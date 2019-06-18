Общество
21:55 | 21.06.2019
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области
Свердловское ГУ МВД временно возглавит генерал Миронов
Слухи «Вечерних Ведомостей» о главных событиях и людях недели
В свердловском полицейском главке меняется руководство
В ГУ МВД России по Свердловской области наконец-то меняется руководство. Правда, речь идет всего лишь о временно исполняющем обязанности начальника. До последнего времени эти полномочия были возложены на замначальника Петра Петровича Кривегина, но 30 июня истекает срок, когда по закону он может находиться в статусе врио.
В связи с этим новым врио начальника свердловского областного полицейского главка, по данным инсайдеров (если за неделю Президент не подпишет указ о назначении нового начальника), будет назначен руководитель Главного следственного управления регионального ГУ МВД генерал-майор Владимир Миронов.
Теоретически не исключен вариант, при котором Миронов отработал бы в новом амплуа несколько дней, после чего бы вновь передал бразды правления Кривегину, но, по слухам, последние несколько недель между ними возникали серьезные разногласия, как и между Кривегиным и другим замначальника ГУ МВД Александром Постоваловым. В связи с этим навряд ли Миронов пойдет на подобные уступки, отмечают сплетники.
Кривегин «тянет лямку» в одного
По версии наблюдателей, поводом для натянутых отношений между Кривегиным и Постоваловым послужило устранение последнего от выполнения текущих дел, решения особо пикантных ситуаций, требующих вмешательства со стороны руководства главка.
«Постовалов решил, что лучше пока отойти в сторону, занять выжидательную позицию. В это время Кривегин «тянет лямку» в одного, работая за троих. Может и нечестно, зато безопасно», – комментируют ситуацию на Ленина,15 слухмейкеры.
Начальник свердловского уголовного розыска уходит в РМК
Начальнику Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области Александру Мазаеву, который еще в конце мая написал рапорт об увольнении (на сегодняшний день еще является действующим сотрудником полиции) сделано предложение о трудоустройстве в структуры Русской медной компании. По данным слухмейкеров, соответствующее предложение полковнику поступило от бывшего главного кадровика полицейского главка Виктора Бердникова, который сейчас трудится в Уральском банке реконструкции и развития.
Из свердловского ГСУ увольняется третий ключевой сотрудник
Из свердловского ГУ МВД России по Свердловской области, по слухам, увольняется ключевой сотрудник – начальник следственной части ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области Олег Серков. Полковник является в ГСУ одним из самых честных и добросовестных сотрудников, он лично принимал участие в расследовании резонансных громких преступлений, в том числе по раскрытию организованных групп, занимающихся сбытом наркотиков. Кроме этого, Олег Серков состоял в межведомственной группе по борьбе с коррупцией. По некоторой информации, поводом для увольнения полковника послужила обстановка, сложившаяся в последнее время в свердловском главке.
Напомним, что в апреле этого года стало известно об увольнении сразу двух замначальников ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области – Алексея Полупанова и Павла Пестова.
Главного кинолога полицейского главка отстраняют от должности ?
Самое печальное известие из ГУ МВД России по Свердловской области связано с отстранением от должности начальника Центра кинологической службы Олега Ваничкина. Полковник, верой и правдой служивший Отечеству, в марте текущего года стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту злоупотребления должностными полномочиями. По другим данным, Ваничкина и вовсе попытаются уволить, несмотря на его заслуги – где руководство главка надеется найти других профессионалов подобного уровня, неизвестно.
Бывший борец с коррупцией, осужденный за мошенничество, может досрочно выйти на свободу
Бывший оперуполномоченный ОЭБиПК УМВД России по г. Екатеринбургу Сергей Кондрашин, отбывающий наказание за злоупотребление должностными полномочиями, покушение на мошенничество в особо крупном размере и покушение на получение взятки, пытается выйти на свободу. Решение об отбытии наказания, не связанного с лишением свободы, предстоит 25 июня принять коллегии Свердловского областного суда.
Кондрашин был осужден в июле 2018 года на 5 лет 6 месяцев лишения свободы. Его подельнику – тренеру по рукопашному бою Никите Мальцеву назначено наказание в виде 2 года 6 месяцев лишения свободы.
Кафе на Сортировке облюбовал местный полицейский начальник
Летнее кафе на улице Билимбаевской, 15 в Екатеринбурге, которое на этой неделе попало в сводки СМИ в связи с проверкой, проведенной общественниками по факту незаконного занятия земельного участка, ранее облюбовали сотрудники правоохранительных органов. По слухам, ранее здесь любили проводить время начальник отдела полиции №10 Андрей Казанцев и занимавший на тот момент должность начальника УМВД России по Екатеринбургу Игорь Трифонов. Полковникам крайне нравилась местная кухня – здесь готовили один из лучших шашлыков в городе. Правда, потом кафе, в котором заведовали армяне, снесли, а в этом году здесь уже вовсю жарят мясо азербайджанцы.
Ларечники со Вторчермета жалуются на «братву» с Уралмаша
Группа лиц, действующая последние годы на Уралмаше и Эльмаше, причастная к крышеванию незаконной уличной торговли и автостоянок, передислоцировалась в Чкаловский район Екатеринбурга. Ларечники со Вторчермета жалуются, что «братва», представляясь сотрудниками районной администрации, требует от бизнесменов деньги за вывоз мусора, подключение к электроэнергии и прочие коммунальные блага. К коммерсантам, отказавшимся от услуг «пацанов», предпринимаются соответствующие меры воздействия – как психологического, так и физического плана.
Директор свердловского охотничьего департамента потерял былое внимание
Директор Департамента по охране, контролю и регулированию животного мира в Свердловской области Александр Кузнецов – первый в списке на вылет из областного правительства. По слухам, чиновнику покровительствует вице-губернатор Азат Салихов, которого в последнее время «подъедает» первый заместитель главы региона Алексей Орлов. Не исключен вариант, при котором Орлов создаст условия, вынуждающие Кузнецова покинуть должность. Обсуждается, что до осени он еще досидит, а вот потом все будет зависеть от расположения руководства региона.
Рубрика «Слухи» формируется по сообщениям собственных источников онлайн-газеты «Вечерние Ведомости».
Новый выпуск «Слухов» ищите на «ВВ» в следующую пятницу
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
21:32 | 21.06.2019
В Екатеринбурге в квартире на Куйбышева загорелся балкон
20:10 | 21.06.2019
Депутат Госдумы принял участие в памятных мероприятиях в Челябинске
19:57 | 21.06.2019
«Это потрясающий день»: в Екатеринбурге ветераны приняли участие в путешествии на яхтах и катерах
18:29 | 21.06.2019
В Екатеринбурге уже несколько дней разыскивают мужчину
17:58 | 21.06.2019
Игорь Сапко: При реализации нацпроектов нужна консолидированная работа всех уровней власти
17:51 | 21.06.2019
ЕГЭ в Прикамье на 100 баллов сдали уже почти 100 выпускников
17:36 | 21.06.2019
В Перми отметят День молодежи
17:27 | 21.06.2019
Стало известно время начала строительства Ледовой арены в Екатеринбурге
17:15 | 21.06.2019
Представитель свердловского СКР принял участие в выездном заседании комиссии по делам несовершеннолетних
17:06 | 21.06.2019
Телефонные мошенники «развели» жительницу Екатеринбурга на полмиллиона рублей, представившись службой безопасности Сбербанка
16:53 | 21.06.2019
Мусульмане восстановят старинный особняк в центре Екатеринбурга
16:52 | 21.06.2019
В Перми начинается регистрация карт МИР в качестве льготных проездных
16:32 | 21.06.2019
Свердловских предпринимателей предупредили о мошенниках
16:24 | 21.06.2019
Энергетики «Т Плюс» проверят надежность теплосетей в трех районах Перми
16:18 | 21.06.2019
Депутат гордумы предлагает сформировать список ключевых показателей для Высокинского
15:59 | 21.06.2019
Зауральские полицейские задержали «черного лесоруба»
15:28 | 21.06.2019
Спикера свердловского Заксобрания попросили разобраться с состоянием дорог в Камышлове
15:23 | 21.06.2019
Теодор Курентзис покидает Пермский оперный
15:18 | 21.06.2019
В Кургане перекроют участок улицы Коли Мяготина
15:14 | 21.06.2019
На улице Альпинистов в Екатеринбурге столкнулись два автомобиля
14:10 | 21.06.2019
Неопределившиеся: мэрия Екатеринбурга спросит у горожан, нужна ли вторая ветка метро
13:57 | 21.06.2019
Анатолий Литовченко предлагает расширить программы поддержки врачей
13:22 | 21.06.2019
Выборы мэра в Екатеринбурге снова могут стать прямыми
12:57 | 21.06.2019
В селе под Режом агрономы оставили после себя свалку из теплиц
12:48 | 21.06.2019
Владимир Путин прокомментировал ситуацию с мусором на Урале