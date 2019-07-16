Возвращение «казанского» полковника в Екатеринбург

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В кабинетах ГУ МВД России по Свердловской области пронесся слух о скором возвращении в региональный главк полковника Марса Канашева. Он лихо засветился на Среднем Урале в сентябре 2008 года, когда возглавил Управление собственной безопасности ГУВД (до этого занимал должность заместителя начальника отдела Департамента собственной безопасности МВД РФ), но вскоре, в декабре того же года, возглавил управление по налоговым преступлениям главка. В 2010 году его повысили до заместителя начальника регионального ГУ МВД по экономической безопасности. Уже тогда коллеги Канашева удивлялись его быстрому карьерному росту, что порождало различные домыслы.Марс Канашев моментально оброс «нужными» связями в регионе и начал лоббировать назначение в главк приближенных к себе людей – в первую очередь, из Казани, откуда он сам родом. Так, в 2009 году заместителем начальника свердловского УБЭП назначен 33-летний выходец из Татарстана Рустем Казаков, ряд других должностей также получили члены так называемой «казанской» группы силовиков. К работе возглавляемых Канашевым подразделений тщательно присматривались сотрудники ФСБ, но, не имея «железных» оснований, до задержаний дело не дошло.В июле 2011 года Канашев был освобожден от должности – её «упразднили» указом президента РФ. Однако спустя некоторое время Марс Канашев «всплыл» в Ульяновской области. В настоящее время он занимает кресло врио заместителя начальника УМВД России по Ульяновской области - начальника полиции. И вот сейчас – снова возвращение в Екатеринбург. По слухам, Марс Канашев может возглавить Управление уголовного розыска – действующий начальник УУР Александр Мазаев решил покинуть органы внутренних дел.Вероятным приездом одной из самых примечательных персон главка уже заинтересовались органы госбезопасности. В ФСБ пристально следят за кадровыми пертурбациями в полиции, и, очевидно, в случае назначения Канашева начальником УУР обратят внимание на деятельность подразделения, репутация которого еще не была ранее очернена коррупционными скандалами.Крайне бурные выходные ожидаются у правоохранителей города Алапаевск. По слухам, в период с 19 по 21 июля группа выходцев из северокавказского региона предпримет попытку силового захвата котельной, расположенной на территории местного металлургического завода. Речь идет о группе примерно 15-20 физически подготовленных «боевиков», которые приедут из Екатеринбурга. Перед ними стоит цель зайти на объект, при этом они уведомлены, что он пусть и незначительно, но охраняется, а соответственно не исключены стычки между противоборствующими сторонами. Как покажет себя полиция и успеет ли она поймать нападавших (если они все же приедут) – будет известно в ближайшие трое суток.Заявление Президента Российской Федерации Владимира Путина о необходимости усилить борьбу с незаконной вырубкой леса, сделанное на этой неделе, встревожило лесозаготовителей на Среднем Урале. Известно, что тема лесопользования будет обсуждаться на ближайшем заседании Госсовета, а правительство создаст специальную рабочую группу по мониторингу ситуации.В регионах, в свою очередь, напряглись после подобных заявлений главы государства. Так, в Свердловской области остались нераскрытыми ряд уголовных дел по масштабной незаконной вырубке леса и краже древесины в объемах, исчисляемых десятками миллионами рублей. Речь идет как о ранее возбужденных, но прекращенных делах (например, в Новоуральском городском округе), так и нераскрытых или даже невозбужденных (Алапаевское и Свердловское лесничества).Должность заместителя командира полка ГИБДД Екатеринбурга, которая стала свободна после перехода Романа Савенко в областную ГИБДД, с вероятностью в 99% займет Роман Ковбасюк – человек, которого принято считать доверенным лицом командира полка Романа Ярыша. Ковбасюк и Ярыш раньше вместе работали в ГИБДД Верх-Исетского района, затем Ковбасюк на некоторое время ушел во вневедомственную охрану (возглавлял роту полиции №1 УВО ГУ МВД РФ по СО), а затем возглавил 4-ую роту городского полка ГИБДД (Верх-Исетский район).По слухам, личный состав настороженно относится к Ковбасюку, а некоторые и вовсе отзываются крайне негативно, отмечая, что он крайне пафосен, носит дорогие часы, ездит на недешевых иномарках (Ауди А5, Q7) и тесно знаком с городскими стритрейсерами.Начальник ОМВД России по Пышминскому району Сергей Комин, назначенный на эту должность осенью 2018 года, может не доработать и года. По слухам, у полковника выявлены в ходе военно-врачебной комиссии серьезные проблемы со здоровьем, в связи с чем его могут комиссовать уже в самое ближайшее время. По аналогичным причинам своих должностей рискуют лишиться и ряд других руководителей райотделов.Поводом для проведения внеплановых ВВК стала смерть в мае этого года начальника ОМВД города Камышлова Сергея Черевко. Причиной смерти, по предварительным данным, стал оторвавшийся тромб. После этого Управление по работе с личным составом ГУ МВД и решило проверить здоровье других начальников.Задержание прокурора Пригородного района Свердловской области Игоря Вейса по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения 9 июля в Нижнем Тагиле не было случайным. По слухам, у Вейса были недоброжелатели из числа сотрудников силовых структур, для которых было важно скомпрометировать прокурорского работника, поэтому его и «вели», в нужное время сообщив инспекторам ДПС о водителе-нарушителе. Есть версия, что служебная проверка в отношении Вейса закончится максимум выговором ввиду хороших показателей по службе, хотя в полиции за подобные вещи уже бы уволили за совершение поступка, порочащего честь и достоинство органов внутренних дел.В Нижней Туре начинается новый виток противостояния между организациями, обеспечивающими муниципалитет горячей водой и теплом. Всему виной – постановление главы администрации городского округа Алексея Стасенка об утрате ПАО «Т Плюс» статуса единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения. Документ подписан 12 июля в связи с обращением ООО «Городская энергосервисная компания» и выявленными нарушениями. В настоящее время администрация занимается отбором хозяйствующих субъектов для присвоения им статуса единой теплоснабжающей организации, до проведения конкурса этот статус будет закреплен за ПАО «Т плюс». Очевидно, что энергетики сейчас начнут судиться с мэрией, но у Стасенка на этот случай припасен ряд запасных вариантов.Сплетники из полиции Красноуральска выражают недовольство молодым начальником отдела Альбертом Уразметовым, назначенным чуть менее года назад. В минус подполковнику ставят отсутствие авторитета среди личного состава и сомнительную кадровую работу.«За год из отдела ушло немало сотрудников с опытом работы, пришли молодые, только с института, откуда им опыта набираться? Ничего не понимают, чудят по страшному. Вы сравните результаты оперативной работы за год до назначения и сейчас – показатели кратно разнятся», – жалуются слухмейкеры.