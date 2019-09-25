Объятая огнем квартира: как спастись от пожара?

08:51 | 26.09.2019

Фото: Всероссийский союз страховщиков

Игорь Юргенс о страховании имущества от несчастных случаев

По данным МЧС, общее число пожаров в России в 2018 году составило 132 тысячи случаев. Жилые дома являются наиболее частыми объектами возгорания. В общем числе происшествий лидирует категория бытовых пожаров - приблизительно 70%. В прошлом году в Свердловской области произошло 584 возгорания, что на 5,2% больше, чем в 2017. При этом 76% происшествий зафиксировано именно в жилом секторе.



Спикер: Игорь Юргенс, президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС)



В России тема бытовых пожаров поднимается довольно часто. Утечка газа, неаккуратное обращение с легко воспламеняющимися предметами, обычная рассеянность людей – основные причины, по которым может произойти возгорание в многоквартирном доме. В 2018 году в Свердловской области произошло 445 бытовых пожаров. К наиболее «пожароопасным» районам относятся Екатеринбург, Каменск-Уральский, Горноуральский городской округ и Нижний Тагил.



Многоэтажное пламя



В целом, число пожаров в РФ постепенно снижается, однако количество возгораний в жилых зданиях по-прежнему остается на высоком уровне (около 70% происшествий). При этом общий ущерб, нанесенный пострадавшим, оценивается приблизительно в 14 млрд. рублей.



Так, осенью 2018 года в центре города загорелся многоквартирный дом. Пламя охватило сразу 4 этажа, а площадь пожара составила приблизительно 100 кв. метров. Похожая ситуация произошла в мае 2019 года, когда практически дотла сгорел частный дом. Огонь уничтожил внутренние перегородки, перекрытия и кровлю дома. Осенью того же 2018 года за одну ночь сгорело 11 частных домов, которые располагались в садовых товариществах недалеко от Екатеринбурга. Причиной происшествий стали намеренные поджоги.



Пожары в Свердловской области происходят не только из-за действий третьих лиц или невнимательности собственников жилья. В весенне-летний период регион окутывают лесные пожары, которые довольно часто наносят ущерб жителям районов, находящихся в непосредственной близости от пылающих лесов или торфяников.



Сколько стоит пожар



На восстановление квартиры или дома от последствий пожара придется потратить не малую сумму. Средняя стоимость косметической отделки после возгорания составляет примерно 3500 рублей за кв. метр. Предположим, что при пожаре пострадала двухкомнатная квартира среднестатистического Екатеринбуржца общей площадью 50 кв. метров - только восстановительные работы обойдутся погорельцу в 175 000 рублей. При этом обозначенная сумма не включает стоимость расходных материалов, покупку бытовой техники и мебели.



Как возместить ущерб



Из проведенных выше расчетов ясно, что полное восстановление жилья после пожара требует немалых финансовых вложений. В том случае, если возгорание произошло по вине коммунальных служб или если имущество пострадало от лесных пожаров, государство и региональные органы управления выплачивают пострадавшим гражданам некоторую сумму для восстановления имущества. Однако данных средств зачастую бывает недостаточно. Сразу же отметим, что государство не выплачивает компенсации в тех случаях, если возгорание в квартире или доме произошло по вине третьих лиц, например, соседей. Оптимальной защитой имущества от всевозможных рисков является оформление договора добровольного страхования имущества.



Как часто жители Свердловской области страхуют имущество?



Несмотря на то, что число пожаров в квартирах и домах находится на критически высоком уровне, россияне не спешат с оформлением страховки. Доля застрахованных квартир в России на данный момент составляет приблизительно 5% от всего жилищного фонда.



Говоря о Свердловской области, в 2018 году было заключено 1 049 330 договоров добровольного страхования имущества физических лиц, что на 5% больше, чем в 2017 году (1 006 726 договоров). Стоит отметить, что страхование имущества входит в тройку наиболее популярных видов страхования в Свердловской области (наряду с личным страхованием и ОСАГО).



Почему страхование имущества – это выгодно



Страхование квартиры или дома поможет получить компенсацию в случае возникновения пожара в упрощенной форме. Стоимость страховки недвижимости зависит от многих факторов: года постройки, месторасположения и так далее. При оформлении договора оценку стоимости производит специализированная комиссия, состоящая из представителей страховой компании. Как правило, ежегодно собственники квартир или домов выплачивают страховым компаниям около 0,05-0,07% от стоимости имущества. В 2019 году средняя стоимость двухкомнатной квартиры в Екатеринбурге составляет 3 000 000 рублей. Это означает, что ежегодная страховая премия для собственника такой квартиры составят приблизительно 1500 рублей.



Нюансы оформления страховки от пожара



При оформлении договора о страховании имущества от пожаров необходимо учитывать несколько нюансов. Если вы желаете застраховать квартиру от последствий возгорания –необходимо оформить договор о страховании имущества именно от пожара. Важный факт: страховая компания выплатит компенсацию только в том случае, если пожар произошел не по вашей вине. Например, произошла утечка бытового газа в соседней квартире или же сосед сверху неосторожно обращался с легко воспламеняемыми предметами.



Если же вы желаете обеспечить полную защиту собственности, то, помимо договора о страховании имущества, необходимо заключать договор о страховании гражданской ответственности. Т.е. оформление «двойного» договора страхования предоставляет возможность получения компенсации при возникновении пожара по вине соседей и освобождает от материальной ответственности, если возгорание произошло по вашей вине.



Добровольное страхование сегодня позволяет жителям Свердловской области заранее позаботиться о сохранности недвижимости. Незначительный ежемесячный взнос позволит быть в том, что, в случае возникновения страхового случая, денежные средства на восстановление имущества, будут получены в самый кротчайший срок вне зависимости от причины происшествия.

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