Общество
22:06 | 5.07.2019
Александр Высокинский остался без поддержки в полпредстве
Слухи «Вечерних Ведомостей» о главных событиях и людях недели
«Справедливая Россия» выдвинет в Заксобрание издателя газеты
Свердловское региональное отделение «Справедливой России» определилось с кандидатом на довыборы депутата ЗакСо по Орджоникидзевскому избирательному округу. Им станет издатель газеты «АиФ на Урале» Дмитрий Бондарев.
В 2011 году он уже принимал участие в выборах в Заксо от «СР» по Кировскому округу в Екатеринбурге, заняв второе место. Он проиграл всего 0,1% (около десятка голосов).
Считается, что Бондарев может составить серьезную конкуренцию бизнесмену, депутату ЕГД Владимиру Смирнову.
Кандидатуру Бондарева эсеры предпочли члену Общественной палаты Екатеринбурга Александру Смолину, слухи о выдвижении которого от «СР» также ранее активно ходили в политтусовке.
Начальник свердловского Интерпола возвращается в полицейский главк
Глава отдела Национального центрального бюро Интерпола ГУ МВД России по Свердловской области Андрей Черников, назначенный в мае этого года на должность врио начальника ОМВД Первоуральска, возвращается на прежнее место службы. По данным слухмейкеров, изначально обсуждалось, что Черников возглавит городской ОМВД лишь временно с целью навести порядок в рядах полицейских. За короткий срок ему это удалось – сыграл как и жесткий и требовательный характер Черникова, так и его авторитет в органах внутренних дел. Известно, что Черников неоднократно воевал в «горячих точках», имеет множество наград.
Прокуратуру Первоуральска возглавит выходец из областного надзорного ведомства
Прокуратуру Первоуральска возглавит один из начальников отдела прокуратуры Свердловской области. В настоящее время он проходит процедуру согласования в аппарате Генпрокуратуры и органах госбезопасности, рассказывают сплетники, добавляя, что никаких проблем с назначением не предвидится. Ожидается, что само назначение состоится до конца июля. О кадровых изменениях уже объявлено руководству ПНТЗ.
В Екатеринбурге бизнесменов «напрягают» липовые спецпорученцы от Лоту Гули
В Екатеринбурге объявились некие спецпосланцы от вора в законе Надира Салифова по кличке Лоту Гули. Азербайджанские предприниматели на условиях анонимности рассказывают, что группа в составе семи человек приехала в уральскую столицу из Москвы еще месяц назад. Порученцы требуют от торговцев и бизнесменов солидные суммы (звучат цифры от одного миллиона рублей и более) за покровительство. Одного из коммерсантов, отказавшегося платить, якобы даже увезли в лес под Верхней Пышмой и серьезно избили. Своей «штаб-квартирой» они выбрали кафе узбекской кухни «Берег» на Шарташе. Среди бизнесменов между тем стала распространяться информация, что «ходоки» от Лоту Гули – липовые, и никакого отношения к нему не имеют, а лишь используют имя авторитета.
Бывший подследственный возглавил ЕМУП «Екатеринбургобщепит»
Уголовное дело в отношении бывшего начальника ОЭБиПК Екатеринбурга Эдуарда Воронина повиляло на «расклады» на муниципальной торговой базе «Екатеринбургобщепит» (расположена около «Калины»). Известно, что в ходе расследования претензии появились к совладельцу компании ООО «Агропродукт» Николаю Фуфаеву, компания которого была самым крупным субарендатором складов на территории базы. По мнению следствия, Фуфаев дал взятку Воронину в виде охотничьего карабина.
В декабре 2018 Фуфаев был задержан, после чего в ЕМУП ТБ «Екатеринбургобщепит» оперативно было сменено руководство. Новым гендиректором муниципального предприятия стал его бывший руководитель Александр Виленский. В отношении Виленского в июле 2017 года было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление руководителем предприятия своими должностными полномочиями вопреки интересам возглавляемого им предприятия, повлекшее причинение существенного вреда»). До суда дело так и не дошло, и Виленский вновь вернулся на прежний пост.
Экс-депутат гордумы Екатеринбурга продает коммунальные активы
Группа авторитетных бизнесменов, владеющих до 70% коммунального рынка Екатеринбурга, по слухам, договорилась о покупке АО «Орджоникидзевская УЖК» (актив бывшего депутата Александра Найданова). Сделку планируется заключить до конца 2019 года, после чего доля условного холдинга увеличится до 75-80%. В настоящее время АО «Орджоникидзевская УЖК» проходит процедуру реорганизации, правопреемником станет ООО «Алгана».
В 2020 году группа бизнесменов намерена зайти на жилфонд Чкаловского района Екатеринбурга. Здесь основной интерес представляют ООО «УК «Чкаловская» и ООО «Нижнеисетская управляющая компания».
В уральском полпредстве готовы к самым различным поворотам сюжета с задержанием сотрудника
В полпредстве президента России в УрФО анализируют возможные риски, связанные с задержанием помощника полпреда Андрея Воробьева, обвиняемого в государственной измене. В случае развития самых негативных сценариев, по слухам, полпред президента может принять решение об увольнении по собственному желанию, сохранив имя и репутацию.
В китайском консульстве встревожены задержанием Воробьева
Задержание Андрея Воробьева может помешать реализации ряда сомнительных проектов в Екатеринбурге. В их числе – сдаче в аренду под консульство КНР элитного особняка «Рязанов» на ул. Карла Маркса, 1а, расположенного на набережной Исети прямо напротив полпредства, чем были крайне встревожены в органах госбезопасности.
Здание до сих пор рассматривается как один из вариантов для размещения дипломатического представительства Китая. По слухам, тонкие ниточки лоббирования этой сделки тянутся к Андрею Воробьеву и его окружению, которое сейчас подчищает информацию и переписку, связывающую задержанного с китайскими дипломатами.
Александра Высокинского «зажали» в угол
Задержание Андрея Воробьева вызвало панические настроения у главы Екатеринбурга Александра Высокинского, который в последнее время заручился поддержкой полпредства. Особенно явно это прослеживалось в истории борьбы за сохранение сквера у Драмтеатра, когда Высокинский, позабыв о том, что на должность главы его лоббировал губернатор, переметнулся к Николаю Цуканову, опираясь на его ресурс в политических играх.
Потеряв поддержку Евгения Куйвашева, отношения которого с полпредом президента сложно назвать товарищескими, Высокинский сейчас остался, по сути, наедине со своими проблемами – Цуканову сейчас явно не до мэра города, а доказывать вновь свою верность главе региона будет проблематично и крайне низко. Также как и Андрею Воробьеву будет непросто объясниться с силовиками, уличившими его в предательстве.
О падении политического рейтинга Высокинского свидетельствует и голосование в думе Екатеринбурга, где депутаты отказались принять отчет главы за 2018 год. В сложившихся условиях сотрудники мэрии обдумывают о переходе в иные структуры, будучи не готовыми к очередному противостоянию с областью.
Мусорных денег собрали больше, чем вывезли ТКО
Другой проблемой «экологической реформы» в сельской местности стал сбор средств с населения. Причем речь не идет о том, что жители отказываются платить, а о том, что граждане заплатили больше, чем региональные операторы вывезли мусора.
Причем данная информация распространяется по высоким кабинетам «белого дома» и должна в ближайшее время лечь на стол в администрацию президента, так как несоответствие собранным деньгам и собранному мусору выявил ОНФ. Именно его специалисты обнаружили завышенные объемы мусора, которые должны оплачивать сельчане.
На данный момент, как говорят слухмейкеры, нестыковка объем «мусор/деньги» не должна выйти из высоких кабинетов. Проблему попытаются решить кулуарно, выдав это как за очередной шаг по снижению платы за вывоз мусора в Свердловской области.
Администрация Дегтярска выступила против приезда Путина, Лаврова и Медведева
На следующей неделе, 13 июля, в Дегтярске должна появиться памятная доска о том, что в городе жил президент США Ричард Никсон. Мероприятие должно стать знаковым, ведь на него приглашены президент России Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, родственники Никсона, генконсул США в России, иностранные журналисты и так далее. По мнению организаторов, памятная табличка должна стать очередным шагом к налаживанию отношений между США и Россией.
Вот только в администрации Дегтярска не сразу поняли значимость события, запретив изначально мероприятия и поставив под угрозу возможный приезд в город Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Причем отказ в предоставлении времени и места для открытия знаковой доски происходил довольно долго, пока не был задействован российский МИД.
Слухмейкеры рассказывают и другую версию. Якобы, до дегтярских чиновников региональные власти смогли донести, что отказ в мероприятии, на которое может прибыть руководство России (организаторы уверены, что точно приедет Сергей Лавров), вызовет федеральный скандал.
Также рассматривается и другая версия отказа. Якобы Дегтярск еще не готов к приему высоких гостей. Для приезда Путина, Медведева, Лаврова город необходимо срочно реконструировать, вкладывая туда миллиарды рублей. А показывать в Дегтярске в таком ужасном состоянии никто не хочет.
В резиденции губернатора начали рассматривать варианты возвращения прямых выборов главы Екатеринбурга
В Екатеринбурге могут вернуть прямые выборы главы города. Такая инициатива рассматривается в резиденции губернатора Свердловской области. Переговоры с различными финансовыми группами ведет вице-губернатор Сергей Бидонько. Пока эта инициатива рассматривается как предложение, чтобы выяснить отношение к возвращению выборов.
Выборы нового мэра позволят нормализовать общественные отношения внутри города, которые обострились после «битвы за сквер», удовлетворить потребности финансовых групп, прекратить различные негативные шатания в муниципальных предприятиях и так далее.
Несмотря на договоренности в Красноуфимске горожане выступают против мусорного завода: «Ждем Куйвашева»
Вице-губернатору Сергею Бидонько удалось договориться только с частью протестующих против строительства в Красноуфимске мусороперерабатывающего завода. Один из руководителей региона побывал в муниципалитете на текущей неделе, где встретился с активистами и местными властями.
Причем, как уверяют слухмейкеры, другая часть протестующих граждан, с которыми Бидонько не удалось договориться, просто не пришли с ним на встречу. Они решили продолжить протестные действия, несмотря на заверения областных властей о том, что мусороперерабатывающий завод будет экологичным.
– Ждем Евгения Куйвашева, – лаконично заявляют протестующие.
Арендаторы БЦ «Онегин Плаза» жалуются на ЧОП
Арендаторы и собственники помещений в бизнес-центре «Онегин Плаза» на улице Розы Люксембург Екатеринбурге жалуются на сотрудников ЧОП, охраняющих здание. По слухам, от них требуют заключить дополнительные соглашения к договору с явно кабальными условиями. К несогласным, если верить сплетням, применяются психологические методы воздействия, а в некоторых случаях и вовсе предлагают оплатить услуги наличными.
Рубрика «Слухи» формируется по сообщениям собственных источников онлайн-газеты «Вечерние Ведомости».
© «Вечерние Ведомости»
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