу готова вернуться часть сотрудников, которые ранее перешли в райотделы полиции или свердловский главк, либо вовсе покинули органы внутренних дел. Среди них немало оперативников уголовного розыска и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, которые еще готовы послужить Родине.
Свердловский полковник решил не уходить на гражданку
Бывший начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мазаев неожиданно выразил желание восстановиться в прежней должности, рассказывают инсайдеры из полицейского главка. По слухам, между полковником и начальником свердловского ГУ МВД уже состоялась беседа, в ходе которой Мазаев дал понять, что показатели деятельности подразделения – во многом его заслуга, и теперь он ждет, какое решение примет Александр Мешков.
Бывший глава свердловского центра «Э» может уйти на пенсию
Заместитель начальника свердловской полиции по оперативной работе Александр Бутаков (бывший глава центра «Э») рискует потерять работу или пойти на понижение. По слухам, начальник свердловского ГУ МВД Александр Мешков заявил, что у Бутакова недостаточно опыта оперативной работы, чтобы занимать существующую должность. Фактически, был поставлен вопрос о профпригодности Бутакова. Впрочем, по словам экс-оперативников, у него достаточно выслуги, чтобы с гордостью уйти на заслуженную пенсию.
Полевской стал «рассадником» мигрантов из СНГ
Отдел по вопросам миграции ОМВД Полевского продолжает бить все мыслимые и немыслимые рекорды по выдаче временных разрешений на временное проживание в Российской Федерации. Законность выдачи РВП вызывает сомнения хотя бы потому, что в прошлом году отдел сотрясали коррупционные скандалы, а замначальника ОВМ был даже задержан сотрудниками УСБ. Но, судя по всему, руководство ОВМ жизнь ничему не учит.
Рубрика «Слухи» формируется по сообщениям собственных источников онлайн-газеты «Вечерние Ведомости».
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