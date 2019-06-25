Свердловское ГСУ покинул следователь, который вел дела по ОПГ и «банде Тропиканки»

16:14 | 28.06.2019

Майору предложена должность в московском полицейском главке

Из Главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области продолжают уходить ключевые сотрудники из числа руководящего состава. По данным veved.ru, заместитель начальника отдела по расследованию бандитизма и преступлений, совершенных организованными преступными группами следственной части ГСУ Евгений Чеглаков переводится на повышение в Москву. По некоторой информации, майору предложена должность в Управлении собственной безопасности ГУ МВД России по г. Москве.



Известно, что Евгений Чеглаков в органах внутренних дел служит с 2005 года. Он награжден медалью за отличие в службе 3 степени, знаком «Лучший следователь», благодарственным письмом полпреда президента по УрФО, среди коллег его знают как инициативного и профессионального сотрудника.



На счету Евгения Чеглакова масса раскрытых резонансных уголовных дел с квалифицирующим признаком «организованная группа». Так, еще в 2009 году, будучи следователем по особо важным делам Следственной части ГСУ ГУ МВД по Свердловской области, он довел до конца дело группы Игоря Солянникова и Ивана Германа, совершавших разбойные нападения на игровые залы, букмекерские конторы, продуктовые павильоны.



Тогда же, в 2009 году сотрудники свердловского ОБОП задержали криминального авторитета Олега Килина по кличке «Рыба». Отбывая срок в колонии в Гаринском районе, он создал ОПС по продаже наркотиков, контролируя работу подельников по телефону. Уголовное дело расследовал также Евгений Чеглаков. В августе 2011 года Олег Килин был осужден на 16 лет лишения свободы. Отметим, что задерживали «Рыбу» оперативники Иван Кучев и Сергей Максимов. Последний в январе 2019 года был назначен на должность замначальника УСБ ГУ МВД России по Москве – теперь Максимов и Чеглаков будут работать в одном подразделении.



Также в 2009 году Евгений Чеглаков расследовал уголовное дело по ст. 209 УК РФ «Бандитизм» в отношении налетчиков из Верхней Пышмы – Валерия Баянова и Альберта Бунькова. Они совершали разбойные нападения на магазины и граждан, используя маски и пистолет. В феврале 2009 года члены группы были задержаны оперативниками ОБОП. В ходе обысков было изъято поддельное удостоверение сотрудника ФСБ.



В 2011 году Евгений Чеглаков вел уголовное дело в отношении трех жителей Сухого Лога, ограбивших два ювелирных салона в Богдановиче и Заречном.



Из последних резонансных уголовных дел, которыми занимался отдел Евгения Чеглакова – раскрытие т.н. «банды Тропиканки», возглавляемой Светланой Степенько. В мае 2018 года члены группы были осуждены за жесткие убийства жителей села Нейво-Шайтанский, а в январе 2019 года еще и за мошенничество с кредитами. Суд с учетом назначенного ранее наказания приговорил Степенько к 18 годам лишения свободы.



Отдел Чеглакова занимался расследованием уголовного дела в отношении организатора преступной группы Вадима Заварзина. В ходе рассмотрения в суде уголовного дела установлено, что Заварзин совершил 12 тяжких и особо тяжких преступлений, а именно краж и разбойных нападений на салоны сотовой связи и продуктовые магазины. 5 июля Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга вынес ему наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



В настоящее время в Ленинском районном суде Екатеринбурга завершилось судебное следствие в отношении 25 подсудимых по уголовному делу о мошенничестве при получении страховых выплат. По данным следствия, которым занимался отдел Евгения Чеглакова, житель Свердловской области Руслан Рамазанов создал организованную группу в целях совершения на территории Свердловской области хищений денежных средств страховых компаний, путем обмана относительно наступления страховых случаев при ДТП. По этому же делу проходил и авторитет Шота Катамадзе. Оглашение приговора участникам группы назначено на 12 июля.



Рассматривается в суде также уголовное дело в отношении участников этнической преступной группы, организатором которой, по версии следствия, является Саидов О.А. Вместе с сообщниками он обвиняется в совершении серии грабежей и разбоев.



По данным veved.ru Евгений Чеглаков является одним из последних следователей в Свердловской области, который направлял в суды уголовные дела по ст. 209 («Бандитизм») и 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»), если не брать в расчет сотрудников регионального Следственного управления СК России.



«Квалификация других следователей пока явно не дотягивает до его уровня, при всем уважении к ним и профессии», – комментируют перевод Чеглакова в Москву его бывшие коллеги.



Напомним, что ранее стало известно об увольнении начальника следственной части ГСУ Олега Серкова и двух замначальников ГСУ Алексея Полупанова и Павла Пестова.