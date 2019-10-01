Пиар мэрии Екатеринбурга и главы города обойдется бюджету в 6,5 миллионов рублей

16:26 | 3.10.2019

Структуры администрации начали заключать контракты с победителями аукционов. В ситуацию уже вмешались контролирующие органы

Администрация Екатеринбурга до конца 2019 года потратит на пиар в СМИ более 6,5 миллионов рублей. Контракты выиграли как известные (и не очень) региональные и федеральные СМИ, так и «новичок» на рынке – ИП Дина Широкова из Санкт-Петербурга. В течение трех месяцев на деньги из городского бюджета они будут освещать деятельность мэрии и главы Администрации Александра Высокинского. Расходованием бюджетных средств уже заинтересовались в контрольно-надзорных органах.



Средства, выделенные муниципальному бюджетному учреждению «Екатеринбургская радиокомпания «Радио Екатеринбург» распределили между информационными изданиями, представленными в Свердловской области. Часть контрактов на сумму более 6,5 миллионов рублей уже разыграли, результаты еще одного (1,6 млн. руб.) пока неизвестны.



Самый крупный контракт, судя по всему, достанется индивидуальной предпринимательнице из Санкт-Петербурга Дине Широковой (ИП зарегистрировано в декабре 2018 года). Согласно сайту госзакупок (номер закупки 193667103023766710100100080016120000) на аукцион по оказанию услуг по информационному сопровождению деятельности Администрации города Екатеринбурга стоимостью 1 миллион 750 тысяч рублей (начальная цена) заявилась лишь Дина Широкова, в настоящее время идет подписание контракта заказчиком (МБУ «Радио Екатеринбург»).



В случае подписания контракта Дина Широкова в срок до 25 декабря 2019 г. должна будет оказать услуги по созданию и сопровождению спецпроекта «Взаимодействие граждан и органов муниципальной власти Екатеринбурга по острым социальным вопросам», в т.ч. по проведению интервью, подбору, редакционной и технической обработке информационного материала, размещение информации на интернет-портале.



Кроме того, исполнитель в рамках контракта должен провести не менее трех опросов граждан Екатеринбурга по острым социальным вопросам. Опрос должен включать выборку не менее 2500 человек старше 18 лет, проживающих во всех районах Екатеринбурга и имеющих различные социально-демографические характеристики. Как Дина Широкова обеспечит исполнение контракта, неизвестно, учитывая, что среди журналистов о её персоне слышат впервые.



Два контракта досталось изданию «ФедералПресс». Первый (код закупки № 193667103023766710100100040016120000) на оказание услуг «по созданию и наполнению рубрики "Екатеринбург будущего" в телекоммуникационной сети Интернет». Под этим понимается «обязательство по подбору, редакционной и технической обработке информационного материала, размещение информации на Интернет-портале Исполнителя, при необходимости сопровождаемой дополнительно фото-, видео-, графическими материалами». Контракт, который уже заключен, обойдется городскому бюджету 840 тысяч рублей. Отметим, что это начальная цена, так как «ФедералПресс» были единственными, кто подал заявку.



Второй контракт, который выиграл «ФедералПресс», заключается в оказании до 29 декабря «услуг по реализации спецпроекта «Город, сильный людьми», направленного на формирование позитивного имиджа города Екатеринбурга». При стартовой цене в 740 тысяч рублей ООО «ФедералПресс» выполнит его за 710 тысяч 400 рублей. Работы за аналогичную сумму готово было выполнить издание «Европейско-Азиатские новости», но предпочтение было отдано «ФедералПресс».



Согласно техзаданию, спецпроект «Город, сильный людьми», должен наполнятся следующими информационными материалами:

• 10 интервью не менее 3000 знаков и не менее 2 фотографии;

• 17 обзорных статей не более 2 000 знаков каждая публикация;

• 8 видеоблогов продолжительностью не менее 2 минут;

• 180 публикаций с тематикой «афиша городских событий»;

• 2 публикации не менее 1000 знаков каждая в федеральном печатном деловом издании, выходящим 1 раз в 3 месяца (тираж не менее 5 000 экземпляров.



Информационные материалы должны размещаться на Интернет-портале и иметь аудиторию не менее 50% читателей из г. Екатеринбурга, среднесуточное количество просмотров размещенных информационных материалов определено в количестве не менее 3 000.



Изданию «Накануне.Ру» (ООО «Институт информационных технологий») достался контракт по оказанию «услуг по освещению в сети Интернет основных мероприятий, готовящихся в рамках реализации программы проведения 300-летия Екатеринбурга». Они стали единственными, кто подал заявку на контракт со стартовой ценой 1 миллион 180 тысяч рублей.



За указанную сумму до 29 декабря информагентство должно разместить 85 материалов в сети Интернет (не менее 2 000 знаков каждый). Количество просмотров информационных материалов в в будний день должно составить не менее 80 000 посетителей. Кроме этого по заявкам заказчика информационный материал может быть отправлен (постинг) в социальные сети: ВКонтакте, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube – с суммарным количеством подписчиков не менее 100 000.



Заявку на оказание «услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "город Екатеринбург" и размещению социально значимой информации в федеральном периодическом печатном издании, распространяемом на территории Свердловской области» подали лишь «Аргументы и Факты – Урал». Стартовая цена составила 1 миллион 50 тысяч рублей.



С изданием «Уралбизнесконсалтинг» («УрБК») заключен контракт на «оказание услуг по информированию населения об общественно-значимых событиях, социально-экономическом развитии города Екатеринбурга, освещению деятельности Главы Екатеринбурга в телекоммуникационной сети Интернет» стоимостью 826 тысяч рублей (стартовая цена – 1 миллион 400 тысяч рублей). За период действия контракта до 20 декабря 2019 г. исполнитель должен разместить в сети Интернет не менее 4 интервью, 16 аналитических материалов (статей), не менее 120 новостных материалов общим объемом не менее 140 000 (сто сорок тысяч) знаков. Добавим, что в процедуре закупки также принимала участие Дина Широкова, но она предложила на семь тысяч рублей больше, и проиграла.



Издание «Джаст Медиа» заявилось на контракт со стартовой ценой 1 миллион 190 тысяч рублей, снизив сумму вдвое до 597 тысяч 500 рублей, и таким образом, оказавшись победителем. («ЕАН» предлагали 600 тысяч рублей). За период действия муниципального контракта до 25 декабря должно быть создано информационных материалов общим объемом - 95 200 знаков (согласно техзаданию, среднесуточное количество просмотров сайта по данным статистики LiveInternet должно составлять не менее 6000).



Информационные материалы должны быть созданы и распространены на сайте с контентом, освещающим общественно-политические события, происходящие в Свердловской области с разделением новостной ленты по отдельным разделам: «Общество», «Экономика», «Политика», «Культура», «Спорт», «Происшествия», «Россия и мир», «Спецпроект» и рубрики: «Интересно», «Конкурсы», «Погода», «Фото дня». Объем информации в будние дни должен составлять не менее 30 ежедневно обновляемых материалов.



На контракт по оказанию «услуг по освещению деятельности Администрации города Екатеринбурга и размещению социально-значимой информации в сети Интернет» (стартовая цена 800 тысяч рублей) заявлялись ИА «Уралинформбюро» и Дина Широкова. Победителем объявлено ИА «Уралинформбюро», которое предложило выполнить контракт за 428 тысяч рублей (Широкова просила на 4 тысячи больше). За период действия контракта до 25 декабря исполнитель должен разместить в сети Интернет информационных материалов объемом 94 000 знаков.



Сопровождением официальных аккаунтов и сообществ Администрации города Екатеринбурга» в социальных сетях (ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук, Одноклассники, YouTube), а также созданием информационных материалов и их распространением в соцсетях, популярных на территории города Екатеринбурга за 792 тысячи 500 рублей займется ООО «Рекон».



Результаты аукциона по оказанию «услуг по подготовке двух информационных проектов и размещению их в телекоммуникационной сети Интернет» еще неизвестны (стартовая цена составляет 1 миллион 600 тысяч рублей). Под подготовкой информационных проектов понимаются обязательства по подготовке и размещению в телекоммуникационной сети Интернет проекта «Медицина» и проекта «Образование». Каждый из них должен включать в себя не менее 18 текстовых материалов, не менее 40 фотоматериалов, не менее 9 видеоматериалов (в формате HD).



По данным veved.ru, заключением контрактов уже заинтересовались контролирующие органы. В случае выявления нарушений собранные материалы будут направлены в компетентные органы. Кроме этого, свою оценку расходованию бюджетных средств, как ожидается, дадут и депутаты гордумы – их избиратели не давали им поручений на столь сомнительные траты.

Иван Морозов, Максим Бойков © «Вечерние ведомости»