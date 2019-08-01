Депутатская бригада рубит «зеленый щит» Урала

К рубке леса на нескольких десятках гектарах земли около коттеджного поселка «Рассоха» под Екатеринбургом, по слухам, имеет отношение депутат Белоярской городской думы Алексей Бутаков. По информации сплетников, народный избранник и его супруга приобрели земельный участок в 2017-2018 г.Изначально земельный участок был передан по договору аренды местному бизнесмену Алексею Буцу. В 2017 году, еще при прошлом главе администрации Юдине, он выкупил его в собственность, продав затем ½ доли супруге депутата. Затем категория земли была переведена из сельхозназначения в ИЖС (согласно решению то ли думы, то ли мэрии).Теперь же, имея на руках все документы, бригада лесозаготовщиков принялась рубить деревья на участке в 74 гектара, не обратившись за разрешением в администрацию БГО. Ситуацией уже заинтересовались в прокуратуре и «Единой России».Расследование инцидента с поджогом автомобиля свердловского общественника Дмитрия Чукреева находится на контроле врио начальника регионального ГУ МВД России Владимира Миронова. Генерал дал указание сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции разобраться с первопричинами истории, а именно – искоренить нелегальную уличную торговлю и незаконные автостоянки в Екатеринбурге, «крышуемые» бандитами. В списке объектов – несколько десятков нелегальных киосков и не менее 10 автостоянок. Информаторы издания отмечают, что вся работа оперативников будет выполнена зря, если по итогу материалы передадут на городской и районный уровни – как показывает практика, там к «уличным» коммерсантам «особое» отношение. Впрочем, теперь у руководства УМВД есть шанс отличиться, показав, что все претензии необоснованны.Объезд главой Екатеринбурга Александром Высокинским территории Кировского района города 26 июля, показал мэру крайне радужную картину. Еще за день до его приезда в районе процветала нелегальная торговля, но стоило Высокинскому приехать, как на территории наступил порядок. На следующий же день все торговцы вернулись на свои места. Сами бизнесмены рассказывают, что 25 июля от районной администрации им поступило предупреждение – убрать на пару дней все незаконные лотки, пообещав кары за невыполнение указаний.Уголовное дело в отношении руководителя Верхнесалдинского обособленного подразделения особой экономической зоны «Титановая долина» Вахтанга Ахалая (возбуждено по ч.1 ст. 119 УК РФ - «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»), по прогнозам, должно уйти в суд уже в ближайшие три недели. Он напомним, повздорил с начальником службы безопасности ОЭЗ Михаилом ФилимоновымМежду тем, как стало известно от работников управляющей компании ОЭЗ руководством предприятия подготовлены организационные решения, направленные, по их мнению, на минимизацию произошедшего конфликта и сохранению «лица компании». Среди них -предложение Филимонову уволиться из компании, либо в случае его намерений довести возбужденное уголовное дело до конца – сократить его должность, что лишит безопасника возможности оспаривать принятое кадровое решение.В то же время, по слухам, к Вахтангу Ахалая приняты меры дисциплинарного характера на основании составленного документа о не профессиональном поведении сотрудников на рабочем месте. Иных мер для правильной оценки ситуации (проведении внутренней служебной проверки) – администрация ОЭЗ не предпринимала.Более того, в то время, как потерпевший находится на стационарном лечении и не посещает работу, Ахалая после произошедшего продолжал выполнять функциональные обязанности. Соответственно, мог и влиять на сотрудников, в том числе на тех, которые дали необходимые дознанию показания. В связи с имеющимися опасениями повлиять на установление истинных обстоятельств по делу, адвокатом потерпевшего написано соответствующее заявление в прокуратуру.По информации veved.ru, настоящей причиной ссоры и последующей вспышкой гнева Ахалая явилось прозвучавшее обещание Филимонова довести до руководства и соответствующих органов информацию о якобы имевшей место в его предыдущей и настоящей трудовой деятельности проблем с законом и правоохранительными органами (так это или нет, редакция утверждать не берется). Редакция не желает пользоваться непроверенными сведениями и не знает, успел ли безопасник довести до руководства и органов какую-то негативную информацию. Возможно, именно имеющаяся информация стала желанием избавиться от безопасника (он проработал практически с момента становления ОЭЗ и в курсе всех реализованных финансовых схем).Прокурор Алапаевска Александр Мухаев, по слухам, устал от «возни» в муниципалитете и непрекращающихся конфликтов, в которые его регулярно впутывают местные политические и бизнес-элиты. В настоящее время он находится в отпуске, из которого может не вернуться – по крайне мере, в Алапаевск. Сплетники шепчутся, что ему предложена должность начальника отдела в прокуратуре Свердловской области и Мухаев готов перебраться в Екатеринбург, если назначение действительно состоится.Отдел лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Свердловской области проводит проверку деятельности частной охранной организации «А1», осуществляющей пропускной режим на территории металлургического завода в Алапаевске. По слухам, уже в ближайшее время ведомство направит в суд материалы на лишение организации лицензии на охранную деятельность в связи с действиями сотрудников и руководства ЧОО, которое возглавляет бывший полицейский, ранее осужденный за превышение должностных полномочий. Одним из поводов для таких решений, как сообщается, является противодействие судебным приставам, которые в середине июля пришли исполнять судебный лист о возврате собственнику котельной его имущества, расположенного на территории АМЗ.В ГУ МВД России по Свердловской области, по слухам, создают опергруппу по расследованию преступлений, совершенных на территории Алапаевска. Длительное время они не расследуются должным образом, а часть заявлений от граждан и вовсе были проигнорированы. В последнее время также участились жалобы от предпринимателей, в связи с чем создается негативный образ о муниципалитете, чем крайне недовольны областные власти. Особое внимание будет уделено схемам тесного взаимодействия главы города Сайгида Билалова и его окружения с бизнес-сообществом Алапаевска и Алапаевского района. Во что выльется работа опергруппы, никто сказать не берется, но за развитием сюжета с интересом наблюдают все стороны развивающегося в городе конфликта.Бывший начальник ОЭБиПК Екатеринбурга Эдуард Воронин, ныне находящийся под следствием, по слухам, в объяснении сотрудникам свердловского УФСБ дал полный «расклад» на свое бывшее руководство. В частности, на Игоря Трифонова (ныне – министр МВД по Карачаево-Черкессии). Пока «ходу» этой информации не дали, ссылаясь на некие указания из Москвы не трогать генерала Трифонова, однако сам факт отбора объяснений, уверяют сплетники, заставляет задуматься.Между тем, стало известно, что ход расследования уголовных дел в отношении Самвела Мартиросяна (по версии следствия – владельца игорного зала, который, как считают силовики, «крышевал» Владимир Романюк) и сопутствующие «уголовки», в том числе в отношении Эдуарда Воронина, Николая Фуфаева и пр. связанных с ними лиц контролирует один из руководителей Четвертого следственного управления СК РФ – Игорь Паначев. Он считается одним из самых авторитетных сотрудников следствия в УрФО и пользуется поддержкой Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. В связи с этим, уверены наблюдатели, Паначева ждет блестящая карьера. Но прежде – надо дождаться результатов судебного процесса над обвиняемыми.Владельцы овощных палаток в Екатеринбурге жалуются на поставщиков дынь и арбузов. Бизнесмены на условиях анонимности рассказали, что сложились деньгами, и передали 1,5 млн. рублей компаньонам, которые пообещали в течение двух недель привезти несколько тонн продукции на реализацию, но так и пропали с деньгами. В полицию потерпевшие пока не обращаются, ожидая, что фуры с товаром все же приедут. В противном случае, говорят торговцы, поедут в Дагестан сами, в надежде найти мошенников и вернуть свои деньги.УГИБДД Свердловской области пристально наблюдает за работой полка ДПС Екатеринбурга, возглавляемого Романом Ярышем. По слухам, у руководства регионального УГИБДД есть вопросы к размещению дислокаций экипажей ДПС – по неподтвержденной информации, на бумаге они есть, а по факту – отсутствуют. Если факт нарушения подтвердятся, то Ярыша ждет дисциплинарное наказание.В день проведения последней коллегии ГУ МВД России по Свердловской области 29 июля, сообщают сплетники, ряд полицейских руководителей были замечены вместе в ресторане «Лариса Ивановна» на улице Радищева в Екатеринбурге. По слухам, там были замечены начальник УМВД по Екатеринбургу Сергей Кулагин, начальник ОП №11 городского УМВД Владимир Пилюшенко, руководитель ОП №9 Александр Маликов, командир полка ППСП УМВД Сергей Васильев и начальник МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров. Казалось бы, ничего необычного в этом нет, кроме одного «но»: по слухам, к заведению имеет отношение семья Владимира Пилюшенко и бывшего екатеринбургского полицейского Марата Бисинбаева.Бывшие сотрудники администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга, переметнувшиеся в префектуру Октябрьского района, не могут влиться в коллектив. Слухмейкеры рассказывают, что речь идет о замглавы района по вопросам благоустройства Александре Щелконогове и начальнике отдела по учету и распределению жилья Александре Антропове( в Орджо был начальником земельных отношений). Их, по слухам, не воспринимают всерьез, считая за «чужаков».