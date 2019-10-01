«Неуспевающий» глава Атига вместо работы над ошибками занялся агитацией





За аренду земли ООО «Уральская торгово-промышленная компания» не платит.



Так выглядят трибуны стадиона «Лесной» после ремонта, который строитель Сергей Михайлов провел в 2013 году. Эти работы стали основанием для жалобы бывшего главы поселка в прокуратуру и полицию.



Вопреки требованиям контракта с крыши библиотеки не убрали старые стропила…



…и поскорее закрыли их новой черепицей.



После заявления депутатов о некачественном ремонте библиотеки подрядчик был вынужден привести на объект новые стропила.



После старта отопительного сезона на многих участках в Атиге видны следы коммунальных аварий.















Глава поселка Атиг Сергей Мезенов после второй неудовлетворительной оценки от депутатов может уйти в отставку.

29 августа 2019 года дума МО Рабочий поселок Атиг признала деятельность Сергея Мезенова, администрации муниципалитета и подведомственных ей муниципальных учреждений в 2018 году неудовлетворительной. Основной причиной стал факт низкого уровня исполнения расходной части бюджета за 2018 год (57,4%) и большого остатка неосвоенных собственных средств – 8,3 млн руб.Еще одним важным фактором для вынесения негативной оценки стало неисполнение поручений думы по урегулированию земельных отношений на территории бывшего ЗАО «Евро-Азиатский машиностроительный Завод». К администрации поселка есть претензии из-за бездействия в части обеспечения выплаты аренды компанией ООО «Уральская торгово-промышленная компания» за сельскохозяйственные земли и территорию завода.«16 гектаров в центре поселка, и не платится ни копейки!» – отметил в разговоре с нашим корреспондентом депутат думы Андрей Шершнев. По его данным, ежегодно в виде налогов за сельскохозяйственные земли от компании должно поступать не менее 300 тысяч рублей. За последние пять лет получается 1,5 млн руб.«Даже договор, действие которого окончилось в 2018 году, до сих пор не расторгнут, – подчеркивает председатель Думы Владимир Морозов. – Говорят, что нельзя расторгать, пока не заплатят. Но на самом деле можно расторгнуть и подать иск в суд».К серьезным упущениям главы дума отнесла невыполнение мероприятий по изменению системы отопления дома № 15 по ул. Урицкого. Через этот объект проходит теплотрасса, из-за этого внутридомовые приборы учета долгое время давали некорректные показатели. Еще в 2017 году жильцы просили депутатов сделать обвод дома трубой с теплоносителем. Дума приняла решение, выделила деньги, но работы выполнили только недавно.Также депутаты признали неэффективными действия администрации, в результате которых оказалось невозможным участие Атига в отборе муниципалитетов на получение в 2019 году субсидий областного бюджета в рамках софинансирования газификации.Вынесенная Думой неудовлетворительная оценка не означает необходимость отставки главы (эта процедура запускается после второго неуда). Скорее это последнее предупреждение, дающее возможность провести работу над ошибками и выстроить более эффективную схему деятельности.Сергей Мезенов по какой-то причине критику коллег не принял, с их оценкой не согласился. Вместо конструктивного разбора своих «полетов» глава поселка занял оборонительную позицию, да еще и принялся жаловаться в правоохранительные органы.Вскоре после выхода текста решения думы в официальном поселковом информационном вестнике Мезенов опубликовал странный документ под названием «Особое мнение», в котором выразил несогласие с полученной оценкой. Далее последовало интервью «Будущее Атига» в газете «Новое время», где Мезенов пытается доказать, что депутаты его недооценили, и приводит читателю длинный список произошедших в городе позитивных изменений, зачастую не связанных с его заслугами.Этой пропагандой дело не кончилось. В конце сентября представитель прокуратуры принес в думу представление о том, что неуд поставлен неправомерно. Тут уже депутатам пришлось напоминать работнику прокуратуры о необходимости соблюдать законы РФ и не превышать служебные полномочия. Председатель Думы Владимир Морозов пояснил, что по ст. 131 закона о местном самоуправлении поселковый парламент имеет право выставлять такие оценки. Если же глава поселка хочет оспорить какие-то моменты, это лучше делать в суде, а не путем жалоб в прокуратуру.«В 2018 году администрация поселка еще и теряла деньги по решению судов. Ущерб составил около миллиона рублей», – рассказал в беседе с корреспондентом депутат Григорий Макеев.По решению суда взыскана зарплата в пользу Шершнева В.Н. (65,9 тыс. руб.), Кулаковой В.В. (59,1 тыс. руб.), Людмилы Аношкиной, бывшего директора МБУ (129,9 тыс. руб. и 40 тыс. руб. – возмещение морального вреда). 50 тысяч рублей составил исполнительный сбор за несвоевременную постановку автодороги на кадастровый учет. 100 тысяч рублей – исполнительный сбор за наличие несанкционированных свалок.Интересно, что теперь в поселке лично главу рублем не наказывают, расплачиваться приходится муниципалитету.Самая крупная сумма – около 500 тысяч – по решению суда была заплачена неким специалистам из Перми за проект дорог микрорайона «Зеленый мыс», который по факту не прошел экспертизу и оказался бесполезен.При плане по бюджетным ассигнованиям на 2018 год в 99,8 млн руб. исполнение бюджета Атига в 2018 году составило 57 млн руб. Не исполнено 42,7 млн руб. Из них 34,9 млн руб. – переходящая областная доля на 2019 год и 1,4 млн руб. переходящая местная доля по строительству очистных сооружений.В последовавших после решения Думы публикациях Сергей Мезенов, заявляет, что подрядчик ООО «ЕГСК», возводящий очистные сооружения, не выполнил в срок работы, поэтому не были заплачены деньги. Данная проблема, по его словам, никак не зависит от действий главы, администрации поселка и подведомственных учреждений.В беседе с нашим корреспондентом депутат Алексей Генов отметил, что такая позиция главы выглядит странно. Власти поселка могут и должны тщательно организовывать подготовку к торгам, выставляя не только требования к объему работ и цене, но и к опыту строительной компании, к наличию у нее штата квалифицированных сотрудников и т.п.Неосвоенные 1,7 млн руб. в 2018 году означают несостоявшуюся закупку квартиры для многодетной семьи по программе поддержки льготников. С этой квартирой произошла интересная история.Квартиру могли купить раньше, но по какой-то причине медлили. Позже отпала необходимость сделки, так как областное правительство выдало сертификат на жилье, и нуждавшаяся семья его получила. Тем не менее, администрация по непонятной причине продолжала работу с квартирой. Было решено выкупить недвижимость у зама главы администрации поселка Ольги Болтовской.Депутат Алексей Генов отмечает интересную деталь: когда собирались покупать квартиру у Болтовской, средняя стоимость жилья обозначалась как 27 879 рублей за квадратный метр, а в аналогичном периоде 2019 года сумма существенно уменьшилась – 22 000 руб. Возможно, кто-то хотел сделать эту сделку более комфортной для сотрудницы администрации поселка.Кстати, как сообщали в 2019 году «Вечерние Ведомости», администрация поселка была замечена еще в одной странной манипуляции с жильем. Так гражданка Олемская получила квартиру № 5 в доме № 3 по улице Заводской, будучи под номером 37 в очереди.Определенную роль в распределении жилья играла заместитель главы поселка Ольга Болтовская, ранее отвечавшая за составление списка очередников. Историей с этой квартирой даже занимались прокуратура и Следственный комитет. Правда, уголовное дело по факту нарушений возбуждать не стали, Болтовская просто получила выговор.Неосвоенные 4,5 млн руб. связаны с невыполнением работ, предусмотренных концессионным соглашением с МУП «ЖКХ». По мнению главы поселка, и здесь ничего страшного не произошло, так как предусмотренные соглашением мероприятия выполняются в 2019 году. Конечно, лучше поздно, чем никогда. Однако претензии депутатов по результатам работы Администрации в 2018 году от этого не становятся менее обоснованными.Уже после вынесения Думой неуда Мезенову возник новый скандал, показывающий уровень качества работы администрации поселка. Речь идет о подозрительных действиях подрядчиков на крыше библиотеки по адресу Карла Маркса, 103.На капремонт кровли библиотеки, одного из объектов культурного наследия в Атиге, из бюджета Нижнесергинского муниципального района выделили 2 млн рублей. Администрация муниципалитета сразу всю сумму в ход пускать не стала, выбрав вариант, который не требует аукциона.По системе закупок у единственного поставщика, разрешенной ст. 93 №44-ФЗ, администрация поселка в лице МБУ «Атигский центр досуга, информации и спорта» (МБУ «АЦДИС») заключила договор с ООО «ВБАСКО» на 596 тыс. руб. Смета, якобы основанная на дефектной ведомости, предполагала разбор покрытия крыши, слуховых окон, замену стропильных ног из бревен. Также в смету внесли замену обрешетки, устройство кровли из металлочерепицы, устройство окон, трубостоек для электросетей и другие работы.Еще до начала работ можно было предчувствовать скандал. Гендиректором подрядчика ООО «ВБАСКО» является Сергей Михайлов. В 2013 году в статусе ИП он получал контракт от МБУ «Центр досуга, информации спорта и молодежной политики» (сегодня – МБУ «АЦДИС») на ремонт трибуны стадиона «Лесной».После оценки результатов этой деятельности тогдашний глава МО «Рабочий поселок Атиг» Владимир Морозов направлял представление в полицию и прокуратуру Нижнесергинского района, в котором указывал, что проведенный Михайловым ремонт причинил местному бюджету ущерб в 68871 руб. из-за «приписки объемов выполненных работ и использованных материалов».Нечто похожее на попытку освоить бюджетные деньги по-быстрому, с малыми затратами труда и материалов, произошло и на крыше библиотеки. На глазах у всех жителей строители сняли покрытие, частично установили новые конструкции из досок, а затем уверенно покрыли крышу новой черепицей. Поверх старинных стропильных ног из бревен, которые по смете следовало заменить.Депутат Григорий Макеев отмечает, что дом купца Трифонова, в котором расположена библиотека, является объектом культурного наследия. По его словам, депутаты были недовольны не только ходом ремонта на крыше этого здания, но и самим проектом ее реконструкции, считая его несоответствующим статусу памятника, однако администрация поселка их доводы не учла.Исполнительная власть поселка явных нарушений на крыше как будто не замечала, хотя библиотека расположена примерно в двухстах метрах от здания поселковой администрации. И вновь бить тревогу пришлось депутатам Думы. Только после их вмешательства строители остановились. И принялись вновь разбирать крышу: сняли новенькое покрытие из металлочерепицы, все-таки демонтировали старые стропила.Не исключено, что без вмешательства депутатов объект бы по-тихому сдали со старой конструкцией крыши. В этот момент представители Думы могли эффектно поймать строителей и администрацию за руку и обратиться в надзорные органы. Однако парламентарии выбрали иной путь, показав, что их заботит хозяйственная эффективность, а не дополнительная возможность разоблачить главу. При этом Сергей Мезенов ведет себя так, словно ничего страшного и не могло случиться.«Любой подрядчик, заключивший договор с администрацией поселка, будет делать качественно и деньги получит только за качественные работы», – заверил Сергей Мезенов нашего корреспондента, комментируя удивительную забывчивость строителей, положивших новую черепицу на старые стропила. Факт проведения промежуточных работ не по смете, по его словам, «мало волнует». Главное, чтобы в результате все было построено правильно.Дальнейший разговор с главой поселка обозначил еще одну «ошибку» подрядчика. Оказывается, следовало убрать старые конструкции, затем провести новую дефектовку, чтобы оценить необходимость замены перекрытия (почему бы не проверить «потолок» до разбора кровли?), заключить договор на замену перекрытия, выполнить эти работы (здесь, вероятно, самые большие затраты), и только потом восстанавливать стропила и класть черепицу. Есть еще и третий этап работ – утепление крыши.Получается, поспешно уложив черепицу, подрядчик мог оставить нерешенными сразу две проблемы: со стропилами и «потолком». По словам Мезенова, подрядчик «ошибочно понял» задачу, принявшись последовательно выполнять указанные в смете операции, хотя работы по строительству новых конструкций были внесены в смету как бы на будущее, в числе прочих работ, стоимость которых получилось определить еще до разборки кровли.«Не ошибается тот, кто ничего не делает», – заявил Сергей Мезенов, подчеркивая, что критика принимается, но не стоит кого-либо «заведомо подозревать в незаконных действиях». Кстати, про Представление мэрии о недоимках в работе Сергея Михайлова на стройке трибун в 2013 году, Сергей Мезенов, по его словам, не знает.Возможно, горожане и рады бы никого не подозревать и списать все обнаруженные нарушения на недостаточный профессионализм строителя Михайлова. Однако в этой истории не так все просто, и дело тут не только в Михайлове, но и в людях, которых стоят рядом с ним.Стопроцентным учредителем ООО «ВБАСКО» является Юлия Блиновских, имеющая близкое отношение к господину Савельеву, который продолжительное время осуществлял строительный контроль на объектах, где заказчиком выступало МБУ «АЦДИС». Кроме того, госпожа Блиновских – состоит в родственных отношениях с директором одной из крупнейших компаний по строительству дорог в Свердловской области – ООО «Жасмин», принадлежащей известному бизнесмену Александру Слесареву.«Нельзя говорить, что эти люди не понимают, что делают», – уверен депутат Григорий Макеев, и трудно не согласиться с этими словами.В своем «Особом мнении» глава поселка выражает недовольство тем, что при вынесении ему оценки не учтено «отсутствие замечаний» по ряду видов деятельности. Остановимся на некоторых упомянутых им пунктах.Освещение. Строго говоря, в основном освещение поселка было проведено до вступления Сергея Мезенова в должность главы. Но есть и замечание: до сих пор не освещена улица Луговая, хотя на это выделялись деньги.Содержание дорог. Еще до Мезенова закупили технику, построили и отремонтировали дороги. Работы ведутся и сегодня, но речь идет, по сути, о мелких улучшениях. Особых замечаний у депутатов здесь действительно нет, но и для похвал в адрес главы они не видят поводов.Более того: нормальная ситуация с дорогами обусловлена как раз принципиальной позицией Думы. По словам депутата Андрея Шершнева, именно представители поселкового парламента отстояли кандидатуру добросовестного директора МБУ «Служба Организации благоустройства и Развития», отвечающего за дороги, и раскритиковали попытки администрации поселка заменить его управленцами с подмоченной репутацией.«Безаварийное проведение отопительных сезонов, получения паспортов готовности к отопительному сезону», – еще один «плюсик», который заносит в свой актив глава администрации.«Получение такого паспорта – святая обязанность администрации любого муниципалитета. Не хвалить же за это!» – выражает недоумение председатель Думы Владимир Морозов и отмечает, что понятие «безаварийность» – относительное. Порывы все-таки были, например, около больницы.«Произведен ввод в эксплуатацию газовой блочно-модульной котельной №3 с оформлением разрешительной документации», – сообщает Сергей Мезенов. «Котельная начала работать в 2016 году, просто не были до конца оформлены документы. Он это дело завершил и записал котельную в свои заслуги», – иронизирует депутат Григорий Макеев.В интервью газете «Новое время» Мезенов порой демонстрирует недостаточную информированность. Например, сообщает о якобы отремонтированных шести домах на улице Заводской, хотя, по словам, депутатов, на этой улице отремонтировано всего четыре дома, еще два – на улицах 50 лет Октября и Ленина. Хваля новую систему сбора мусора, которая также была внедрена до его прихода на должность главы, Мезенов говорит о подземных контейнерах объемом до 8 кубометров. Депутаты же утверждают, что реальный объем контейнера – не более 5 кубов.Значительная часть интервью «Будущее Атига» в «Новом времени» представляет собой рассказ главы администрации поселка о том, как похорошел Атиг за последние годы. При этом Сергей Мезенов в первых строчках говорит: «Я работаю в администрации с 2015 года. Сейчас 2019 год. Вижу, как меняется поселок».Эта оговорка позволяет создавать красивую картинку жизни поселка за счет упоминания достижений, которые не приходятся на годы его работы в должности главы. Плюс – разговоры о планах и мечтах. О настоящем много не говорится, но на фоне позитива из далекого прошлого и радужного будущего читатель может подумать, что и годы правления Мезенова отмечены славными свершениями. Такой вот пиар-трюк.На тему капремонта многоквартирных домов, Мезенов заявляет: «Идем с некоторым опережением графика… Сейчас переходим в микрорайон Черемушки для проведения капитальных ремонтов».«Какое опережение графика, если капремонты в Черемушках планировались на 2019 – 2020 года, но в текущем году пока ничего не сделано?» – задает вопрос Валентина Звонарева.«Плотно работаем с газовым кооперативом поселка по проектированию и подготовке документации для строительства уличных газопроводов низкого давления», – рассказывает в интервью глава.«В неиспользованных деньгах около 600 тысяч рублей – на экспертизу, – парирует депутат Григорий Макеев. – В 2017 году на 2018 год не вошли в программу газификации, на 2019 год снова не заявились. Люди начали сдавать деньги на эти цели еще в 2007 году. Многих из них уже нет в живых!»Слова главы о том, что ведутся проектные работы по газификации перспективных жилых микрорайонов Зеленый мыс и Солнечный, депутаты воспринимают настороженно, напоминая, что Дума по этому поводу уже принимала решение: сначала – полная газификация поселка, а потом – перспективные микрорайоны. Говорят, что у главы может быть особый интерес к неким домикам, стоящим на окраине.Также представители думы оспаривают информацию главы о формировании участка и предпроектных работах по новому хоккейному корту. «Этим занимался еще Павел Назаров, – говорит депутат Андрей Шершнев. – Участок уже сформирован. Есть семь миллионов. Депутаты говорят, что нужен закрытый корт, надо проект, но ничего не делается. Кроме того, глава в интервью говорит о планах строительства стадиона и спортзала. Какие планы, если даже корт не делается?»«На данный момент разработан проект благоустройства набережной поселка», – говорит в интервью Сергей Мезенов. С этим утверждением не согласен Владимир Морозов. По его данным, проект обещали еще в 2018 году, но ничего не произошло. «Если проект есть, расходы на него должны быть отражены в бюджете, но этого нет», – говорит председатель Думы.Судя по настроению депутатов думы Атига, аргументы Сергея Мезенова их убеждают только в отсутствии желания администрации поселка вести конструктивную работу на общее благо. Поставив неудовлетворительную оценку главе поселка, депутаты подчеркивают, что их решение не только основано на документах, но и созвучно настроению простых жителей.«Предыдущая администрация поселка высоко подняла планку качества ведения муниципального хозяйства, – говорит депутат Валентина Звонарева. – Жители к этому уже привыкли, поэтому неудивительно, что сейчас у них много претензий».Если в ответ на претензии глава Атига продолжит занимать оборонительную позицию и не проведет необходимую работу над ошибками, к следующему году количество ошибок может увеличиться, возрастет их негативное влияние на жизнь поселка. В этом случае депутатам придется вновь признать деятельность Сергея Мезенова на его посту неудовлетворительной, и это может привести к его отставке.