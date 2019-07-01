Полиция возбудила уголовное дело по факту поджога автомобиля свердловского единоросса

Председатель комитета по товарному рынку Администрации Екатеринбурга Елена Чернышева



Как рассказал корреспонденту veved.ru Дмитрий Чукреев, сразу после поджога автомобиля (инцидент произошел в ночь с 22 на 23 июля во дворе дома на Мельковской,2Б) было написано заявление в ОП №11 (фактическим собственником Audi является его мать, сам Дмитрий лишь изредка пользовался этой машиной). В ту же ночь его опросил оперуполномоченный уголовного розыска ОП №11.В объяснении общественник указал на возможных заказчиков, в числе которых указал членов организованной группы «400-е», которые промышляют на Уралмаше и Эльмаше (а ранее засветились около Шарташского рынка), а также на некоего Шамиля – владельца нескольких киосков в Железнодорожном районе города.В том, что поджог связан с его общественной деятельностью – в течение 10 лет он предпринимает участие в рейдах по выявлению и пресечению незаконной игорной деятельности, продаже фальсифицированной алкогольной продукции, а с недавних пор успешно борется с несанкционированной уличной торговлей. По собственному признанию Чукреева, среди владельцев самовольно установленных киосков и их «крыши», и стоит искать интересантов поджога, которые таким образом решили ему отомстить.Что характерно, именно после очередного рейда по местам несанкционированной уличной торговли и произошел ночной инцидент.Днем 22 июля Дмитрий Чукреев совместно с председателем комитета по товарному рынку Администрации Екатеринбурга Еленой Чернышевой и журналистами выехали к станции метро «Динамо», где уже два года никто не может найти управу на киоск с шаурмой, незаконной установленный прямо на газоне у сквера. Предпринимательская деятельность на объекте осуществляется без разрешительных документов, о чем уже неоднократно писали СМИ, и сообщалось на заседаниях комиссий городской думы.После фиксации правонарушения был вызван эвакуатор для демонтажа объекта, но прибывшие на место сотрудники полиции отказались изымать павильон как орудие административного правонарушения, лишь составив протокол по ст. 7.1 КоАП РФ («Самовольное занятие земельного участка») даже несмотря на предоставленную правоохранителями технику и место для хранения. Между тем, ранее представители УМВД России по Екатеринбургу прямо заявляли, что «данное направление находится на постоянном контроле начальника УМВД России», а вынос объектов не проводится в связи с тем, что полиция не располагает средствами для вывоза и местами для их хранения.«Муниципальным учреждением был предоставлен транспорт, было заявлено о готовности предоставить площадку для хранения сооружения, но полиция отказалась изымать павильон. К чему тогда эти заявления о контроле? Администрация города сегодня готова бороться с несанкционированной уличной торговлей, на районном уровне находит поддержку, но все упирается в позицию правоохранителей», – высказал свое мнение Дмитрий Чукреев.Теперь же в УМВД нашли новое объяснение, почему полиция не изымает нестационарные объекты торговли, ссылаясь на отсутствие договора между УМВД и Администрацией города, регламентирующего хранение изъятого имущества. Что мешало его заключению раньше – неизвестно. Между тем, по данным veved.ru, документы на заключение соглашения ранее неоднократно направлялись в полицию, но предложение было проигнорировано. Председатель комитета по товарному рынку Елена Чернышева по данному факту лишь кратко отметила, что «администрация города всегда готова к сотрудничеству».Позиция городских полицейских четко прослеживается последние несколько месяцев. Так, за первое полугодие 2019 только на территории Орджоникидзевского района Екатеринбурга силами подрядных организаций и МБУ «Центр организации движения» произведен вынос 32 объектов (в том числе, по предписаниям районной администрации). Когда в начале июня Свердловский областной суд отменил постановление администрации Екатеринбурга, регламентирующее порядок выноса павильонов, их демонтаж прекратился по всему городу, и незаконные нестационарные объекты начали появляться снова. Чиновники, лишившись полномочий по выносу таких объектов, стали обращаться к полицейским, но последние ограничивались лишь составлением административных протоколов – на «уличных» бизнесменов данная мера наказания не оказала должного воздействия.В связи с этим резонансу ситуации и решил придать через журналистов Дмитрий Чукреев, заявляя о том, что несанкционированная уличная торговля ведет к росту теневой экономики и сокрытию доходов от налоговых органов, антисанитарии на улицах и росту количества нелегалов (в подобных точках торговля ведется преимущественно выходцами из Средней Азии).Свою позицию общественник открыто транслировал через СМИ. В тот же день, 22 июля, после станции метро «Динамо» он направился к перекрестку ул. Ильича – пр. Космонавтов, где в прошлом году появилась целая галерея павильонов, самовольно размещенных на муниципальной земле.По некоторым данным, эти объекты, а также большинство других павильонов, а также нелегальных автостоянок на территории Орджоникидзевского района «крышуют» те самые «400-ые» (такое название за ними прикрепилось после того, как часть участников группы оформили себе госномера на автомобили с цифровой частью «400»). На Уралмаш Дмитрий Чукреев приехал как раз на «Audi», откуда, судя по всему, его и проследили.Он отмечает еще одно» совпадение». Ранним утром 22 июля на территории Орджоникидзевского района Екатеринбурга неустановленные лица перевернули несколько павильонов, хозяева которых, как предполагает общественник, отказались платить мзду бандитам.Писать заявления в полицию они боятся, вероятно, опасаясь расправы или поджога.