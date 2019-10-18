Мастер-класс от Андрея Гончарова: как можно обанкротить бывших компаньонов



Полковник Андрей Гончаров

Компания, в процесс по делу которой включился Андрей Котельников, занималась управлением огромных активов в строительном бизнесе. В 2010 году в суд поступило заявление о банкротстве управляющей компании, которое было закрыто из-за заключения мирового соглашения с кредиторами, однако должник свои условия не выполнил, и спустя четыре года начался новый процесс.Одним из самых активных участников судебного процесса стал бывший соучредитель компании Андрей Гончаров. До 2007 года данный человек занимал высокий пост в свердловском ГУВД, а именно возглавлял управление материально-технического обеспечения. После ухода из правоохранительных органов Гончаров подался в строительный бизнес. При этом, судя по всему, у него имелся неплохой стартовый капитал.По данным ГАС «Правосудие», в 2013 году Андрей Гончаров подал в суд на некоего С. В. Данильченко с требованием вернуть круглую сумму. Как следует из материалов дела, в 2005 году действующий на тот момент полковник милиции одолжил гражданину Данильченко под расписку девять миллионов рублей, через год – еще 4,5 миллиона, а за последующие два года уже бывший офицер одолжил еще 12 млн рублей. Такие суммы и сейчас несопоставимы с зарплатой полковника, а для середины нулевых годов они и вовсе выглядят баснословными. Впрочем, сейчас уже вряд ли возможно узнать, откуда взялись миллионы у экс-начальника УМТиХО и какое было его состояние, если он мог позволить себе дать в долг огромные суммы.Неизвестно, проверяли ли законность происхождения миллионов Андрея Гончарова представители налоговой службы и Росфинмониторинга, которые обычно спристальным вниманиям относятся к операциям со многими нулями. Тем более речь в данном случае идет о человеке, чья зарплата никак не сопоставима с такими суммами.Сложно сказать, что больше привлекло бизнес-партнеров в Андрее Гончарове: его деньги или статус бывшего высокопоставленного силовика. Как бы то ни было, спустя годы Гончаров вышел из состава учредителей компании, а затем и вовсе стал ее кредитором.Как получилось, что бывший соучредитель стал кредитором? Сам Андрей Гончаров свои притязания объяснил суду следующим образом. Управляющая компания брала многомиллионные займы для реализации крупных проектов, и по одному из займов, взятому в «Сбербанке», поручителем выступил Андрей Гончаров. Когда компания не смогла вернуть долги, деньги банку перечислил на тот момент уже бывший соучредитель.Для суда такие доводы показались убедительными, но конкурсный управляющий Виктор Алексеев усомнился в том, что Андрей Гончаров может участвовать в деле как кредитор. Проанализировав сделки, управляющий выяснил, что ранее управляющая компания передала некоему юридическому лицу земельный участок стоимостью 21 млн рублей. 28 декабря 2010 года данное юридическое лицо перевело аналогичную сумму почему-то не управляющей компании, а Гончарову лично, а уже на следующий день тот перевел деньги «Сбербанку».Виктор Алексеев подал в суд иск о признании данной сделки недействительной. Для Андрея Гончарова удовлетворение иска означало бы прекращение участия в деле, но суд сначала на протяжении нескольких месяцев по формальным основаниям откладывал рассмотрение иска, а через восемь месяцев отказал. При этом мотивация выглядит довольно странной. Суд указал, что нет доказательств того, что деньги перечислялись Гончарову именно в рамках договора между двумя компаниями. Но тогда возникает закономерный вопрос, а с чего бы вообще компании переводить Гончарову более двадцати миллионов рублей. К слову, представитель Гончарова в суде заявил, что тот не помнит, за что ему переводили деньги, поскольку для него это не очень большая сумма.Формальным выглядит довод суда об истечении сроков исковой давности. Действительно, деньги банку Гончаров перевел в 2010 году, а Алексеев подал иск в 2018, в то время как срок исковой давности составляет три года. В то же время закон позволяет в отношении арбитражных управляющих отсчитывать срок давности с момента, когда тот узнал о сделке, но суд этого не сделал, ссылаясь на то, что управляющий в своем заявлении указал статью гражданского кодекса, не предусматривающую специального порядка рассмотрения.Впрочем, к тому времени, как суд вынес решение по иску, Виктор Алексеев в деле уже не участвовал. Его заменили на Андрея Котельникова. На его кандидатуре настоял Андрей Гончаров, но не все кредиторы были с этим согласны.Как заявил в суде представитель одного некоммерческого партнерства, собрание кредиторов, на котором обсуждалась кандидатура Гончарова, проводилось без уведомления, а информацию по кандидатуре нового управляющего кредиторам, которые, несмотря на отсутствия уведомления, пришли, не представили ни до собрания, как этого требует закон, ни во время. Суд посчитал иначе и утвердил кандидатуру Андрея Котельникова.Примечательно, что данное дело рассматривает судья Анастасия Кожевникова. Под ее же председательством слушается дело о банкротстве дачного потребительского кооператива, в рамках которого кредиторы пытались привлечь Андрея Гончарова к субсидиарной ответственности в размере 39 млн рублей. Именно Гончаров, как было указано в заявлении, осуществлял сделки по отчуждению земельных участков кооператива, причем делал это по заниженной цене, что и привело к процедуре банкротства. Но судья Кожевникова не увидела связи между отчуждением активов и финансовым крахом кооператива.Выбор нового арбитражного управляющего для Гончарова оказался очень удачным, чего не скажешь ни о компании-должнике, ни о других кредиторах. Андрей Котельников попросту не явился на заседание суда, в ходе которого рассматривался вопрос опризнании сделки между бывшим соучредителем и «Сбербанком» недействительной, хотя по логике вещей управляющий должен быть заинтересован в уменьшении задолженности. Не исключено, что именно пассивное поведение нового управляющего не позволило оспорить сомнительную сделку.Есть вопросы и к другим действиям Андрея Котельникова. Как стало известно «Вечерним ведомостям», управляющий не подал в суд жалобу на решение Арбитражного суда Свердловской области о взыскании долгов по аренде земельного участка. Данным решением помимо основного долга в 132 млн рублей суд назначил пеню в 325 млн. При этом Гражданский кодекс позволяет суду уменьшить сумму, взыскиваемую с неустойки, но для этого необходимо заявление должника. По каким-то причинам, Андрей Котельников таких мер не принял, что привело к увеличению задолженности. Более того, он в своем отчете оценил данный участок всего в полтора миллиона рублей, хотя его реальная стоимость может достигать половины миллиарда.Действия управляющего кредиторы оценили критически. Общее собрание отказалось утверждать его отчет. Кроме того, кредиторы подали в суд заявление о взыскании убытков в размере дополнительно образовавшейся задолженности.Возможно, что к Андрею Котельникову и ранее возникали вопросы, касающиеся добросовестности исполнения обязанностей конкурсного управляющего. В интернете можно найти видеозапись, представленную как запись телефонного разговора с неким Андреем Вениаминовичем. На записи одно лицо интересуется возможностью приобрести имущество должника, пермской компании «КАМАЗавтоцентр», а именно полуприцепы, а другое отвечает, что они уже проданы. В описании указано, что разговор состоялся 18 июня 2013 года, а торги состоялись только спустя десять дней, и данные полуприцепы, якобы, были проданы по заниженной цене. Спустя шесть лет сложно проверить, когда и по какой цене было продано имущество, и имеет ли ко всему этому отношение арбитражный управляющий Андрей Котельников. Но по данным из картотеки арбитражных дел конкурсным управляющим «КАМАЗавтоцентр» был именно Котельников.В комментариях пользователи припомнили странные обстоятельства банкротства страховой компании «Каллисто». По данным из картотеки арбитражных дел Андрей Котельников был конкурсным управляющим этой ныне не действующей компании. По данным СМИ, на момент начала процедуры банкротства и назначения Андрея Котельникова, у страховой компании было 13 тысяч вкладчиков, в то время как активы компании составляли 102 млн рублей.«То есть средств хватит, чтобы расплатиться – говорится в статье газеты «Пермский обозреватель». – Однако «Каллисто» (в то время уже конкурсным управляющим был Котельников – прим. veved.ru) этого делать не спешит».Из официальных источников также можно найти информацию, дающую основания для критических оценок деятельности Андрея Котельникова. В картотеке арбитражных дел содержится информация, что в 2010 году Котельников был назначен внешним управляющим пермского некоммерческого фонда «Патриоты». Через три года пермский Госстройнадзор обратился в суд с жалобой на бездействия Котельникова, который не включил в конкурсную массу должника права аренды на земельный участок и не отразил его в отчете. Суд согласился с тем, что бездействие Котельникова было незаконным, но отстранять от обязанностей отказался.Описанные случаи более чем напоминают то, что сейчас происходит в свердловском арбитраже. Только теперь речь идет уже не о полуприцепах, а о земле стоимостью 500 млн рублей. И это только начало работы Андрея Котельникова. Знал ли Андрей Гончаров о репутации сложившейся вокруг управляющего, чью кандидатуру он предложил? Остается только догадываться и ждать, чем закончится дело с участием сразу двух людей с интересным прошлым.