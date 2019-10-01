За свердловскими полицейскими установили «слежку» на дорогах

20:24 | 4.10.2019

Слухи «Вечерних Ведомостей» о главных событиях и людях недели

В очередном выпуске «Вечерних слухов» вы узнаете, как свердловский генерал решил бороться с дисциплиной в полицейских рядах и кто первым ответит за её нарушение, кого одолели екатеринбургские меломаны и кто получил 10 миллионов рублей за храм в центре уральской столицы.



Свердловский генерал призвал полицейских к дисциплине…



Новый начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков решил усилить дисциплину в рядах подчиненных. Генерал-майор дал указание выделить сотрудникам одного из подразделений несколько автомобилей, из которых был сформирован своеобразный автопатруль – его участники ездят по Екатеринбургу и Свердловской области и смотрят, соблюдают ли ПДД сотрудники полиции, одетые по форме, и в случае выявления нарушений проверяют документы. Впоследствии вся информация будет передаваться наверх с принятием самых жестких кадровых решений.



…к совету прислушались не все



Несмотря на то, что информация об автопатрулях мгновенно распространилась по свердловскому гарнизону, нашлись и те, кто пошел вопреки указаниям Александра Мешкова. Так, на минувшей неделе сотрудники полка патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Екатеринбургу решили заправить личную иномарку 20 литрами бензина по служебной топливной карте. Курьезную ситуацию сняли на видео сотрудники регионального ГУ МВД. Теперь провинившихся ждет дисциплинарное взыскание – как минимум, одного бойцов ППСП ожидает выговор.



Замначальнику свердловского ГУ МВД надоели меломаны…



Заместителя начальника свердловского ГУ МВД Александра Постовалова замучил один из соседей – молодой человек на протяжении длительного времени громко в ночное время слушал музыку в своей квартире. По слухам, сначала полковник обратился с жалобой в отдел полиции №8 (силовик проживает в служебном жилье на территории оперативного обслуживания ОП №8), после чего полицейские провели профилактическую беседу с меломаном. Сосед стал слушать музыку днем, что стало раздражать теперь уже супругу Александра Постовалова, однако на нарушителю спокойствия не нашлось управы. Слухмейкеры шепчутся, что полковник задумался о переезде, но свободных ведомственных квартир почти не осталось.



… а сам он до сих пор не завел свою команду



Александр Постовалов, назначенный в ГУ МВД России по Свердловской области начальником полиции в августе 2018 года, не стал окружать себя земляками из Кургана, хотя одна такая попытка всё же была. По слухам, в мае-июне он хотел добиться перевода в Екатеринбург из Кургана своего родственника, который в Зауралье был начальником ОБЭП, но тому не одобрили перевод, предложив уйти на пенсию, а в случае отказа якобы грозили уволить по отрицательным мотивам. Таким образом, влияние на региональный УЭБиПК осталось за свердловчанами.



Замглавы Екатеринбурга получила 10 миллионов рублей на «храм»



Замглавы Екатеринбурга Екатерина Куземка, по слухам, получила наличными 10 миллионов рублей на траты, сопутствующие проведению опроса о выборе площадки под строительство Храма святой Екатерины. Средства выделены из внебюджетных источников, но, несмотря на это, расходовать их направо и налево никто не позволит. Сплетники судачат, что деньги передала супруга одного из уральских олигархов – прямо в кабинете замглавы.



Илья Захаров пошел на конфликт с Екатериной Кузёмкой



У руководителя аппарата Администрации Екатеринбурга Ильи Захарова обостряется конфликт с заместителем главы города Екатериной Кузёмкой. Причиной, по мнению обитателей ратуши, послужил опрос по выбору площадки под строительство Храма святой Екатерины. Илья Захаров дал понять Куземке, что он «не мальчик для битья», и готов выражать собственную позицию по данному вопросу, что крайне не понравилось его собеседнице.



Главу Белоярки попытаются сместить силовики



В Администрации Белоярского городского округа уже в ноябре этого года может смениться глава. По крайней мере, такими мечтами грезят в соседнем муниципалитете – Заречном. Представители двух силовых структур желают видеть в кресле главы Белоярки Рафаила Мингалимова – бывшего начальника МО МВД России «Заречный». Для осуществления планов им придется всерьез потрудиться – времени осталось крайне мало. Хотя, при их ресурсе возможно всё.



Браконьера в погонах отдадут под суд



Следственный комитет намерен довести до конца уголовное дело, возбужденное по факту незаконной добычи около тонны язя в Гаринском городском округе. В апреле сотрудниками полиции и Рыбоохраны были задержаны трое граждан на реке Лозьва. Выяснилось, что «рыбаки» сетями выловили 920 килограмм рыбы, ущерб государству составил больше 400 тысяч рублей. Одним из задержанных оказался, по слухам, сотрудник МО МВД России «Серовский» (его фамилия начинается на Б.), которого после проведения служебной проверки уволили из органов внутренних дел. Ожидается, что до конца года дело передадут в суд.



В Екатеринбурге «блатной» остался в СИЗО. Испугался расправы?



49-летний Александр Булаков, задержанный в начале сентября по подозрению в совершении в 2006 году заказного убийства, решил переждать «шторм» вокруг своей персоны в СИЗО. Бывший сподвижник криминального авторитета Андрея Овчинникова не стал подавать апелляцию на решение суда, который отправил его под арест до 11 ноября. Вероятно, Булаков посчитал, что за решеткой ему будет гораздо безопаснее, чем на свободе, учитывая круг лиц, которых он может оговорить.



Рубрика «Слухи» формируется по сообщениям собственных источников онлайн-газеты «Вечерние Ведомости».

© «Вечерние ведомости»