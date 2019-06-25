Общество
11:16 | 29.06.2019
«Современное законодательство у нас работает на «паразитов»
В Екатеринбурге депутаты и общественники призвали упростить процедуру вывоза нелегальных киосков
Региональный координатор партийного проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев рассказал о ситуации в Екатеринбурге с нелегальными киосками, которую он выявил во время своих рейдов.
«В Екатеринбурге действительно существует проблема с размещением нелегальных нестационарных объектов. Под такими объектами мы понимаем киоски «овощи-фрукты», павильоны с шаурмой и другие торговые точки, которые самовольно размещаются на муниципальной земле и землях общего пользования, - рассказал он. – Администрация города регулирует данный вид деятельности, и ежегодно издается схема, в которую включаются объекты предпринимателей, заявленные заранее для получения разрешения. Внешний вид этих объектов проходит согласование, чтобы соответствовать определенным критериям и не ухудшать вид города. В такой схеме порядка 3000 объектов (легальных). Но в то же время есть киоски, которые не входят ни в какую схему, устанавливаются самовольно, не имеют соответствующих документов ни на землю, ни на предлагаемые услуги или товары, и просто портят вид города».
Он сообщил, что таких «нелегалов» по городу более трехсот. Точную цифру назвать никто не сможет, потому что эти киоски «кочуют» с одного места на другое в поисках наилучшего трафика для продаж или скрываясь от инспекций и рейдов общественников.
«Такие предприниматели не думают о пользе для города, об уплате налогов, оплате аренды за землю, - заявил Дмитрий Чукреев. – Их задача – как можно быстрее и больше получить денег от реализации их товаров или услуг».
Также он сообщил, что существует Постановление администрации Екатеринбурга, которое регламентирует вынос таких объектов с занимаемой территории. Этот документ позволяет согласно установленной процедуре демонтировать такой киоск. Недавно действия администрации города, действующей согласно этому документу, были опротестованы в областном суде городской прокуратурой. Шестого июня суд встал на сторону надзорного ведомства.
«На мой взгляд, такое решение открывает возможности недобросовестным предпринимателям устанавливать свои нелегальные объекты где угодно, - заявил активист. – С момента отмены этого Постановления в Екатеринбурге замечено резкое увеличение нестационарных объектов».
Журналист Иннокентий Шеремет, который много раз выезжал в рейды по нестационарным объектам совместно с активистами «Народного контроля», обратил внимание на то, что процедура демонтажа незаконных объектов достаточно сложная.
«Необходимо максимально упрощать эту процедуру, - обратился он к присутствующим депутатам всех уровней. – Современное законодательство у нас работает не на легальных и добросовестных коммерсантов, а по сути, оно работает на этих «паразитов». Чтобы убрать уже признанный незаконным объект проходят месяцы различных согласований. А когда приезжают демонтировать, коммерсант уже передвинул свой киоск условно на 10 метров и все! Процедура запускается снова».
Тему упрощения бюрократических процедур поддержал представитель Общественной Палаты Свердловской области Валерий Черкашин.
«А вы задумывались, почему появляется незаконный киоск? Потому что процедура регистрации нестационарного объекта также сложна. Предприниматель идет с документами в администрацию, его заявку там только 15 дней рассматривают, потом выносят решения, а у предпринимателя сезон уже проходит и он теряет выгоду», - сказал он.
Депутат Заксобрания Виктор Шептий в ответ на обращение Иннокентия Шеремета провел параллели с совершенствованием закона о демонтаже незаконной наружной рекламы.
«Вы, наверное, помните все эти рекламные перетяжки в 2013 году. И ведь главное изменение этого закона (федеральный закон « О рекламе») заключалось в том, что такие незаконные объекты можно убирать без решения суда, - напомнил он. – Я считаю, что аналогия вполне уместна в данном вопросе».
Заместитель начальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области Павел Тягунов сообщил, что по вопросам правонарушения, связанного с незаконным занятием земельного участка было составлено в прошлом году более 2200 протоколов.
Он согласился с озвученным в ходе дискуссии предложением собрать представителей полиции, прокуратуры и администрации города, чтобы выработать решение по тому, кто и как осуществляет демонтаж нелегальных киосков, куда их необходимо вывозить и каким образом организовать их хранение. Полковник признался, что у полиции нет площадок для временного хранения киосков, пожаловавшись и на сокращение штатной численности в МВД.
Депутат Госдумы Андрей Альшевских обратил внимание на необходимость изменения подхода к формированию схемы легального размещения нестационарных объектов.
«Коллеги исходят из того, что в городе должны остаться только торговые точки, включенные в перечень, который утверждает мэрия. Остальные следует убирать с улиц. Все мы видим, который год городские власти пытаются избавиться от самовольных павильонов, ларьков, но не справляются. Увозят один – на его месте появляется другой. Растут как грибы после дождя. Настолько сильно земляки готовы заниматься малым бизнесом, - сказал он. - Потому я бы предложил администрации Екатеринбурга поменять подход: хотят люди торговать теми же овощами, фруктами – честь и хвала. Надо не гонять предпринимателей, а, наоборот, предлагать им места для работы, расширить единую схему размещения нестационарных объектов. Взамен требовать соблюдения единого стиля и других норм».
В ответ на это поступила реплика, что есть много стационарных точек для ведения торговли, которые не востребованы. Депутат Екатеринбургской городской Думы Владимир Смирнов рассказал, что к нему стабильно раз в 1-2 недели на личный прием приходят предприниматели с жалобами. Эти предприниматели арендуют помещения в капитальных строениях на 1 этажах, но «нелегалы», устанавливая свои точки вокруг, создают нечестную конкуренцию.
«Они мне так и рассказывают: «нас обставили своими незаконными палатками со всех сторон, подключились к электросетям, торгуют «просрочкой», а мы ничего сделать не можем», - сообщил он. – Город от таких незаконных предпринимателей ничего не получает, да и продавцы в таких палатках свою зарплату получают «в конвертах».
Подводя итог дискуссии, Дмитрий Чукреев сообщил, что для наведения порядка в части размещения в городе нестационарных объектов необходимо договориться на уровне межведомственного взаимодействия.
«Сейчас все зависит от полиции, у которой, несмотря на отмену постановления, регламентирующего порядок выноса самовольных объектов, остались законные рычаги по борьбе с незаконной уличной торговлей. Закон дает право изымать их как оружие совершение административного правонарушения. Насколько я знаю, в районных администрациях со своей стороны готовы активно работать в этом направлении, прокуратура тоже говорит – пожалуйста, боритесь, механизмы есть. Осталось дождаться реакции сотрудников полиции, которой пока нет. Я лично обращаюсь к начальнику УМВД Екатеринбурга Кулагину – Сергей Леонидович, вы готовы навести порядок?», – отметил Дмитрий Чукреев.
Фото: пресс-служба регионального отделения «ЕР»
Иван Морозов © «Вечерние Ведомости»
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