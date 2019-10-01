Одной горячей точкой стало меньше





Специалисты ПКК привели в порядок котельную мощностью 60 МВт в южной части города. Фото из архива редакции

Еще несколько лет назад министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов заявлял, что в регионе больше нет проблемных с точки зрения старта отопительного сезона муниципалитетов, а есть только определенные горячие точки, то есть внутригородские территории, где запоздалый старт связан с неисправностью котельной или тепломагистрали. В 2019 году в число таких территорий попали Алапаевск, где 25 сентяб­ря произошла крупная авария на сетях, и поселок Мартюш Каменского городского округа, в котором нарушения со стороны ответственных структур также привели к проблемам с теплопроводом.До недавнего времени одной из самых проблемных точек в Свердловской области была южная часть Полевского. Исторически в городе сложились две параллельно существующих системы отопления. Сети северной части города завязаны на котельной Северского трубного завода (СТЗ), генерацию в южной части города осуществляет новая котельная (в эксплуатации 7 лет) мощностью 60 МВт. Но финансовые долги предприятия не позволяли своевременно и качественно подготовить котельную к началу отопительного периода.В 2019 году ситуация изменилась. Как стало известно редакции, в этом году жители южной части города впервые получили тепло раньше, чем жители северной.О том, что в 2019 году отопительный сезон начался не просто без задержки, а даже раньше обещанного срока, нам заявили сразу несколько жителей южной части Полевского.«Я с детства проживаю в доме № 9 по улице Торопова и не помню, чтобы когда-нибудь отопление появлялось вовремя, – рассказала жительница Юлия. – Иногда между запуском котельных и приходом воды в батареи проходил целый месяц: то один стояк был холодный, то другой. В этом же году все произошло без эксцессов».По словам жительницы 2-го микрорайона Анны, отопление в доме появилось еще 15 сентября, в результате дом быстро прогрелся.«В детском саду тоже отопление было запущено вовремя, поэтому ни одного дня ребенку не пришлось пропускать», – отметила женщина.Жительница дома по улице Бажова по имени Светлана рассказала, что раньше приходилось достаточно долго ждать, когда тепло дойдет до пятого этажа. В этом году батареи прогрелись практически сразу.Позитивно оценивает изменения, произошедшие в южной части города, председатель комитета городской думы по городскому хозяйству Игорь Кулбаев.«Раньше извечной проб­лемой было отсутствие должной подготовки на котельной: это замена и промывка теплообменника, замена запорной арматуры, был выведен из строя инерционный грязеуловитель, который обеспечивал сбор всей грязи перед поступлением воды на котельную, – рассказал депутат. – Когда модернизацией котельных занялось ОАО «Полевская коммунальная компания», ситуация изменилась. Более того, руководство ПКК регулярно докладывало о ходе подготовки, поэтому в том, что отопительный сезон начнется вовремя, у меня сомнений не было».Ежегодной проблемой была также задолженность перед ресурсоснабжающими организациями.«У предыдущих собственников газ и электроэнергия были отключены, из-за чего запуск котельной начинался на полторы-две недели позже, – отметил Игорь Кулбаев. – Администрации города и Полевской коммунальной компании удалось урегулировать этот вопрос».Изменения в тепловом хозяйстве южной части Полевского начались в 2018 году. Именно тогда сети были переданы в аренду Полевской коммунальной компании. Уже второй год предприятие инвестирует значительные средства как в сетевое, так и в котельное хозяйство. В первый год работы ОАО «ПКК» вложило 280 тысяч рублей в ревизию и ремонт шести котельных, расположенных в сельских населенных пунктах, а также за счет субсидии провело пуско-наладочные работы на блочно-модульной котельной, расположенной на улице Красноармейской. Еще 833 тысячи рублей было вложено в ремонт теплосетей.В 2019 году объем вложенных средств вырос до 5,3 млн рублей, из которых два миллиона вложено в сети. Благодаря ремонту почти 450 метров сетей, запорной арматуры, теплокамер и оборудования удалось избежать многочисленных аварий.Более трех миллионов рублей вложено в котельное хозяйство. Большая часть из них пришлась на котельную мощностью 60 МВт в южной части города, которая ранее принадлежала «Новой энергетике». Специалисты Полевской коммунальной компании провели полную ревизию запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов и приборов безопасности. Самым слабым местом котельной оказались теплообменники, чье состояние было неудовлетворительным. Четыре из них привели в порядок, с администрацией города удалось согласовать вопрос по покупке еще одного. Это позволит провести отопительный сезон без срывов.Улучшению работы теплоснабжения южной части города также способствует запуск муниципальной котельной на улице Красноармейской, которую, что называется, доводили до ума представители Полевской коммунальной компании. Эксплуатация объекта позволила исключить из схемы теплоснабжения старый участок сети, требующий ремонта, следовательно, и повысить качество работы котельной на 60 МВт.Для дальнейшего развития энергетического комплекса южной части города необходимо заключение концессионного соглашения, регламентирующего действия концессионера в строительстве сельских блочных котельных, а также реконструкция химводоподготовки котельной на 60 МВт.Примечательно, что в процессе подготовки концессионного соглашения против его подписания выступило ООО «Южный коммунальщик», которое написало пространное письмо во все инстанции. В нем представители предприятия утверждают, что их заявка на концессию была несправедливо отклонена городскими властями. Между тем, по данным из открытых источников, в ООО «Южный коммунальщик» числится всего семь сотрудников, которые, надо отметить, никогда не занимались эксплуатацией тепловых сетей и энергоустановок, уставной капитал составляет десять тысяч рублей, а доходы за 2017 год – 4,6 млн рублей. Условия же концессионного соглашения предусматривают инвестиции на 74 млн рублей.Южная часть города является для Полевской коммунальной компании новой территорией. Традиционно ее деятельность была сконцентрирована на севере, где ПКК не только обслуживает теплосети и котельные, но и является самой крупной управляющей компанией. За годы работы на данной территории предприятие неоднократно получало положительные оценки от жителей и областных властей.«Полевская коммунальная компания грамотно выполняет свою работу, динамично развивается, разрабатывает и реализует крупные проекты по модернизации и оптимизации, участвует в региональных конкурсах, – отмечал в комментарии СМИ министр Николай Смирнов. – Эта компания уникальна тем, что она многоотраслевая. ПКК не просто управляет жилым фондом, но и транспортирует тепло, горячую и холодную воду жителям северной части Полевского. Работники Полевской коммунальной компании показывают себя как профессионалы своего дела: руководство достойно проходит лицензирование, а рабочие побеждают в конкурсах профессио­нального мастерства».Вместе с тем, существует ряд проблем, которые силами одной лишь ПКК решить невозможно, потому что они требуют системного подхода. Как уже говорилось, основным источником тепла на севере Полевского является котельная СТЗ. Именно данная теплоэнергия является предметом многочисленных судебных разбирательств. К настоящему времени долги Полевской коммунальной компании перед СТЗ действительно существуют. При этом, по нашей информации, уменьшить данный размер мешает позиция кредитора.Примечательно, что в дружественных «заводчанам» СМИ споры СТЗ и ПКК подаются так, как будто промышленное предприятие в убыток себе занимается непрофильной деятельностью, снабжая город теплом.Важно отметить, что схема, при которой города отапливаются заводскими котельными, во многих территориях Свердловской области была признана неэффективной.Все чаще муниципалитеты и сетевые компании отказываются от устаревшего оборудования в пользу новых блочно-модульных котельных. По некоторым данным, убыточной является и схема в северной части Полевского. По заключениям энергоаудита, основные потери приходятся на теплопровод, который идет от заводской котельной до микрорайона Зеленый Бор. Представители ПКК предлагали, чтобы завод перешел на прямые расчеты с населением и оплачивал компании только транспортные услуги, но «трубники» от такого варианта отказались. Видимо, на заводе понимают, что существующая система является убыточной не для самого предприятия, продающего избытки тепловой энергии, а для контрагентов.По оценкам Полевской коммунальной компании, чтобы уйти от неэффективной схемы в северной части города, достаточно построить котельную в Сосновом бору и две котельные в Зеленом бору. Но, к сожалению, за стол переговоров специалисты двух организаций так и не сели.Ситуация в Полевском наглядно показывает, что эффективное развитие сферы ЖКХ в современных условиях возможно только тогда, когда и генерирующие мощности, и сетевое хозяйство сосредоточены в одних руках. Безусловно, от представителей компании, которой доверен такой комплекс, требуется высокий уровень профессионализма. Итоги первого года работы Полевской коммунальной компании в южной части Полевского показывают, что предприятие полностью отвечает данным требованиям.