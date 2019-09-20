Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Интервью

Общество


Главная

21:11 | 20.09.2019

Ректоры свердловских ВУЗов оценили борьбу коллеги за нравственность

Слухи «Вечерних Ведомостей» о главных событиях и людях недели

В очередном выпуске «Вечерних слухов» вы узнаете, кто покидает уральское полпредство, какие перестановки ожидаются в мэрии Екатеринбурга, кого лоббирует «Таганский ряд», почему уральские мэры потешаются над главой Камышлова и многое другое.

Яков Силин отделается замечанием за ЛГБТ-скандал

Ректор УрГЭУ-СИНХ Яков Силин, на этой неделе попавший в скандал едва ли не мирового масштаба в связи с попыткой отчисления студента за членство в группах ЛГБТ, отделается устным замечанием. Несмотря на отсутствие явной поддержки в Министерстве науки и высшего образования РФ, Яков Петрович продолжит руководить университетом – особых претензий к нему нет, а саму практику мониторинга социальных сетей на предмет студентов, имеющих «причудливые сексуальные пристрастия», намерены взять на вооружение в других ВУЗах региона. С учетом ошибок медиаскандала, разумеется.

Алексей Багаряков уходит из полпредства?

Ректоры свердловских ВУЗов оценили борьбу коллеги за нравственность


Уральскому полпредству, по слухам, дана команда зачистить резиденцию от Алексея Багарякова, который числится помощником полпреда президента в УрФО Николая Цуканова на общественных началах. Кто дал команду, неизвестно (судя по всему, откуда-то сверху). Инсайдеры шепчутся, что с полпредством придется попрощаться не только самому Багарякову, но и всей его команде, члены которой успели разместиться в ряде кабинетов.

Главный коммунальщик мэрии Екатеринбурга рискует лишиться должности

Заместителю главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимиру Гейко будет предложено уволиться из мэрии. Данное кадровое решение весьма странно, учитывая, что официально никаких претензий в адрес долгожителя администрации озвучено не было, но это лишь пока – отопительный сезон в городе только стартовал. Кроме этого, Гейко считается членом команды Владимира Тунгусова, а это уже дает поводы «спросить» с него за «верность».

«Таганский ряд» лоббирует своего человека в замглавы уральской столицы

На место Владимира Гейко в мэрии рассматривается кандидатура главы Железнодорожного района Андрея Курочкина, который считается опытным управленцем (19 лет стажа на муниципальной службе). По слухам, его лоббирует представитель команды «Таганского ряда» Виктор Тестов. Курочкина в райадминистрации, согласно плану, озвученному в кулуарах, сменит замглавы по вопросам благоустройства Василий Лушенков.

В Ленинском районе Екатеринбурге меняется власть

Глава Администрации Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко тоже собирается на повышение – ни много ни мало, его пророчат в кресло заместителя по вопросам благоустройства, транспорта и экологии мэрии, которое сейчас занимает Алексей Бубнов. В случае назначения финансовые потоки будут переориентированы, что несколько пугает городское бизнес-сообщество и вызывает опасения в районах.

Екатерина Куземка «вовремя» ушла на больничный

Заместитель Главы Екатеринбурга по связям с общественностью Екатерина Кузёмка на этой неделе ушла на больничный. Злопыхатели шепчутся, что вовсе не состояние здоровья заставило чиновницу перейти на домашний режим, а заседание рабочей группы по опросу о храме святой Екатерины, которое, как ожидалось, будет весьма жарким. Другие обитатели администрации призывают не верить в слухи, уповая на рост заболеваемости ОРВИ в уральской столице.

Над главой Камышлова потешаются коллеги

Глава Камышлова Алексей Половников стал объектом шуток со стороны коллег после истории о том, как суд обязал его оплатить счет за посиделки в ресторане. На совещаниях в областном правительстве, куда мэр приезжал на этой неделе, его подкалывали предложениями покормить за свой счёт в столовой Белого дома, которая итак славится низкими ценами.

Свердловское правительство в «ручном» режиме запускает тепло в Алапаевске

Ректоры свердловских ВУЗов оценили борьбу коллеги за нравственность


Члены правительства Свердловской области заставили главу Алапаевска Сайгида Билалова прекратить войну за котельную, расположенную на промплощадке металлургического завода, чтобы не затягивать с пуском тепла. Формально он и показывает, что готов на «мировую» - проводит совещания, где создаёт видимость, что помогает владельцам котельной. Но, по слухам, параллельно ведет «подрывную» борьбу, например, отправляя обращения в Региональную энергетическую комиссию, чтобы теплоснабжающей организации не давали тарифа, достаточного для полноценной работы котельной и обеспечения города теплом. Все это отодвигает запуск отопительного сезона в городе и, вполне возможно, запускать его придется уже в режиме ЧС.

Свердловское ГУ МВД временно возглавил выходец из Кургана

Ректоры свердловских ВУЗов оценили борьбу коллеги за нравственностьФото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области


Новый начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков, представленный коллективу 17 сентября, приступит к должностным обязанностям лишь с 10 октября. Генерал-майор пока находится в отпуске, заканчивая свои старые дела в Астраханской области.

Любопытно, что на время своего отпуска врио начальника ГУ МВД он назначил замруководителя главка Александра Постовалова (перешел в свердловское ГУ МВД из УМВД по Курганской области в августе 2018 г.), а не Владимира Миронова, который до этого был в статусе временно исполняющего обязанности.

Время Владимира Миронова (на этой неделе награжденного званием заслуженного сотрудника следственных органов), в свердловском ГУ МВД подходит к концу – все чаще слышно о том, что ему осталось служить считанные месяцы. Его место в должности начальника ГСУ, вероятнее всего, заменит заместитель Дмитрий Павлусенко, у которого хорошие отношения с «чекистами».

В Екатеринбурге «авторитета» позвали на беседу в УФСБ

По Екатеринбургу стали распространяться слухи о задержании «авторитета» Олега «Пузо», контролирующего нелегальные автостоянки и уличную торговлю на Уралмаше и Эльмаше. Однако вскоре выяснилось, что имела место лишь профилактическая беседа. Так, около трех недель назад Олег «Пузо» был приглашен для дачи объяснений в УФСБ России по Свердловской области. По информации инсайдеров, органы госбезопасности интересовались у него имеющимся компроматом на руководство УМВД России по Екатеринбургу.

Начальник екатеринбургского УМВД задумался о повышении

Начальник УМВД России по Екатеринбургу Сергей Кулагин ищет запасной аэродром. По слухам, полковник рассматривает вариант перевода в другой регион, либо, если найдет диалог с новым руководством полицейского главка, на повышение в региональный ГУ МВД. Решение будет принято до конца года, при этом в обязательном порядке будет учитываться мнение свердловского УФСБ, у сотрудников которого накопилась масса вопросов к Кулагину.

Скандал в полиции Верхней Салды

Ректоры свердловских ВУЗов оценили борьбу коллеги за нравственность


На текущей неделе в Верхней Салде инспекторы ГИБДД остановили Volkswagen Touareg, за рулем которого сидел подвыпивший полицейский. По слухам, это был один из руководящих сотрудников райотдела. Несмотря на звание и должность (то ли полковник, то ли подполковник), инспекторы не стали замалчивать ситуацию, и скандал дошел до регионального главка. Какая мера наказания будет применена в отношении провинившегося, будет известно после проведения служебной проверки.

Рубрика «Слухи» формируется по сообщениям собственных источников онлайн-газеты «Вечерние Ведомости».

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
20.09.2019

20:19 | 20.09.2019
В Екатеринбурге в воскресенье состоится крестный ход в честь начала учебного года

19:59 | 20.09.2019
Ещё один российский боксер вышел в финал чемпионата мира в Екатеринбурге

19:35 | 20.09.2019
Следственный комитет проверит сообщение о травмировании детей из Екатеринбурга в турецком отеле

19:17 | 20.09.2019
«Всемирный день без автомобиля»: екатеринбургским водителям разрешат бесплатно ездить на городских электричках

18:49 | 20.09.2019
В Екатеринбурге мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы за применение насилия в отношении представителя власти

18:31 | 20.09.2019
Два российских боксера одержали победу на чемпионате мира в Екатеринбурге и вышли в финал

18:07 | 20.09.2019
На трассе Екатеринбург — Курган внедорожник Chevrolet Niva перевернулся и влетел в дерево

18:07 | 20.09.2019
В Новоуральске после вмешательства прокуратуры сотрудникам предприятия выплатили задолженность на сумму свыше 8,2 млн рублей

18:03 | 20.09.2019
В выходные в Перми начнется ремонт на улице Героев Хасана от Хлебозаводской до ТЦ «Шоколад»

17:53 | 20.09.2019
В Курганской области для туристов создадут социально-культурный центр «Казачье подворье»

17:44 | 20.09.2019
Мэр Екатеринбурга поздравил Комитет по жилищной политике с 55-летием

17:29 | 20.09.2019
В связи с проведением в Перми «Кросса нации» изменится движение транспорта

17:13 | 20.09.2019
К Уктусскому пансионату для престарелых в Екатеринбурге закроют подъезд с улицы Просторной

16:42 | 20.09.2019
Умные светофоры, пропускающие общественный транспорт, появятся в Екатеринбурге в ноябре

16:11 | 20.09.2019
Главный борец с коррупцией в Свердловской области соберет жалобы от жителей «уральской Рублевки»

15:58 | 20.09.2019
Свердловчане получили награды за развитие предпринимательства

15:42 | 20.09.2019
В Курганской области похолодает. Синоптики предупреждают о заморозках

15:35 | 20.09.2019
На Урале увеличатся в размерах парки «Река Чусовая» и «Бажовские места»

15:31 | 20.09.2019
Мэрия Кургана: подача тепла в объекты первой категории проводится в штатном режиме

15:20 | 20.09.2019
«Горьковка» приглашает на презентацию книги

15:10 | 20.09.2019
Более 3,5 тысячи машин мусора с «диких» свалок вывезено на полигоны Прикамья

15:09 | 20.09.2019
В Екатеринбурге закроется улица Советских женщин

14:44 | 20.09.2019
В Свердловской области на один день отменят несколько пригородных поездов

14:19 | 20.09.2019
На Урале пропал пенсионер

13:56 | 20.09.2019
В Екатеринбурге вновь состоится выставка «И. Шишкин. Одинокие леса»

13:41 | 20.09.2019
Детей с ожогами от горящего масла встретят в аэропорту Екатеринбурга врачи

13:24 | 20.09.2019
В Курганской области государственных мужей переучивают. «Стоит задача подготовки чиновников нового типа»

13:21 | 20.09.2019
В Екатеринбурге закроют для проезда транспорта перекресток улиц Патриса Лумумбы и Военной

13:20 | 20.09.2019
В Перми будет работать бесплатный трансфер на «Кросс нации»

13:14 | 20.09.2019
В рамках ПИПФ-2019 жители Прикамья смогут посетить выставку о работе железной дороги

13:09 | 20.09.2019
В Пермском крае начнут обучать программированию младших школьников

13:06 | 20.09.2019
И опять в никуда: в центре Екатеринбурга появилась ещё одна дверь

12:47 | 20.09.2019
В Кургане впервые пройдут фестиваль «Спортом Едины» и состязания по воркауту на Кубок губернатора

12:44 | 20.09.2019
В Перми состоится фестиваль «Молодой инноватор»

12:38 | 20.09.2019
В Перми будет временно закрыт трамвайный маршрут №3

12:32 | 20.09.2019
В Екатеринбурге на выезде на Полевской тракт случилось жёсткое ДТП. Пострадали 4 человека


 




Мы в соцсетях



Архив
«    Сентябрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 


 