«Остались только по-настоящему преданные сотрудники»

11:21 | 4.10.2019

Ветеран уголовного розыска – о становлении УгРо

В преддверии Дня уголовного розыска (5 октября) легендарный ветеран уголовного розыска начальник криминальной милиции УВД Екатеринбурга Валерий Адам поделился воспоминаниями о службе в органах внутренних дел.



- Валерий Иванович, расскажите, что повлияло на ваше решение пойти работать в милицию, а затем и в подразделение уголовного розыска?



- В те времена (а это была середина 60-х) среди молодежи были особо популярны такие писатели как Лев Шейнин, братья Вайнеры, Конан Дойл. Именно благодаря их произведениям мой интерес к работе милиции возник еще в школьные годы. Возникший интерес к работе сыщиков подтолкнул меня к мысли поступить в комсомольский оперативный отряд. Именно через подобные отряды осуществлялось воспитание будущих сотрудников МВД, это была ранняя профессиональная ориентация. Так как мы с моим товарищем Игорем Лапко жили тогда на Химмаше, мы приходили в Чкаловский городской отдел милиции (ГОМ) в дежурную часть, в уголовный розыск и помогали сотрудникам. К окончанию школы мы уже умели брать объяснения и проводить иные первоначальные мероприятия. Я до сих пор помню сотрудников ГОМа Илью Урюпина, Владимира Оберюхтина, которые воспитывали и учили нас своему делу. После того, как я поступил на вечернее отделение в Свердловский юридический институт, к нам обратились кадровики городского Управления внутренних дел, которые набирали молодых людей в группу по борьбе с карманными кражами. Так я стал сотрудником уголовного розыска в должности младшего инспектора.



Нужно сказать, что в то время в отделении по борьбе с карманными кражами работали настоящие асы своего дела. Это были фронтовики, вернувшиеся после войны на службу в милицию. Борисов, Фурсов, Вылегжанин – эти мастера своего дела, у которых мы учились искусству раскрытия карманных краж и, прежде всего, методом личного сыска. Именно работая с ними, я понял, что такое служба в милиции.



Помню первое задержание, в котором мне довелось участвовать. В 60-е около Оперного театра был магазин «Подарки», и там была поймана с поличным карманница. Мне удалось увидеть сам момент хищения, а задерживали подозреваемую уже мои старшие товарищи.



Почему к борьбе с карманными кражами активно привлекали именно молодежь? Да потому, что «стариков» карманники знали в лицо. Если опытный сыщик и матерый карманник встречались в людном месте взглядом, они в одну секунду понимали, кто есть кто и расходились, потому что ни первому, ни второму ловить уже было нечего.



После окончания института и службы в армии в начале 70-х я вернулся в отдел внутренних дел Чкаловского района. Какое-то время пробовал служить в следствии, но меня как будто тянуло в уголовный розыск. И я написал рапорт на перевод. В те годы я работал под руководством таких опытных начальников, как Русаков Николай Павлович, Дмитриев Андрей Емельянович. Затем руководителем ОУР стал Александр Мочалин, а меня назначили его замом. Вспоминая о своей службе в районном уголовном розыске, могу сказать, что все успехи милиции в поддержании благоприятной оперативной обстановки достигались благодаря общим усилиям всех служб. ОУР, следствие, участковые, ПДН – все работали как один кулак. Каждый понимал свои задачи, линию работы и отвечал за нее. При этом все понимали, что в случае упущения одной из служб может рухнуть работа всего коллектива.



- Вам довелось служить в милиции в непростой для страны момент – 90-е годы. Какие у Вас воспоминания об этом времени? Что происходило тогда с уголовным розыском?



- В это время я как раз пришел в городское УВД на должность начальника криминальной милиции и был хорошо знаком с проблемами того времени. В 1991-1992 году появилась организованная преступность, и на острие борьбы с этим новым злом встали именно сотрудники уголовного розыска. Конечно, были созданы специализированные подразделения УБОП, но их личный состав был сформирован в основном из оперов угро. Не скрою, что на фоне социально-политических изменений в стране и тяжелого материального положения многие ребята ушли в бизнес. Остались только по-настоящему преданные сотрудники, которые любили свою работу. Они составили профессиональное ядро, которое передало свой опыт молодому поколению.



Я считаю, что их верность своему призванию, как и работа всех милицейских служб того времени, не позволили организованной преступности окончательно победить. Да, совершались особо тяжкие и резонансные преступления, но мы, в конечном итоге, добились их раскрытия и нормализации оперативной обстановки в городе.



- За время службы Вам довелось побывать в командировках на Северном Кавказе. Чем приходилось заниматься там, и какие впечатления остались от этого периода?



– В 2000 году совершенно неожиданно для меня пришло распоряжение из Москвы о моем назначении заместителем командира мобильного отряда «Восток» в Чеченскую республику. Отряд дислоцировался в Гудермесе, но, по сути, перемещался по всему региону. Тогда я в первый раз попал в район реальных боевых действий. Обстановка была напряженная, особенно по ночам. Стрельба, подрывы и прочее. Эта первая командировка тоже дала мне очень многое. А именно – понимание того, что такое боевая дружба. Не просто дружба и не армейская дружба, а боевая. Дружба, когда как в пословице: сам погибай, а товарища выручай. И ребята, которые были там, это не раз доказывали.



Во второй раз я был в командировке уже в должности начальника временного Ленинского отдела в Грозном. Здесь уже требовалась организация привычной милицейской работы – проведение оперативно-розыскных мероприятий, раскрытие и расследование преступлений. Считаю, что со своими задачами мы справлялись. Я всегда настраивал личный состав на то, что мы боремся не с народом, а с бандитами, которые не дают людям спокойно жить. И наша правота подтверждалась отношением к нам со стороны населения. Помню случай, когда такое доверительное отношение спасло мне жизнь. Один из местных как-то при встрече сказал: «Валерий Иванович, ты не езди на своей служебной машине, ее «заказали». Тогда я запретил использовать этот автомобиль вне безопасных маршрутов. Но однажды, при очередном выезде, отклонившаяся от маршрута машина все-таки была обстреляна. Выходит, информация о «заказе» была достоверной.



- Есть ли в Вашей практике какое-то особо запомнившееся преступление, которое удалось раскрыть?



–У каждого сыщика есть преступления, которые запали в память. И у меня за сорок с лишним лет работы, конечно же, есть что вспомнить. Но я хочу сказать не об этом. Сегодня хочется поведать не о преступлениях, а о людях, которые их раскрывали и учили это делать других. В бытность мою старшим опером в Чкаловском отделе, меня вызвали на заслушивание к начальнику УВД г. Свердловска полковнику милиции Борису Андрееву. Я взял с собой пухлую папку с материалами и приготовился к докладу. Однако доклада, в привычном смысле, не состоялось. Вместо этого Борис Павлович сел напротив меня и сказал: «Давай разбираться». После того, как я изложил свои версии, он указал мне на слабые места и дал конкретные советы по работе над делом. Такой подход руководителя к простому старшему оперу, которых в городе была уйма, запомнился мне, пожалуй, больше, чем самое резонансное преступление.



- Что бы вы могли посоветовать молодым людям, которые сейчас планируют связать свою жизнь со службой в уголовном розыске?



– Прежде, чем ответить, я хотел бы подчеркнуть, что за всю свою продолжительную карьеру я ни разу не пожалел, что выбрал эту службу. Ни разу! А молодым я хочу сказать, что защищать простых граждан от криминала, это всегда благородно и правильно. Эта работа достойна настоящего мужчины. Главное, чтобы рядом с вами были достойные учителя, как у меня.



- Ваши пожелания ветеранам и действующим сотрудникам уголовного розыска в день очередной годовщины службы.



– Ветеранам хотелось бы пожелать, прежде всего, здоровья (куда в наши годы без него?), долгой жизни, и особенно, чтобы вас не забывали. А действующим сотрудникам только одного – ребята, раскрывайте больше! Вы будете получать моральное удовлетворение от того, что вы помогаете людям. Работайте в команде, в том числе и с другими службами, не замыкайтесь. Ну и удачи оперской – удача всегда с опером рядом ходит!

Интервью подготовлено Отделением по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу © «Вечерние ведомости»