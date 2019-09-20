Ректоры свердловских ВУЗов оценили борьбу коллеги за нравственность

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области



Ректор УрГЭУ-СИНХ Яков Силин, на этой неделе попавший в скандал едва ли не мирового масштаба в связи с попыткой отчисления студента за членство в группах ЛГБТ, отделается устным замечанием. Несмотря на отсутствие явной поддержки в Министерстве науки и высшего образования РФ, Яков Петрович продолжит руководить университетом – особых претензий к нему нет, а саму практику мониторинга социальных сетей на предмет студентов, имеющих «причудливые сексуальные пристрастия», намерены взять на вооружение в других ВУЗах региона. С учетом ошибок медиаскандала, разумеется.Уральскому полпредству, по слухам, дана команда зачистить резиденцию от Алексея Багарякова, который числится помощником полпреда президента в УрФО Николая Цуканова на общественных началах. Кто дал команду, неизвестно (судя по всему, откуда-то сверху). Инсайдеры шепчутся, что с полпредством придется попрощаться не только самому Багарякову, но и всей его команде, члены которой успели разместиться в ряде кабинетов.Заместителю главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимиру Гейко будет предложено уволиться из мэрии. Данное кадровое решение весьма странно, учитывая, что официально никаких претензий в адрес долгожителя администрации озвучено не было, но это лишь пока – отопительный сезон в городе только стартовал. Кроме этого, Гейко считается членом команды Владимира Тунгусова, а это уже дает поводы «спросить» с него за «верность».На место Владимира Гейко в мэрии рассматривается кандидатура главы Железнодорожного района Андрея Курочкина, который считается опытным управленцем (19 лет стажа на муниципальной службе). По слухам, его лоббирует представитель команды «Таганского ряда» Виктор Тестов. Курочкина в райадминистрации, согласно плану, озвученному в кулуарах, сменит замглавы по вопросам благоустройства Василий Лушенков.Глава Администрации Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко тоже собирается на повышение – ни много ни мало, его пророчат в кресло заместителя по вопросам благоустройства, транспорта и экологии мэрии, которое сейчас занимает Алексей Бубнов. В случае назначения финансовые потоки будут переориентированы, что несколько пугает городское бизнес-сообщество и вызывает опасения в районах.Заместитель Главы Екатеринбурга по связям с общественностью Екатерина Кузёмка на этой неделе ушла на больничный. Злопыхатели шепчутся, что вовсе не состояние здоровья заставило чиновницу перейти на домашний режим, а заседание рабочей группы по опросу о храме святой Екатерины, которое, как ожидалось, будет весьма жарким. Другие обитатели администрации призывают не верить в слухи, уповая на рост заболеваемости ОРВИ в уральской столице.Глава Камышлова Алексей Половников стал объектом шуток со стороны коллег после истории о том, как суд обязал его оплатить счет за посиделки в ресторане. На совещаниях в областном правительстве, куда мэр приезжал на этой неделе, его подкалывали предложениями покормить за свой счёт в столовой Белого дома, которая итак славится низкими ценами.Члены правительства Свердловской области заставили главу Алапаевска Сайгида Билалова прекратить войну за котельную, расположенную на промплощадке металлургического завода, чтобы не затягивать с пуском тепла. Формально он и показывает, что готов на «мировую» - проводит совещания, где создаёт видимость, что помогает владельцам котельной. Но, по слухам, параллельно ведет «подрывную» борьбу, например, отправляя обращения в Региональную энергетическую комиссию, чтобы теплоснабжающей организации не давали тарифа, достаточного для полноценной работы котельной и обеспечения города теплом. Все это отодвигает запуск отопительного сезона в городе и, вполне возможно, запускать его придется уже в режиме ЧС.Новый начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков, представленный коллективу 17 сентября, приступит к должностным обязанностям лишь с 10 октября. Генерал-майор пока находится в отпуске, заканчивая свои старые дела в Астраханской области.Любопытно, что на время своего отпуска врио начальника ГУ МВД он назначил замруководителя главка Александра Постовалова (перешел в свердловское ГУ МВД из УМВД по Курганской области в августе 2018 г.), а не Владимира Миронова, который до этого был в статусе временно исполняющего обязанности.Время Владимира Миронова (на этой неделе награжденного званием заслуженного сотрудника следственных органов), в свердловском ГУ МВД подходит к концу – все чаще слышно о том, что ему осталось служить считанные месяцы. Его место в должности начальника ГСУ, вероятнее всего, заменит заместитель Дмитрий Павлусенко, у которого хорошие отношения с «чекистами».По Екатеринбургу стали распространяться слухи о задержании «авторитета» Олега «Пузо», контролирующего нелегальные автостоянки и уличную торговлю на Уралмаше и Эльмаше. Однако вскоре выяснилось, что имела место лишь профилактическая беседа. Так, около трех недель назад Олег «Пузо» был приглашен для дачи объяснений в УФСБ России по Свердловской области. По информации инсайдеров, органы госбезопасности интересовались у него имеющимся компроматом на руководство УМВД России по Екатеринбургу.Начальник УМВД России по Екатеринбургу Сергей Кулагин ищет запасной аэродром. По слухам, полковник рассматривает вариант перевода в другой регион, либо, если найдет диалог с новым руководством полицейского главка, на повышение в региональный ГУ МВД. Решение будет принято до конца года, при этом в обязательном порядке будет учитываться мнение свердловского УФСБ, у сотрудников которого накопилась масса вопросов к Кулагину.На текущей неделе в Верхней Салде инспекторы ГИБДД остановили Volkswagen Touareg, за рулем которого сидел подвыпивший полицейский. По слухам, это был один из руководящих сотрудников райотдела. Несмотря на звание и должность (то ли полковник, то ли подполковник), инспекторы не стали замалчивать ситуацию, и скандал дошел до регионального главка. Какая мера наказания будет применена в отношении провинившегося, будет известно после проведения служебной проверки.