«Борьба с коррупцией – наша общая цель»

– Департамент занимается профилактикой коррупционных правонарушений и контролем исполнения решений и поручений Губернатора Свердловской области. В части антикоррупционной работы наши усилия сконцентрированы и направлены на предупреждение коррупции, на устранение условий возникновения коррупционных проявлений в органах государственной и муниципальной власти, среди чиновников различного уровня. Коррупция — это же не всегда взятки, где-то это нарушение иных норм, в том числе дисциплинарных и административных.Еще раз повторюсь – прежде всего, мы занимаемся профилактикой. Но это не значит, что уличенные в нарушении закона лица отделываются предупреждением. Результаты проверочных мероприятий могут стать основой для применения мер дисциплинарной ответственности. Если факты коррупционных правонарушений выявляются, то проводится их рассмотрение в рамках комиссий, рабочих групп. В зависимости от тяжести нарушений может быть поставлен вопрос об утрате доверия к служащему.Контрольная деятельность направлена на обеспечение выполнения решений Губернатора Свердловской области, в том числе, поручений и указаний Президента России, федерального центра. В рамках этих задач проводятся проверочные мероприятия, по поручениям высшего должностного лица региона, проверяется использование средств резервного фонда Правительства Свердловской области, изучаются вопросы закупочной деятельности.– Ну, смотрите. К нашему субъектному составу относятся около 10 000 служащих: государственные должности в Правительстве Свердловской области, государственные гражданские служащие Свердловской области, лица, замещающие отдельные должности на основании трудового договора в подведомственных организациях и муниципальные служащие, среди которых главы муниципальных образований и депутаты.– По материалам, рассмотренным Департаментом, в 2019 году прекращены полномочия муниципальных депутатов в 6 случаях. По основанию в связи с утратой доверия уволены 3 муниципальных служащих.– Конечно. С 26 июля 2019 года федеральное законодательство изменилось. Если раньше была единственная мера реагирования в виде лишения мандата, то теперь предусмотрены альтернативные меры наказания, такие как предупреждение, освобождение от должности, запрет занимать должность на постоянной основе. Сейчас подготовлен областной законопроект, предусматривающий порядок принятия решения о применении к депутату этих мер наказания. Он уже рассмотрен в профильном комитете Законодательного собрания Свердловской области.В отношении государственных гражданских служащих меры ответственности остались прежними: замечание, выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии, увольнение в связи с утратой доверия с одновременным внесением в государственный реестр уволенных с государственной и муниципальной службы. Отмечу, что по состоянию на 7 октября в федеральном реестре числится 1641 человек. Из них 54 человека – жители Свердловской области, которые были уволены из федеральных органов власти – 41 человек (включая ГУ МВД, Росгвардию, Пенсионный фонд, УФССП, налоговые службы), госорганы регионального уровня – 1 человек, органы местного самоуправления – 12. В последующем им трудно будет устроиться на государственную или муниципальную службу.– Мы их приглашаем, но явка вовсе не обязательна. Многие приезжают, несмотря на то, что приходится краснеть, оправдываться, но это и есть профилактика. В основном ошибки в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера допускают те, кто доверился помощникам. Или, например, у кого-то супруг или супруга находясь в бракоразводном процессе, отказывают в предоставлении информации. Это учитывается и может считаться уважительной причиной, если приняты со стороны служащего все предусмотренные законом меры.– Есть несколько предусмотренных законодательством мер, которые периодически применяются. Это, например, участие на платной основе в деятельности коммерческой организации или осуществление предпринимательской деятельности, за исключением депутатов, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, то есть не получающих доходы от своей работы в думе. Также наказание грозит за непринятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, вхождение в состав органов управления иностранных некоммерческих неправительственных организаций, включая попечительские и наблюдательные советы, наличие счетов в иностранных банках, расположенных за пределами России.– В основном это нарушения, выявленные при собственной проверке представленных служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. А также регулярными прокурорскими проверками или проверками других правоохранительных органов.– С федеральной налоговой службой, ГИБДД, Росреестром – ведомствами, которые предоставляют информацию о доходах, наличии движимого и недвижимого имущества, банковских счетах. Если для проведения проверки требуется проведение оперативно-розыскных мероприятий, направляются запросы в компетентные ведомства. Естественно, не обходится без диалога с правоохранительными органами, органами прокуратуры в частности. Без этого невозможно представить реализацию всего комплекса предупредительных и профилактических мер.– Если это компетенция Губернатора Свердловской области, то он принимает решение. На сегодняшний день уже предложено наказать несколько заместителей министров в связи с нарушениями антикоррупционного законодательства – кому-то выговор, кому-то замечание. Если говорить об исполнительном органе, там его руководитель принимает соответствующее решение.– В муниципалитетах, к сожалению, кадровая составляющая оставляет желать лучшего. На местах антикоррупционных подразделений, как наш Департамент, нет. Где-то главы на своих заместителей, помощников возлагают такие полномочия, где-то на кадровиков, но этого недостаточно. Департамент регулярно при этом оказывает им методическую помощь по всем вопросам антикоррупционной работы.–УСБ – это громко сказано. Не могу сказать, что сравнение со службой собственной безопасности точно отражает нашу деятельность. Сравнение было бы несколько некорректно. Для нас характерно именно предупреждение нарушений, хотя сходство, безусловно, есть. Департамент – орган, который больше осуществляет просветительско-профилактическую деятельность, но выявленные нарушения не остаются без внимания.– Предельный лимит штатной численности утвержден в количестве 41 человек. В настоящее время Департамент укомплектован наполовину, но на днях завершился конкурс на замещение вакантных должностей, и, я надеюсь, с ноября штат будет окончательно сформирован. Если сейчас у нас в антикоррупционном блоке 7 человек, то будет 14.– У нас в каждом исполнительном органе есть своя кадровая служба, претендентов проверяют они. Если необходимость есть, нас подключают. По поручению Губернатора Свердловской области Департамент проводит проверочные мероприятия в рамках решения иных кадровых вопросов, при назначении на должность, перемещении па службе, поощрении и другое.– Популярность исследований на полиграфе набирает обороты, безусловно. Учитывая интересный опыт зарубежных стран и практику, имеющуюся в России, полагаю, что исследования некоторых должностных лиц при проведении проверочных мероприятий в ряде случаев могло быть оправдано и явиться действенной мерой в борьбе с коррупцией. В повсеместном тестировании всех чиновников на полиграфе я не вижу необходимости. Возможно это в будущем.– В последний месяц мы проверяли реализацию планов комплексного развития Первоуральска, Ревды. В поселке Билимбай уже два года не могут построить физкультурно-оздоровительный комплекс. Объект должны сдать до 15 ноября, остался месяц, готовность 49%, а между тем ФОК строится по поручению Президента России. Все это сопровождается расследованием уголовного дела. В Ревде все еще не хорошо с реконструкцией очистных сооружений, есть вопросы.Если говорить в целом, в случае выявления неисполнения или ненадлежащего исполнения со стороны должностных лиц решений Губернатора Свердловской области инициируется вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности таких лиц. Мы понимаем, что прежде чем реализовывать планы, надо их обеспечить ресурсно, материально. Согласен, надо делать все оперативно, и вовремя.Много вопросов в сфере строительства, ЖКХ, здравоохранения. В рамках выездных мероприятий проверяем, в каком состоянии находятся объекты, привлекаем к проверке профильные исполнительные органы, вместе исследуем проверяемые вопросы, вырабатываем совместные предложения. Целью контроля остается содействие и доведение до логического завершения поставленной задачи.– Нас уже на местах главы серьезно восприняли, поэтому стараются избегать лишнего внимания с нашей стороны. Отдельно выделять какой-нибудь проблемный муниципалитет я не хотел бы. Конечно, актуальные вопросы есть везде и всегда, о них надо знать своевременно и конструктивно подойти к их решению. При этом многое зависит от управляющих округами, и важно, чтобы они активнее включались в работу и оказали содействие при реализации социально-экономического развития вверенных территорий и координации деятельности региональных и муниципальных органов. Здесь отмечу положительно управляющего администрацией Горнозаводского управленческого округа Евгения Каюмова – он очень активно себя проявляет, его коллег по Восточному округу Николая Клевца, по Западному округу Виталия Вольфа.– На сегодняшний день отопительный сезон запущен, опасения остаются по теплоснабжению из-за котельной, расположенной на территории металлургического завода. Ситуация тревожная, но Министерство энергетики и ЖКХ держит ситуацию на контроле. Департаментом проверка там тоже проводилась, есть вопросы к главе Алапаевска господину Билалову.– Да, очень часто. Органы прокуратуры и другие правоохранительные органы проводят проверки, оперативно-розыскные мероприятия, где состав правонарушения отсутствует – направляют информацию в Департамент, мы отрабатываем согласно компетенции. Борьба с коррупцией – наша общая цель.