Общество
17:03 | 5.07.2019
«Единая Россия» записала себе в заслуги ремонт двора в Екатеринбурге
Жильцы дома возмущены лукавством чиновников и партийцев: «ЕР» палец о палец не ударила
Как рассказал журналистам житель дома Михаил Худоян, жильцы дома выиграли конкурс администрации города по благоустройству двора в рамках программы нацпроекта «Жилье и городская среда», а партия «Единая Россия» присвоила заслугу по благоустройству дворовой территории себе.
По словам Худояна, 4 июля на детскую дворовую площадку пришли представители «ЕР» и разукрасили территорию площадки воздушными шариками, флажками с партийной символикой, «скромно» повесив на горку табличку с надписью, что двор отремонтирован в рамках партийного проекта «Городская среда». Как утверждает Михаил, партия к ремонту площадки не имеет никакого отношения.
«Единая Россия» в этом вопросе палец о палец не ударила. На самом деле все те, кто принимали участие в сборе подписей и подготовке документов, могут это подтвердить», — возмущается житель дома.
Напомним, обновление дворовых территорий осуществляется в рамках приоритетного направления нацпроекта «Жилье и городская среда». Его главное отличие от аналогичных проектов, которые реализовывались в прошлом (программа «1 000 дворов»), в том, что инициаторами благоустройства придомовых территорий выступают сами жители. За последние два года в рамках проекта на разных территориях региона свердловчане благоустроили 200 дворов и более 70 общественных территорий. Еще около 70 площадок планируется отремонтировать этим летом. Стоит отметить, что консолидированный бюджет на реализацию этих и других мероприятий по формированию комфортной городской среды, включая реконструкцию общественных территорий, в 2019 году составляет более двух миллиардов бюджетных рублей.
Повторимся, ключевая роль в реализации программы по созданию комфортной городской среды, а проще говоря, благоустройству придомовых территорий, отводится самим жителям. Программой предусмотрено софинансирование от 5 % и выше жителями, но самое главное, что она (программа) без собственников квартир не может быть реализована в принципе. Жильцы должны создать инициативную группу, разработать проект с учетом всех своих пожеланий и стремлений. Этот проект должен попасть в руки комиссии, куда входят депутаты, общественники, профессионалы, которые оценивают эти проекты по определенным параметрам. Параметров для отбора участников программы, достаточно много. Например, отсутствие долгов. Если у дома есть задолженности по оплате услуг ЖКХ, шансы на то, что ваш двор будет выбран для участия в программе, понижаются.
Так вот, дом на улице Декабристов, 31, этот отбор прошел. Жители пятиэтажки одни из первых выполнили все необходимые процедуры, набегались, напрыгались, поучаствовали своими деньгами. И как результат – двор благоустроен.
Вот тут-то на малых архитектурных формах и появились воздушные шары, партийная символика и табличка, гласящая о том, что двор отремонтирован в рамках партийного проекта «Городская среда» партии «Единая Россия». Что не понравилось, да и не могло понравиться, жителям. Суетились, согласовывали, собирали документы, и, между прочим, тратили свои деньги, чтобы произвести реконструкцию собственного двора в рамках национального проекта – они, а «галочку» себе в актив пытаются поставить другие.
«Мы вчетвером собирали подписи, проводили голосование, нам в этом помогала «УК ЖКХ Октябрьского района». Мы выиграли, потому что мы одни из первых собрали все подписи жителей и потому что у нас находились на счету деньги, которые были собраны до 2014 года, мы могли 6 % площадки оплатить по условиям конкурса. Мы все сделали быстро, поэтому прошли. Мы доверили УК, чтобы софинансирование шло через ее отдел благоустройства, и чтобы она полностью контролировала ведение строительных работ согласно проектной документации. Проектная документация согласовывалась с УК, жильцами», — рассказал еще один житель дома Андрей Хайдуков.
Редакция «Вечерних ведомостей» поинтересовалась в пресс-службе свердловского отделения партии «Единая Россия» об отношении «ЕР» к благоустройству конкретного двора. И услышали в ответ, что отношение имеет, и самое непосредственное. Ведь «Единая Россия» «законодательно поддержала создание программы и ее финансирование», кроме того, партийцы «утверждали все дизайн-проекты и объемы работ вместе с министерством ЖКХ Свердловской области».
Вот так, все просто, голосовали за проект, обсуждали его, значит – имели отношение. И ведь не поспоришь. Удивительно, что на горках, качелях, скамейках и прочих предметах дворового убранства, не появились надписи и наклейки с логотипами «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ, ведь они тоже принимали участие в обсуждении национальных проектов, как на федеральном уровне, так и на местном, региональном и муниципальном.
В процессе работы над материалом, наше внимание привлекла еще одна маленькая деталь. Накануне свердловское отделение «Единой России» действительно анонсировало открытие детской площадки во дворе одного из домов Октябрьского района, а именно, на улице Луначарского, 218. Мы уже было засомневались. Может ошибка техническая произошла, и посланные партией волонтеры не в том дворе шарики с флажками и наклейками разместили? Ну, ошиблись двором, перепутали. Нет, не перепутали. Все дело в том, что многоквартирный жилой дом располагается на пересечении двух улиц и имеет двойной адрес: ул. Декабристов,31/ Луначарского 218,а.
Вот и получается, что двор Декабристов, 31 могли благоустраивать в рамках национального проекта, а двор дома на Луначарского, 218 в рамках партийного. Хотя утверждать, что имеет место факт манипулирования данными, мы не можем, но очень похоже, что отчетность по одному двору в каждом случае будет своя: чиновники отчитаются о выполнении национальной программы, а исполком регионального отделения партии «Единая Россия» отчитается перед федеральным руководством о выполнении своей, партийной программы.
Тут стоит отметить, что в торжественной церемонии принимали участие заместитель главы Администрации Октябрьского района Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Стариков, депутаты Заксобрания Дмитрий Жуков и Олег Корчагин, депутат ЕГД Павел Пустозеров, а также другие видные, и не очень, партийцы из «Единой России». В принципе, гости подходят для фотоотчетов и туда, и сюда.
В заключение хочется сказать жителям дома на Декабристов, 31: «Уважаемые граждане! Похоже, своими возмущениями вы сорвали чью-то отчетность. Из-за вас, у кого-то может не получиться списать, трудами праведными потраченные на ваше благополучие, деньги. Спасибо вам за внимательность и принципиальность!»
Фото: Михаил Худоян
Виктор Совинский © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
19:28 | 5.07.2019
Полицейские задержали двух девушек с наркотиками в Березовском
18:32 | 5.07.2019
На набережной в Екатеринбурге появился асфальт, впитывающий воду
18:16 | 5.07.2019
Экслюзивно: оперативники ФСБ задержали помощника полпреда президента в УрФО за связи с Польшей
17:59 | 5.07.2019
В Екатеринбурге полыхает здание на Вайнера
17:25 | 5.07.2019
В Среднеуральске разыскивают мужчину, пропавшего в конце июня
16:42 | 5.07.2019
Девочка из Серова скончалась от удара током в ванной
16:10 | 5.07.2019
На нижнетагильском заводе будут производить сжиженный природный газ
15:52 | 5.07.2019
Прокуратура даст оценку действиям будущего начальника ключевого департамента мэрии Екатеринбурга
15:38 | 5.07.2019
Руководитель отдела продаж Главпочтамта Екатеринбурга сделала два миллиона на краденных лотерейных билетах
15:04 | 5.07.2019
Мэрия анонсировала, что в Екатеринбурге будут отмечать победу в борьбе за Универсиаду-2023
14:14 | 5.07.2019
Мэрию Екатеринбурга заподозрили в нецелевом расходовании средств на дорожные работы
13:47 | 5.07.2019
По просьбам пассажиров в Перми изменится расписание трамваев №5 и №8
13:44 | 5.07.2019
В Екатеринбургском зоопарке родился малыш летучей лисицы
13:27 | 5.07.2019
На перекрестке Луначарского и Газеты «Звезда» в Перми начинается реконструкция теплосети
13:19 | 5.07.2019
Индекс физического объема инвестиций в Прикамье вырос на 9%
12:59 | 5.07.2019
Администрация Екатеринбурга утвердила план строительства нового микрорайона на ВИЗе
12:46 | 5.07.2019
В день закрытия «Небесной ярмарки» в Перми будет продлена работа общественного транспорта
12:44 | 5.07.2019
Завершается восстановление земельного участка после демонтажа «формальдегидных» домов в Березниках
12:07 | 5.07.2019
Из-за строительства жилого комплекса закроют движение на улице Коммунальной в Екатеринбурге
12:05 | 5.07.2019
В Перми пройдет фестиваль фитнес-клубов
12:03 | 5.07.2019
Два промышленных предприятия Прикамья получат более 190 млн рублей льготных займов на модернизацию производства
12:01 | 5.07.2019
Пермяков приглашают на «Сабантуй-2019»
11:57 | 5.07.2019
Выходные в Перми будут нежаркими
11:31 | 5.07.2019
Свердловское МВД продолжает поиск «уральского Казановы»
11:07 | 5.07.2019
Максим Фадеев возьмется за восстановление сгоревшего храма в Чимеевском монастыре: «Меня крестили в нем»
10:56 | 5.07.2019
Рядом с госпиталем Тетюхина в Нижнем Тагиле построят детскую многопрофильную клинику
10:39 | 5.07.2019
Полиция производит поквартирный обход во Втузгородке Екатеринбурга из-за приезда Путина
10:26 | 5.07.2019
В Екатеринбурге оправдали случайного очевидца «скверных» протестов