Следователь по делу «Романюка-Воронина» обратился за помощью к свердловским егерям

11:55 | 10.10.2019

В охотхозяйствах региона могут дать расклад на окружение бывшего борца с коррупцией

Четвертое следственное управление СК России, которое расследует уголовное дело бывших свердловских полицейских Владимира Романюка и Эдуарда Воронина, обратилось с запросами в охотхозяйства региона. Следователей интересует охотничья деятельность экс-начальника ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу Эдуарда Воронина и бизнесмена Николая Фуфаева. В первую очередь – в Артях, на малой родине бывшего борца с коррупцией. Подробности – в материале veved.ru.



Резонансное уголовное дело, фигурантами которого стали бывшие полицейские и ряд коммерсантов, расследуется уже больше года. Начальник екатеринбургского ОЭБиПК Эдуард Воронин и экс-замглавы ГУ МВД РФ по Свердловской области Владимир Романюк были задержаны сотрудниками ФСБ 3 октября прошлого года. Впоследствии претензии появились к соучредителю ООО «Агропродукт» Николаю Фуфаеву (самый крупный субарендатор складов на территории торговой базы «Екатеринбургобщепит» на улице Комсомольской), который, по версии следствия, дал взятку Воронину в виде охотничьего ружья и бизнесменам из Армении Петросу Галстяну и Самвелу Мартиросяну. Считается, что двое последних были владельцами игорного заведения на улице Куйбышева, «крышевание» которого вменяется Романюку.



Расследование уголовного дела (№41802650001000073) поручили опытному следователю майору юстиции Владимиру Курбатову – бывшему следователю по особо важным делам регионального следственного управления СУ СК России по Свердловской области («Лучший следователь» по итогам работы СУ СК за 2014 год). Что любопытно, ему поручают дела, оперативное сопровождение по которым вели сотрудники регионального УФСБ. Так, Курбатову в свое время поручили заниматься расследованием дела в отношении четырех оперативников свердловского УЭБиПК (дело Космана-Ворлинского), обвинявшихся в превышении служебных полномочий (по факту якобы имевшей место фабрикации взятки сотруднику департамента Росприроднадзора по УрФО).



Нынешнее дело является гораздо более серьезным – в нем фигурирует сразу 17 эпизодов преступной деятельности. В том числе, получение взятки в крупном и особо крупном размере, дача взятки в крупном и особо крупном и размере, посредничество во взяточничестве, незаконная организация азартных игр, превышение должностных полномочий, приготовление к даче взятки, незаконные передача и хранение оружия.



В настоящее время делается упор по эпизоду о взятке в виде охотничьего ружья и боеприпасов к нему, переданных, как считает следствие, Николаем Фуфаевым Эдуарду Воронину. Ружье было найдено в ходе обысков в доме майора. Стоимость имущества оценивается более чем в 700 тысяч рублей.



В августе 2019 года в охотхозяйства региона поступили запросы из 4-ого следственного управления о предоставлении сведений в отношении Николая Фуфаева и Эдуарда Воронина о выдаче им охотничьих билетов (если такие выдавались). Следствие интересует в первую очередь, охотхозяйства в Артинском городском округе, откуда родом сам Эдуард Воронин (он до сих пор сохранил регистрацию в деревне Пантелейково), хотя фактически проживал в квартире на Бардина в Екатеринбурге и в коттедже в поселке Полеводство. Здесь же, по соседству, в Горном Щите находится дом Николая Фуфаева.



Следствие запросило копии документов, представленных Фуфаевым и Ворониным для выдачи охотничьих билетов, сведения об используемом ими оружии, разрешения на добычу охотничьих ресурсов, путевках, о группах охотников, в компании которых они охотились с указанием контактных данных (ФИО, абонентские номера, адреса проживания), егерях сопровождавших охоту. Есть предположение, что Фуфаев и Воронин могли организовывать выезд на охоту для силовиков (в том числе московских). Данные сведения впоследствии могут быть использованы руководством свердловского УФСБ для определения лиц, входящих в окружение обвиняемых.



Отметим, что в настоящее время следствие закончено расследование уголовного дела лишь в отношении Самвела Мартиросяна (обвиняется по п. «а» ч.2 ст. 171.2 УК РФ – незаконная организация азартных игр группой лиц по предварительному сговору). Судья Октябрьского районного суда Екатеринбурга вернул дело в прокуратуру. Сам Мартиросян ходатайствует о прекращении уголовного преследования.

Иван Морозов © «Вечерние ведомости»