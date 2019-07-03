«Единая Россия» записала себе в заслуги ремонт двора в Екатеринбурге

Как рассказал журналистам житель дома Михаил Худоян, жильцы дома выиграли конкурс администрации города по благоустройству двора в рамках программы нацпроекта «Жилье и городская среда», а партия «Единая Россия» присвоила заслугу по благоустройству дворовой территории себе.По словам Худояна, 4 июля на детскую дворовую площадку пришли представители «ЕР» и разукрасили территорию площадки воздушными шариками, флажками с партийной символикой, «скромно» повесив на горку табличку с надписью, что двор отремонтирован в рамках партийного проекта «Городская среда». Как утверждает Михаил, партия к ремонту площадки не имеет никакого отношения.«Единая Россия» в этом вопросе палец о палец не ударила. На самом деле все те, кто принимали участие в сборе подписей и подготовке документов, могут это подтвердить», — возмущается житель дома.Напомним, обновление дворовых территорий осуществляется в рамках приоритетного направления нацпроекта «Жилье и городская среда». Его главное отличие от аналогичных проектов, которые реализовывались в прошлом (программа «1 000 дворов»), в том, что инициаторами благоустройства придомовых территорий выступают сами жители. За последние два года в рамках проекта на разных территориях региона свердловчане благоустроили 200 дворов и более 70 общественных территорий. Еще около 70 площадок планируется отремонтировать этим летом. Стоит отметить, что консолидированный бюджет на реализацию этих и других мероприятий по формированию комфортной городской среды, включая реконструкцию общественных территорий, в 2019 году составляет более двух миллиардов бюджетных рублей.Повторимся, ключевая роль в реализации программы по созданию комфортной городской среды, а проще говоря, благоустройству придомовых территорий, отводится самим жителям. Программой предусмотрено софинансирование от 5 % и выше жителями, но самое главное, что она (программа) без собственников квартир не может быть реализована в принципе. Жильцы должны создать инициативную группу, разработать проект с учетом всех своих пожеланий и стремлений. Этот проект должен попасть в руки комиссии, куда входят депутаты, общественники, профессионалы, которые оценивают эти проекты по определенным параметрам. Параметров для отбора участников программы, достаточно много. Например, отсутствие долгов. Если у дома есть задолженности по оплате услуг ЖКХ, шансы на то, что ваш двор будет выбран для участия в программе, понижаются.Так вот, дом на улице Декабристов, 31, этот отбор прошел. Жители пятиэтажки одни из первых выполнили все необходимые процедуры, набегались, напрыгались, поучаствовали своими деньгами. И как результат – двор благоустроен.Вот тут-то на малых архитектурных формах и появились воздушные шары, партийная символика и табличка, гласящая о том, что двор отремонтирован в рамках партийного проекта «Городская среда» партии «Единая Россия». Что не понравилось, да и не могло понравиться, жителям. Суетились, согласовывали, собирали документы, и, между прочим, тратили свои деньги, чтобы произвести реконструкцию собственного двора в рамках национального проекта – они, а «галочку» себе в актив пытаются поставить другие.«Мы вчетвером собирали подписи, проводили голосование, нам в этом помогала «УК ЖКХ Октябрьского района». Мы выиграли, потому что мы одни из первых собрали все подписи жителей и потому что у нас находились на счету деньги, которые были собраны до 2014 года, мы могли 6 % площадки оплатить по условиям конкурса. Мы все сделали быстро, поэтому прошли. Мы доверили УК, чтобы софинансирование шло через ее отдел благоустройства, и чтобы она полностью контролировала ведение строительных работ согласно проектной документации. Проектная документация согласовывалась с УК, жильцами», — рассказал еще один житель дома Андрей Хайдуков.Редакция «Вечерних ведомостей» поинтересовалась в пресс-службе свердловского отделения партии «Единая Россия» об отношении «ЕР» к благоустройству конкретного двора. И услышали в ответ, что отношение имеет, и самое непосредственное. Ведь «Единая Россия» «законодательно поддержала создание программы и ее финансирование», кроме того, партийцы «утверждали все дизайн-проекты и объемы работ вместе с министерством ЖКХ Свердловской области».Вот так, все просто, голосовали за проект, обсуждали его, значит – имели отношение. И ведь не поспоришь. Удивительно, что на горках, качелях, скамейках и прочих предметах дворового убранства, не появились надписи и наклейки с логотипами «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ, ведь они тоже принимали участие в обсуждении национальных проектов, как на федеральном уровне, так и на местном, региональном и муниципальном.В процессе работы над материалом, наше внимание привлекла еще одна маленькая деталь. Накануне свердловское отделение «Единой России» действительно анонсировало открытие детской площадки во дворе одного из домов Октябрьского района, а именно, на улице Луначарского, 218. Мы уже было засомневались. Может ошибка техническая произошла, и посланные партией волонтеры не в том дворе шарики с флажками и наклейками разместили? Ну, ошиблись двором, перепутали. Нет, не перепутали. Все дело в том, что многоквартирный жилой дом располагается на пересечении двух улиц и имеет двойной адрес: ул. Декабристов,31/ Луначарского 218,а.Вот и получается, что двор Декабристов, 31 могли благоустраивать в рамках национального проекта, а двор дома на Луначарского, 218 в рамках партийного. Хотя утверждать, что имеет место факт манипулирования данными, мы не можем, но очень похоже, что отчетность по одному двору в каждом случае будет своя: чиновники отчитаются о выполнении национальной программы, а исполком регионального отделения партии «Единая Россия» отчитается перед федеральным руководством о выполнении своей, партийной программы.Тут стоит отметить, что в торжественной церемонии принимали участие заместитель главы Администрации Октябрьского района Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Стариков, депутаты Заксобрания Дмитрий Жуков и Олег Корчагин, депутат ЕГД Павел Пустозеров, а также другие видные, и не очень, партийцы из «Единой России». В принципе, гости подходят для фотоотчетов и туда, и сюда.В заключение хочется сказать жителям дома на Декабристов, 31: «Уважаемые граждане! Похоже, своими возмущениями вы сорвали чью-то отчетность. Из-за вас, у кого-то может не получиться списать, трудами праведными потраченные на ваше благополучие, деньги. Спасибо вам за внимательность и принципиальность!»