Общество
18:52 | 13.09.2019
Цуканов «отодвигает» от храма общественность, а мэры ссорятся с МУГИСО и председателем Заксобрания
Слухи «Вечерних Ведомостей» о главных событиях и людях недели
Политические слухи
Москва недовольна действиями властей из-за долгих переговоров с «защитниками сквера»
Администрация Екатеринбурга ускоряет процесс по выбору площадки для строительства собора во имя святой великомученицы Екатерины. Глава города уже направил в гордуму проект о том, как будет проводиться опрос граждан.
При этом итоговый документ не обсуждался с городской общественностью, хотя ранее любое действие по судьбе храма оговаривалось публично. Как говорят слухмейкеры, такие действия мэрия объясняют давлением полпредства и его руководителя Николая Цуканова. Якобы, в Москве уже надоело то, что по прошествии нескольких месяцев практически никакого продвижения в строительстве собора нет.
Готовы в администрации Екатеринбурга и к критике общественности, которую поставили перед фактом о дате проведения опроса и о местах для строительства собора. Во-первых, с нужными депутатами уже проведены консультации.
Во-вторых, по городу распространяется газета «Сквер», где, мягко говоря, общественники выставлены не в лучшем свете.
Свердловский депутат собирается променять мандат на муниципальную службу
Депутат Законодательного Собрания Свердловской области Егор Шаламовских может перейти на муниципальную службу – в кулуарах поговаривают, что ему предложена должность советника заместителя главы Екатеринбурга, в рамках которой он будет координировать политические вопросы в преддверии выборов в 2021 году. Зачем это необходимо парламентарию, никто рассуждать не берется, как и то, придется ли ему в таком случае выходить из рядов «Справедливой России».
Глава Камышлова разозлил спикера ЗССО
Глава Камышлова Алексей Половников рискует испортить отношения с председателем областного Заксобрания Людмилой Бабушкиной. Дело в том, что Половников принял спорное решение об увольнении помощницы Бабушкиной – председателя комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации города Аллы Мишенькиной, которая ранее возглавляла местное телевидение.
Отношения между Мишенькиной и Половниковым не сложились, после чего он начал вставлять ей «палки в колеса». Как результат – провал по ряду показателей в образовательной сфере. По слухам, Половников предложил написать Мишенькиной увольнение по собственному желанию – спикер ЗССО пыталась защитить свою подопечную, но глава Камышлова не услышал пожеланий Людмилы Валентиновны. Такие ошибки «железная леди» не прощает.
Социальные слухи
Православные продавили обрезанный крест в Екатеринбурге
На следующей неделе пройдет совещание, где будет обсуждаться внешний вид креста Покраса Лампаса, расположенный на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге. Чиновники, общественники, представители стрит-арта и РПЦ будут выбирать, как в итоге будет выглядеть «Супрематический крест».
Как говорят слухмейкеры, почти все стороны уже пришли к единому мнению. Крест будет изменен так, чтобы не было понятно, что это именно он. Будет верхняя и нижняя часть арт-объекта.
Говорят, что сам Покрас Лампас уже согласовал подобные изменения, согласившись с предложениями православных. Хотя это и изменит первоначальный смысл креста, но авторы проекта пытаются защитить себя от угроз.
Скандал с увольнением врача-гинеколога – еще один удар по позициям Андрея Цветкова
Под министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым еще сильнее шатается стул. Его увольнения хотят представители старой команды, которые намерены вернуть себе позиции в областной медицине.
Скандал с увольнением врача-гинеколога из ЦГБ №7 еще один удар. Он дополняет серию с критикой деятельности министра, которую ранее начали врачи области и из-за которой свердловский минздрав проверяла комиссия из Москвы. Говорят, что далее в СМИ будет сливаться и другая информация, чтобы федеральный центр все-таки настоял на увольнении Андрея Цветкова.
Помимо критики министра авторы заказа убили и еще двух зайцев. Во-первых, они чистят городской минздрав от кадров, которые относятся к так называемой команде Владимира Тунгусова. А, во-вторых, наносят удар по начальнику Управления здравоохранения Екатеринбурга Денису Демидову, про которого ранее в СМИ слили информацию, что, якобы, его брат, работавший в ГИБДД, был пойман на взятках.
МУГИСО спорит с главами по поводу компенсаций многодетным семьям
С началом работы согласительных комиссий в правительстве Свердловской области по формированию бюджета на 2020 год, главы муниципалитетов просят у региона денег на компенсацию многодетным семьям за отказ от предоставления земельного участка. Компенсация составляет 200 тысяч рублей, и зачастую она является не только вынужденной мерой (вследствие наличия подходящей земли), но и позволяет сэкономить.
Главы муниципалитетов на условиях анонимности рассказывают, что МУГИСО требуют предоставлять участки гражданам, но для администрации порой дешевле предоставить денежную компенсацию, так как к участкам еще надо тянуть инфраструктуру (газовые и электрические сети), а затем строить и социальные объекты. Таким образом, траты увеличатся в десятки раз.
Полицейские слухи
В Белоярке коммунальщики «подкинули» работы полицейским
В Белоярке деятельностью обанкроченного ООО «Косулинское производственное предприятие» заинтересовались правоохранительные органы. Ранее компания арендовала несколько муниципальных котельных, накопив долгов перед поставщиками энергоресурсов, после чего ушла в банкротство.
В ноябре 2018 года сотрудники следственного отделения МО МВД России «Заречный» провели выемку документов в организации, насобирав, по слухам, материал для возбуждения уголовного дела.
Подполковника из Екатеринбурга хотят оставить без медали
Начальник отдела охраны общественного порядка УМВД России по Екатеринбургу Александр Кашигин, ранее представленный к медали «За отличие в охране общественного порядка» (за его роль в урегулировании ситуации с протестами в сквере у Театра Драмы), вероятнее всего, ее не получит.
По слухам, госнаграду «зарубили» после того, как один из завистников из окружения Кашигина обратился с анонимной жалобой в МВД, рассказав о неких фактах в деятельности подполковника.
Контрабанда леса в Азербайджан осталась безнаказанной
В Свердловской области заволокичивается уголовное дело по факту контрабанды пиломатериалов стоимостью более 6 миллионов рублей в Азербайджан. Преступление было выявлено сотрудниками Уральской оперативной таможни в начале 2018 года, после чего материалы переданы по подследственности, однако спустя полтора года его так и не передали в суд. По слухам, волокита связана с тем, что в уголовном деле фигурирует ряд известных фамилий из Алапаевска, причастных к незаконным рубкам леса.
Главного ДПС-ника Екатеринбурга наказали за некомплект
Командир полка ДПС ГИБДД Екатеринбурга Роман Ярыш, если верить сплетникам, получил неполное служебное соответствие. В вину полковнику вменяют большой некомплект личного состава (кадровый вопрос продолжает оставаться одним из самых острых) и нецелевое использование сотрудников.
Однако здесь стоит винить не только Ярыша, и отдел кадров. Люди приходят трудоустраиваться, но большинство не берут, так как предъявляются слишком строгие требования по состоянию здоровья (после прохождение военно-врачебной комиссии многим отказывают в прохождении службы), а трудоустройство порой затягивается на срок до полугода.
Полковник из Заречного будет заниматься вопросами капстроительства в «атомном» городе
Бывший начальник межмуниципального отдела «Заречный» Рафаил Мингалимов, по слухам, назначен заместителем главы города по капитальному строительству. Слухмейкеры шепчутся, что 13 сентября был его первым рабочим днем в мэрии, где специально для полковника и создали новую должность. Ранее в структуре мэрии эти функции были возложены на первого замглавы.
Полицейских Екатеринбурга выселяют из муниципальных квартир
Полицейские Екатеринбурга, проживающие в муниципальном жилье, рискуют лишиться крыши над головой. По слухам, мэрия инициировала передачу недвижимости в собственное распоряжение. У сотрудников УМВД есть пара недель, что освободить квадратные метры. Среди тех, кто в ближайшее время озаботится поиском новой квартиры – замначальника полиции УМВД Екатеринбурга по охране общественного порядка Александр Дмитриев.
Рубрика «Слухи» формируется по сообщениям собственных источников онлайн-газеты «Вечерние Ведомости».
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