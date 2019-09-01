Цуканов «отодвигает» от храма общественность, а мэры ссорятся с МУГИСО и председателем Заксобрания

Администрация Екатеринбурга ускоряет процесс по выбору площадки для строительства собора во имя святой великомученицы Екатерины. Глава города уже направил в гордуму проект о том, как будет проводиться опрос граждан.При этом итоговый документ не обсуждался с городской общественностью, хотя ранее любое действие по судьбе храма оговаривалось публично. Как говорят слухмейкеры, такие действия мэрия объясняют давлением полпредства и его руководителя Николая Цуканова. Якобы, в Москве уже надоело то, что по прошествии нескольких месяцев практически никакого продвижения в строительстве собора нет.Готовы в администрации Екатеринбурга и к критике общественности, которую поставили перед фактом о дате проведения опроса и о местах для строительства собора. Во-первых, с нужными депутатами уже проведены консультации.Во-вторых, по городу распространяется газета «Сквер», где, мягко говоря, общественники выставлены не в лучшем свете.Депутат Законодательного Собрания Свердловской области Егор Шаламовских может перейти на муниципальную службу – в кулуарах поговаривают, что ему предложена должность советника заместителя главы Екатеринбурга, в рамках которой он будет координировать политические вопросы в преддверии выборов в 2021 году. Зачем это необходимо парламентарию, никто рассуждать не берется, как и то, придется ли ему в таком случае выходить из рядов «Справедливой России».Глава Камышлова Алексей Половников рискует испортить отношения с председателем областного Заксобрания Людмилой Бабушкиной. Дело в том, что Половников принял спорное решение об увольнении помощницы Бабушкиной – председателя комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации города Аллы Мишенькиной, которая ранее возглавляла местное телевидение.Отношения между Мишенькиной и Половниковым не сложились, после чего он начал вставлять ей «палки в колеса». Как результат – провал по ряду показателей в образовательной сфере. По слухам, Половников предложил написать Мишенькиной увольнение по собственному желанию – спикер ЗССО пыталась защитить свою подопечную, но глава Камышлова не услышал пожеланий Людмилы Валентиновны. Такие ошибки «железная леди» не прощает.На следующей неделе пройдет совещание, где будет обсуждаться внешний вид креста Покраса Лампаса, расположенный на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге. Чиновники, общественники, представители стрит-арта и РПЦ будут выбирать, как в итоге будет выглядеть «Супрематический крест».Как говорят слухмейкеры, почти все стороны уже пришли к единому мнению. Крест будет изменен так, чтобы не было понятно, что это именно он. Будет верхняя и нижняя часть арт-объекта.Говорят, что сам Покрас Лампас уже согласовал подобные изменения, согласившись с предложениями православных. Хотя это и изменит первоначальный смысл креста, но авторы проекта пытаются защитить себя от угроз.Под министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым еще сильнее шатается стул. Его увольнения хотят представители старой команды, которые намерены вернуть себе позиции в областной медицине.Скандал с увольнением врача-гинеколога из ЦГБ №7 еще один удар. Он дополняет серию с критикой деятельности министра, которую ранее начали врачи области и из-за которой свердловский минздрав проверяла комиссия из Москвы. Говорят, что далее в СМИ будет сливаться и другая информация, чтобы федеральный центр все-таки настоял на увольнении Андрея Цветкова.Помимо критики министра авторы заказа убили и еще двух зайцев. Во-первых, они чистят городской минздрав от кадров, которые относятся к так называемой команде Владимира Тунгусова. А, во-вторых, наносят удар по начальнику Управления здравоохранения Екатеринбурга Денису Демидову, про которого ранее в СМИ слили информацию, что, якобы, его брат, работавший в ГИБДД, был пойман на взятках.С началом работы согласительных комиссий в правительстве Свердловской области по формированию бюджета на 2020 год, главы муниципалитетов просят у региона денег на компенсацию многодетным семьям за отказ от предоставления земельного участка. Компенсация составляет 200 тысяч рублей, и зачастую она является не только вынужденной мерой (вследствие наличия подходящей земли), но и позволяет сэкономить.Главы муниципалитетов на условиях анонимности рассказывают, что МУГИСО требуют предоставлять участки гражданам, но для администрации порой дешевле предоставить денежную компенсацию, так как к участкам еще надо тянуть инфраструктуру (газовые и электрические сети), а затем строить и социальные объекты. Таким образом, траты увеличатся в десятки раз.В Белоярке деятельностью обанкроченного ООО «Косулинское производственное предприятие» заинтересовались правоохранительные органы. Ранее компания арендовала несколько муниципальных котельных, накопив долгов перед поставщиками энергоресурсов, после чего ушла в банкротство.В ноябре 2018 года сотрудники следственного отделения МО МВД России «Заречный» провели выемку документов в организации, насобирав, по слухам, материал для возбуждения уголовного дела.Начальник отдела охраны общественного порядка УМВД России по Екатеринбургу Александр Кашигин, ранее представленный к медали «За отличие в охране общественного порядка» (за его роль в урегулировании ситуации с протестами в сквере у Театра Драмы), вероятнее всего, ее не получит.По слухам, госнаграду «зарубили» после того, как один из завистников из окружения Кашигина обратился с анонимной жалобой в МВД, рассказав о неких фактах в деятельности подполковника.В Свердловской области заволокичивается уголовное дело по факту контрабанды пиломатериалов стоимостью более 6 миллионов рублей в Азербайджан. Преступление было выявлено сотрудниками Уральской оперативной таможни в начале 2018 года, после чего материалы переданы по подследственности, однако спустя полтора года его так и не передали в суд. По слухам, волокита связана с тем, что в уголовном деле фигурирует ряд известных фамилий из Алапаевска, причастных к незаконным рубкам леса.Командир полка ДПС ГИБДД Екатеринбурга Роман Ярыш, если верить сплетникам, получил неполное служебное соответствие. В вину полковнику вменяют большой некомплект личного состава (кадровый вопрос продолжает оставаться одним из самых острых) и нецелевое использование сотрудников.Однако здесь стоит винить не только Ярыша, и отдел кадров. Люди приходят трудоустраиваться, но большинство не берут, так как предъявляются слишком строгие требования по состоянию здоровья (после прохождение военно-врачебной комиссии многим отказывают в прохождении службы), а трудоустройство порой затягивается на срок до полугода.Бывший начальник межмуниципального отдела «Заречный» Рафаил Мингалимов, по слухам, назначен заместителем главы города по капитальному строительству. Слухмейкеры шепчутся, что 13 сентября был его первым рабочим днем в мэрии, где специально для полковника и создали новую должность. Ранее в структуре мэрии эти функции были возложены на первого замглавы.Полицейские Екатеринбурга, проживающие в муниципальном жилье, рискуют лишиться крыши над головой. По слухам, мэрия инициировала передачу недвижимости в собственное распоряжение. У сотрудников УМВД есть пара недель, что освободить квадратные метры. Среди тех, кто в ближайшее время озаботится поиском новой квартиры – замначальника полиции УМВД Екатеринбурга по охране общественного порядка Александр Дмитриев.