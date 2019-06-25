«Современное законодательство у нас работает на «паразитов»

Региональный координатор партийного проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев рассказал о ситуации в Екатеринбурге с нелегальными киосками, которую он выявил во время своих рейдов.«В Екатеринбурге действительно существует проблема с размещением нелегальных нестационарных объектов. Под такими объектами мы понимаем киоски «овощи-фрукты», павильоны с шаурмой и другие торговые точки, которые самовольно размещаются на муниципальной земле и землях общего пользования, - рассказал он. – Администрация города регулирует данный вид деятельности, и ежегодно издается схема, в которую включаются объекты предпринимателей, заявленные заранее для получения разрешения. Внешний вид этих объектов проходит согласование, чтобы соответствовать определенным критериям и не ухудшать вид города. В такой схеме порядка 3000 объектов (легальных). Но в то же время есть киоски, которые не входят ни в какую схему, устанавливаются самовольно, не имеют соответствующих документов ни на землю, ни на предлагаемые услуги или товары, и просто портят вид города».Он сообщил, что таких «нелегалов» по городу более трехсот. Точную цифру назвать никто не сможет, потому что эти киоски «кочуют» с одного места на другое в поисках наилучшего трафика для продаж или скрываясь от инспекций и рейдов общественников.«Такие предприниматели не думают о пользе для города, об уплате налогов, оплате аренды за землю, - заявил Дмитрий Чукреев. – Их задача – как можно быстрее и больше получить денег от реализации их товаров или услуг».Также он сообщил, что существует Постановление администрации Екатеринбурга, которое регламентирует вынос таких объектов с занимаемой территории. Этот документ позволяет согласно установленной процедуре демонтировать такой киоск. Недавно действия администрации города, действующей согласно этому документу, были опротестованы в областном суде городской прокуратурой. Шестого июня суд встал на сторону надзорного ведомства.«На мой взгляд, такое решение открывает возможности недобросовестным предпринимателям устанавливать свои нелегальные объекты где угодно, - заявил активист. – С момента отмены этого Постановления в Екатеринбурге замечено резкое увеличение нестационарных объектов».Журналист Иннокентий Шеремет, который много раз выезжал в рейды по нестационарным объектам совместно с активистами «Народного контроля», обратил внимание на то, что процедура демонтажа незаконных объектов достаточно сложная.«Необходимо максимально упрощать эту процедуру, - обратился он к присутствующим депутатам всех уровней. – Современное законодательство у нас работает не на легальных и добросовестных коммерсантов, а по сути, оно работает на этих «паразитов». Чтобы убрать уже признанный незаконным объект проходят месяцы различных согласований. А когда приезжают демонтировать, коммерсант уже передвинул свой киоск условно на 10 метров и все! Процедура запускается снова».Тему упрощения бюрократических процедур поддержал представитель Общественной Палаты Свердловской области Валерий Черкашин.«А вы задумывались, почему появляется незаконный киоск? Потому что процедура регистрации нестационарного объекта также сложна. Предприниматель идет с документами в администрацию, его заявку там только 15 дней рассматривают, потом выносят решения, а у предпринимателя сезон уже проходит и он теряет выгоду», - сказал он.Депутат Заксобрания Виктор Шептий в ответ на обращение Иннокентия Шеремета провел параллели с совершенствованием закона о демонтаже незаконной наружной рекламы.«Вы, наверное, помните все эти рекламные перетяжки в 2013 году. И ведь главное изменение этого закона (федеральный закон « О рекламе») заключалось в том, что такие незаконные объекты можно убирать без решения суда, - напомнил он. – Я считаю, что аналогия вполне уместна в данном вопросе».Заместитель начальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области Павел Тягунов сообщил, что по вопросам правонарушения, связанного с незаконным занятием земельного участка было составлено в прошлом году более 2200 протоколов.Он согласился с озвученным в ходе дискуссии предложением собрать представителей полиции, прокуратуры и администрации города, чтобы выработать решение по тому, кто и как осуществляет демонтаж нелегальных киосков, куда их необходимо вывозить и каким образом организовать их хранение. Полковник признался, что у полиции нет площадок для временного хранения киосков, пожаловавшись и на сокращение штатной численности в МВД.Депутат Госдумы Андрей Альшевских обратил внимание на необходимость изменения подхода к формированию схемы легального размещения нестационарных объектов.«Коллеги исходят из того, что в городе должны остаться только торговые точки, включенные в перечень, который утверждает мэрия. Остальные следует убирать с улиц. Все мы видим, который год городские власти пытаются избавиться от самовольных павильонов, ларьков, но не справляются. Увозят один – на его месте появляется другой. Растут как грибы после дождя. Настолько сильно земляки готовы заниматься малым бизнесом, - сказал он. - Потому я бы предложил администрации Екатеринбурга поменять подход: хотят люди торговать теми же овощами, фруктами – честь и хвала. Надо не гонять предпринимателей, а, наоборот, предлагать им места для работы, расширить единую схему размещения нестационарных объектов. Взамен требовать соблюдения единого стиля и других норм».В ответ на это поступила реплика, что есть много стационарных точек для ведения торговли, которые не востребованы. Депутат Екатеринбургской городской Думы Владимир Смирнов рассказал, что к нему стабильно раз в 1-2 недели на личный прием приходят предприниматели с жалобами. Эти предприниматели арендуют помещения в капитальных строениях на 1 этажах, но «нелегалы», устанавливая свои точки вокруг, создают нечестную конкуренцию.«Они мне так и рассказывают: «нас обставили своими незаконными палатками со всех сторон, подключились к электросетям, торгуют «просрочкой», а мы ничего сделать не можем», - сообщил он. – Город от таких незаконных предпринимателей ничего не получает, да и продавцы в таких палатках свою зарплату получают «в конвертах».Подводя итог дискуссии, Дмитрий Чукреев сообщил, что для наведения порядка в части размещения в городе нестационарных объектов необходимо договориться на уровне межведомственного взаимодействия.«Сейчас все зависит от полиции, у которой, несмотря на отмену постановления, регламентирующего порядок выноса самовольных объектов, остались законные рычаги по борьбе с незаконной уличной торговлей. Закон дает право изымать их как оружие совершение административного правонарушения. Насколько я знаю, в районных администрациях со своей стороны готовы активно работать в этом направлении, прокуратура тоже говорит – пожалуйста, боритесь, механизмы есть. Осталось дождаться реакции сотрудников полиции, которой пока нет. Я лично обращаюсь к начальнику УМВД Екатеринбурга Кулагину – Сергей Леонидович, вы готовы навести порядок?», – отметил Дмитрий Чукреев.