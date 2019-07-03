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Общество


17:03 | 5.07.2019

«Единая Россия» записала себе в заслуги ремонт двора в Екатеринбурге

Жильцы дома возмущены лукавством чиновников и партийцев: «ЕР» палец о палец не ударила

Ремонт двора на улице Декабристов, 31 в Екатеринбурге, выполненный в рамках программы нацпроекта «Жилье и городская среда», грозит обернуться скандалом для регионального отделения партии «Единая Россия». Привычка приклеивать партийные этикетки на всё, что может принести партии голоса на будущих выборах, или просто поднять рейтинг партии, вызвала возмущение у жителей дома, во дворе которого сделано благоустройство.

Как рассказал журналистам житель дома Михаил Худоян, жильцы дома выиграли конкурс администрации города по благоустройству двора в рамках программы нацпроекта «Жилье и городская среда», а партия «Единая Россия» присвоила заслугу по благоустройству дворовой территории себе.

По словам Худояна, 4 июля на детскую дворовую площадку пришли представители «ЕР» и разукрасили территорию площадки воздушными шариками, флажками с партийной символикой, «скромно» повесив на горку табличку с надписью, что двор отремонтирован в рамках партийного проекта «Городская среда». Как утверждает Михаил, партия к ремонту площадки не имеет никакого отношения.

«Единая Россия» записала себе в заслуги ремонт двора в Екатеринбурге


«Единая Россия» в этом вопросе палец о палец не ударила. На самом деле все те, кто принимали участие в сборе подписей и подготовке документов, могут это подтвердить», — возмущается житель дома.

Напомним, обновление дворовых территорий осуществляется в рамках приоритетного направления нацпроекта «Жилье и городская среда». Его главное отличие от аналогичных проектов, которые реализовывались в прошлом (программа «1 000 дворов»), в том, что инициаторами благоустройства придомовых территорий выступают сами жители. За последние два года в рамках проекта на разных территориях региона свердловчане благоустроили 200 дворов и более 70 общественных территорий. Еще около 70 площадок планируется отремонтировать этим летом. Стоит отметить, что консолидированный бюджет на реализацию этих и других мероприятий по формированию комфортной городской среды, включая реконструкцию общественных территорий, в 2019 году составляет более двух миллиардов бюджетных рублей.

Повторимся, ключевая роль в реализации программы по созданию комфортной городской среды, а проще говоря, благоустройству придомовых территорий, отводится самим жителям. Программой предусмотрено софинансирование от 5 % и выше жителями, но самое главное, что она (программа) без собственников квартир не может быть реализована в принципе. Жильцы должны создать инициативную группу, разработать проект с учетом всех своих пожеланий и стремлений. Этот проект должен попасть в руки комиссии, куда входят депутаты, общественники, профессионалы, которые оценивают эти проекты по определенным параметрам. Параметров для отбора участников программы, достаточно много. Например, отсутствие долгов. Если у дома есть задолженности по оплате услуг ЖКХ, шансы на то, что ваш двор будет выбран для участия в программе, понижаются.

Так вот, дом на улице Декабристов, 31, этот отбор прошел. Жители пятиэтажки одни из первых выполнили все необходимые процедуры, набегались, напрыгались, поучаствовали своими деньгами. И как результат – двор благоустроен.

«Единая Россия» записала себе в заслуги ремонт двора в Екатеринбурге


Вот тут-то на малых архитектурных формах и появились воздушные шары, партийная символика и табличка, гласящая о том, что двор отремонтирован в рамках партийного проекта «Городская среда» партии «Единая Россия». Что не понравилось, да и не могло понравиться, жителям. Суетились, согласовывали, собирали документы, и, между прочим, тратили свои деньги, чтобы произвести реконструкцию собственного двора в рамках национального проекта – они, а «галочку» себе в актив пытаются поставить другие.

«Мы вчетвером собирали подписи, проводили голосование, нам в этом помогала «УК ЖКХ Октябрьского района». Мы выиграли, потому что мы одни из первых собрали все подписи жителей и потому что у нас находились на счету деньги, которые были собраны до 2014 года, мы могли 6 % площадки оплатить по условиям конкурса. Мы все сделали быстро, поэтому прошли. Мы доверили УК, чтобы софинансирование шло через ее отдел благоустройства, и чтобы она полностью контролировала ведение строительных работ согласно проектной документации. Проектная документация согласовывалась с УК, жильцами», — рассказал еще один житель дома Андрей Хайдуков.

Редакция «Вечерних ведомостей» поинтересовалась в пресс-службе свердловского отделения партии «Единая Россия» об отношении «ЕР» к благоустройству конкретного двора. И услышали в ответ, что отношение имеет, и самое непосредственное. Ведь «Единая Россия» «законодательно поддержала создание программы и ее финансирование», кроме того, партийцы «утверждали все дизайн-проекты и объемы работ вместе с министерством ЖКХ Свердловской области».

«Единая Россия» записала себе в заслуги ремонт двора в Екатеринбурге


Вот так, все просто, голосовали за проект, обсуждали его, значит – имели отношение. И ведь не поспоришь. Удивительно, что на горках, качелях, скамейках и прочих предметах дворового убранства, не появились надписи и наклейки с логотипами «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ, ведь они тоже принимали участие в обсуждении национальных проектов, как на федеральном уровне, так и на местном, региональном и муниципальном.

В процессе работы над материалом, наше внимание привлекла еще одна маленькая деталь. Накануне свердловское отделение «Единой России» действительно анонсировало открытие детской площадки во дворе одного из домов Октябрьского района, а именно, на улице Луначарского, 218. Мы уже было засомневались. Может ошибка техническая произошла, и посланные партией волонтеры не в том дворе шарики с флажками и наклейками разместили? Ну, ошиблись двором, перепутали. Нет, не перепутали. Все дело в том, что многоквартирный жилой дом располагается на пересечении двух улиц и имеет двойной адрес: ул. Декабристов,31/ Луначарского 218,а.

Вот и получается, что двор Декабристов, 31 могли благоустраивать в рамках национального проекта, а двор дома на Луначарского, 218 в рамках партийного. Хотя утверждать, что имеет место факт манипулирования данными, мы не можем, но очень похоже, что отчетность по одному двору в каждом случае будет своя: чиновники отчитаются о выполнении национальной программы, а исполком регионального отделения партии «Единая Россия» отчитается перед федеральным руководством о выполнении своей, партийной программы.

Тут стоит отметить, что в торжественной церемонии принимали участие заместитель главы Администрации Октябрьского района Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Стариков, депутаты Заксобрания Дмитрий Жуков и Олег Корчагин, депутат ЕГД Павел Пустозеров, а также другие видные, и не очень, партийцы из «Единой России». В принципе, гости подходят для фотоотчетов и туда, и сюда.

В заключение хочется сказать жителям дома на Декабристов, 31: «Уважаемые граждане! Похоже, своими возмущениями вы сорвали чью-то отчетность. Из-за вас, у кого-то может не получиться списать, трудами праведными потраченные на ваше благополучие, деньги. Спасибо вам за внимательность и принципиальность!»

Фото: Михаил Худоян

Виктор Совинский © «Вечерние Ведомости»

 


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