Фестивализация протеста

Анатолий Свечников - движение «Екатеринбург – за свободу».

По словам организаторов «Стратегии-6», никаких мероприятий в указанные дни проведено не было.

Активист Объединенной Коммунистической партии Никита Галанов.

Согласно постановлению мэрии фестиваль «Осень уральского следопыта» просто поглотил весь центр столицы Урала.

Активист организации «ЛевСД» Игорь Филиппов.

Так массово проходил фестиваль «Осень уральского следопыта» 28 сентября на площади Труда. Примерно так выглядят все остальные указанные площадки, это фото – скрин из видео, подтверждающих время и место съемки. Все видео есть в редакции veved.ru

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин. Фото: Михаил Кокорев

Депутат городской думы Екатеринбурга Константин Киселев. Фото: Яромир Романов/Znak.com

Активисты Свердловского Левого фронта и других левых организаций выходили на одиночные пикеты к МОБу. Фото: «Вечерние ведомости»

Один из первых случаев запрета проведения протестных акций в центре под предлогом проведения фестивалей случился еще в конце лета. Тогда под запрет попала уже всем привычная «Стратегия-6». Акция проводится шестого числа каждого месяца (с момента «Болотного дела») на территории многих городов России в поддержку людей, оказавшихся за решеткой по причине своих политических убеждений – по крайней мере, так заявляют организаторы. Сентябрьская акция была запрещена в центре по причине якобы проводимого региональным ДОСААФ фестиваля патриотизма. В министерстве общественной безопасности сослались на постановление администрации города о проведении этого самого фестиваля на протяжении целых пяти дней.Анатолий Свечников из движения «Екатеринбург – за свободу» заявил veved.ru, что в итоге никаких мероприятий на указанных площадках в эти даты не состоялось. Свечников также считает, что документы, ставшие причиной отказа в проведении «Стратегии-6» в сентябре, фальсифицированы, так как дата постановления администрации о проведении фестиваля позже даты подачи уведомления в МОБ.Аналогичная ситуация случилась и с проведением шествия и митинга коалицией левых сил Екатеринбурга. 12 сентября несколько активистов левых движений подали уведомления в МОБ на проведение протестной акции 28 сентября. Министерство, ссылаясь на постановление администрации Екатеринбурга о проведении фестиваля «Осень уральского следопыта», протестную акцию в центре не согласовало, предложив протестующим отправится на Вторчермет, Елизавет, Уралмаш и другие отдаленные от центра столицы площадки. При этом в отказе значится также и письмо от третьего сентября от администрации города в министерство – где подробно описывается, какие именно площадки задействованы фестивалем.Активисты левых движений, планировавших провести антикапиталистические шествие и митинг, посетили все указанные в документах горадминистрации площадки в соответствующие дни, однако никаких следов следопыта они не нашли. Да и сам «Уральский следопыт» о мероприятиях своих, кроме официальной даты – 21 сентября, не заявлял. Это подтверждают и информация с сайта и страниц в соцсетях, и ответы на вопросы журналистов, в какие же дни проводился фестиваль.«Мы столкнулись с тем, что нам не разрешают провести акцию в центре города, отправляя будить и нервировать бабушек и дедушек, мамочек с колясочками на окраины города в спальные районы, - рассказал veved.ru активист Объединенной Коммунистической партии Никита Галанов. – Мы во всем этом находим ущемление наших прав на свободу собраний, поскольку уже не в первый раз каким-либо оппозиционным силам не разрешают акции в центре, аргументируя это тем, что место занято под другие мероприятия. Вот и в этот раз, почти на целую неделю наши предлагаемые места занял фестиваль «Осень Уральского Следопыта», однако после его фактического проведения 21 сентября, в другие даты следов этого мероприятия нигде не было найдено. В том числе и 28 сентября, когда мы планировали проводить нашу акцию».В Свердловском Левом фронте заявляют, что запрет протестных акций в центре города – системная проблема. Региональный координатор ЛФ Константин Анисимов говорит, что власть просто попирает закон и чувствует свою безнаказанность.Активист организации «ЛевСД» Игорь Филиппов, один из получивших отказ в проведении протестной акции 28 сентября, пошел в суд. Филиппов считает запрет на проведение акции в центре Екатеринбурга нарушением своих конституционных прав. Однако Кировский районный суд счел действия МОБа законными. Такие же решения были приняты по заявлениям других активистов в Верх-Исетском и Ленинском судах.«Суд решил не разбираться по существу и не стал озадачиваться проблемами нарушения конституционных прав граждан, а пошел по наиболее простому пути - если дали хоть какую-то бумажку, значит, все в порядке. Причем даже в мотивировочной части содержится ошибка – проведение культурно-массовых мероприятий также подразумевает 15-дневный срок уведомления органов власти для организаторов, поэтому не очень понятно, в чем я неверно истолковал закон. Фактически подобные решения суда открывают простор для манипуляций по ограничению любых оппозиционных акций. Сейчас администрация города может на целый год с 10 до 20 часов объявить ежедневный фестиваль с очередным звучным названием на всей территории города и послать тайное сообщение об этом в Министерство общественной безопасности. Как подтвердил суд, заботиться о реальном проведении данного фестиваля необязательно»,– заявил нашему изданию Игорь Филиппов.Филиппов также считает, что таким образом можно блокировать все мирные и санкционированные протестные акции: «У МОБа появляется отличный аргумент посылать любые акции куда-нибудь в глухой лес. Может быть, так наглеть власти не будут, но смысл от этого не меняется – так можно блокировать нежелательные протесты». Кроме этого, Филиппов говорит, что такие действия власти могут привести к радикализации протеста. «Если активисты получают по несколько уведомлений об отказе по причинам каких-то других мероприятий, но мероприятий никаких не проводится, люди могут выйти самостоятельно», – говорит активист. Он также считает, что радикализация протеста явно не в интересах нашей страны.Депутат Госдумы Дмитрий Ионин убежден, что власть должна поддерживать выражение гражданской и политической активности.«На самом деле мирные акции, которые должны привлечь внимание к общественно важным проблемам, – их не просто не надо «заворачивать» такими непонятными и странными формулировками – им нужно всячески способствовать, чтобы люди могли высказать власти свои чаяния. Тем более в том, что планировалось на этих акциях, ничего страшного не предвиделось. И проблемы согласовать не было. Я напомню, что Государственная Дума год назад приняла соответствующий закон, чтобы избежать подобных вещей, когда какая-нибудь структура заявляет, что якобы будет мероприятие на том же месте, но потом его не проводит. По закону такие структуры должны привлекаться к ответственности. Очень не хотелось бы, чтобы данная структура была привлечена к ответственности только из-за того, что какие-то конкретные чиновники среднего звена в городе Екатеринбурге решили через такую хитрость запретить акцию», – говорит справедливоросс.Депутат городской думы Екатеринбурга Константин Киселев отмечает, что аналогичные ситуации происходят по всей стране, и местные власти просто отрабатывают поставленные задачи из Москвы.«Мне эта стратегия абсолютно понятна. Понятно, откуда она идёт. Моя позиция очень проста – я считаю, что различного рода марши, демонстрации, митинги, пикеты вполне допустимы в центре города. Поэтому эта стратегия запрета мне не нравится. Эта тенденция идёт по всей стране, и мы в этом смысле не исключение. Здесь, как я понимаю, местные власти просто выполняют те требования, которые спускаются из центра. Нужно просто приходить на выборы и голосовать за людей, которые будут более демократичны».Редакция «Вечерних ведомостей» отправляла официальный запрос на имя главы Екатеринбурга Александра Высокинского, однако на поставленные вопросы городской глава не ответил. В документе, подписанном начальником департамента общественных связей Леоновой, лишь сказано, что все пункты постановлений выполнены в полном объеме, и о том, что уведомлений от организаторов мероприятия (очевидно, имеется в виду «Уральский следопыт») о переносе времени, даты и места не поступало. Складывается впечатление, что таким образом екатеринбургские чиновники пытаются переложить юридическую ответственность за непроведение мероприятий на «Уральский следопыт».А ответственность действительно законодательством предусмотрена. В том числе и за неисполнение пунктов постановления администрации города (это прописано в Уставе Екатеринбурга). Интересно, что ответственной за исполнение обоих постановлений, подписанных Высокинским, значится Екатерина Куземка. Кстати, сотрудники МОБа на судах заявляли, что ответственность за непроведение фестивалей они не несут, ведь все решения об отказах принимаются исключительно на основании постановлений администрации Екатеринбурга. Ну то есть все перекладывают друг на друга – МОБ на мэрию, мэрия на общественную организацию, заявленную ими же организатором несуществующих мероприятий. А бедным общественникам уже не на кого сослаться. Будет крайне неприятно, если именно псевдоорганизаторы псевдофестивалей останутся «крайними». Какой-то двойной удар по гражданскому обществу – и политическая активность всячески нейтрализуется, и общественники будут вынуждены «оплачивать» такие городские постановления.Добавим, что в прошлом году в постановлении Пленума Верховного суда РФ отмечалось, что культурно-массовые мероприятия или ярмарки в месте, запрошенном под митинг, не могут являться законным основанием для предложения об изменении места и времени проведения публичного мероприятия, писали РИА «Новости». Время и место проведения митинга могут изменить, если официальная информация о проведении культмассового мероприятия на этой же площадке была опубликована раньше, чем подано заявление на митинг. При этом дополнительным условием служит невозможность обеспечить безопасность сразу двум мероприятиям на одной площадке.Поэтому совершенно неясно, каким образом можно легитимизировать отказы в проведении протестных акций в центре по причинам несуществующих фестивалей. Как и неясно, на основании каких законов суды отказывали заявителям по этим историям. Возможно, что постановления Пленума Верховного суда РФ просто не действуют на органы власти Свердловской области, или власть в регионе просто саботирует их. Редакция нашего издания будет внимательно следить за развитием событий и обратится в соответствующие органы.