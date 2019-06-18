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Общество


21:55 | 21.06.2019

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Свердловское ГУ МВД временно возглавит генерал Миронов

Слухи «Вечерних Ведомостей» о главных событиях и людях недели

В очередном выпуске «Вечерних слухов» вы узнаете, кому передаст правления свердловским гарнизоном Петр Кривегин, куда переходит на работу начальник уголовного розыска, кто еще уволился из свердловского ГСУ и на кого жалуются бизнесмены со Вторчермета.

В свердловском полицейском главке меняется руководство

В ГУ МВД России по Свердловской области наконец-то меняется руководство. Правда, речь идет всего лишь о временно исполняющем обязанности начальника. До последнего времени эти полномочия были возложены на замначальника Петра Петровича Кривегина, но 30 июня истекает срок, когда по закону он может находиться в статусе врио.

В связи с этим новым врио начальника свердловского областного полицейского главка, по данным инсайдеров (если за неделю Президент не подпишет указ о назначении нового начальника), будет назначен руководитель Главного следственного управления регионального ГУ МВД генерал-майор Владимир Миронов.

Теоретически не исключен вариант, при котором Миронов отработал бы в новом амплуа несколько дней, после чего бы вновь передал бразды правления Кривегину, но, по слухам, последние несколько недель между ними возникали серьезные разногласия, как и между Кривегиным и другим замначальника ГУ МВД Александром Постоваловым. В связи с этим навряд ли Миронов пойдет на подобные уступки, отмечают сплетники.

Кривегин «тянет лямку» в одного

По версии наблюдателей, поводом для натянутых отношений между Кривегиным и Постоваловым послужило устранение последнего от выполнения текущих дел, решения особо пикантных ситуаций, требующих вмешательства со стороны руководства главка.

«Постовалов решил, что лучше пока отойти в сторону, занять выжидательную позицию. В это время Кривегин «тянет лямку» в одного, работая за троих. Может и нечестно, зато безопасно», – комментируют ситуацию на Ленина,15 слухмейкеры.

Начальник свердловского уголовного розыска уходит в РМК

Свердловское ГУ МВД временно возглавит генерал Миронов


Начальнику Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области Александру Мазаеву, который еще в конце мая написал рапорт об увольнении (на сегодняшний день еще является действующим сотрудником полиции) сделано предложение о трудоустройстве в структуры Русской медной компании. По данным слухмейкеров, соответствующее предложение полковнику поступило от бывшего главного кадровика полицейского главка Виктора Бердникова, который сейчас трудится в Уральском банке реконструкции и развития.

Из свердловского ГСУ увольняется третий ключевой сотрудник

Из свердловского ГУ МВД России по Свердловской области, по слухам, увольняется ключевой сотрудник – начальник следственной части ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области Олег Серков. Полковник является в ГСУ одним из самых честных и добросовестных сотрудников, он лично принимал участие в расследовании резонансных громких преступлений, в том числе по раскрытию организованных групп, занимающихся сбытом наркотиков. Кроме этого, Олег Серков состоял в межведомственной группе по борьбе с коррупцией. По некоторой информации, поводом для увольнения полковника послужила обстановка, сложившаяся в последнее время в свердловском главке.

Напомним, что в апреле этого года стало известно об увольнении сразу двух замначальников ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области – Алексея Полупанова и Павла Пестова.

Главного кинолога полицейского главка отстраняют от должности ?

Свердловское ГУ МВД временно возглавит генерал Миронов


Самое печальное известие из ГУ МВД России по Свердловской области связано с отстранением от должности начальника Центра кинологической службы Олега Ваничкина. Полковник, верой и правдой служивший Отечеству, в марте текущего года стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту злоупотребления должностными полномочиями. По другим данным, Ваничкина и вовсе попытаются уволить, несмотря на его заслуги – где руководство главка надеется найти других профессионалов подобного уровня, неизвестно.

Бывший борец с коррупцией, осужденный за мошенничество, может досрочно выйти на свободу

Бывший оперуполномоченный ОЭБиПК УМВД России по г. Екатеринбургу Сергей Кондрашин, отбывающий наказание за злоупотребление должностными полномочиями, покушение на мошенничество в особо крупном размере и покушение на получение взятки, пытается выйти на свободу. Решение об отбытии наказания, не связанного с лишением свободы, предстоит 25 июня принять коллегии Свердловского областного суда.

Кондрашин был осужден в июле 2018 года на 5 лет 6 месяцев лишения свободы. Его подельнику – тренеру по рукопашному бою Никите Мальцеву назначено наказание в виде 2 года 6 месяцев лишения свободы.

Кафе на Сортировке облюбовал местный полицейский начальник

Свердловское ГУ МВД временно возглавит генерал Миронов


Летнее кафе на улице Билимбаевской, 15 в Екатеринбурге, которое на этой неделе попало в сводки СМИ в связи с проверкой, проведенной общественниками по факту незаконного занятия земельного участка, ранее облюбовали сотрудники правоохранительных органов. По слухам, ранее здесь любили проводить время начальник отдела полиции №10 Андрей Казанцев и занимавший на тот момент должность начальника УМВД России по Екатеринбургу Игорь Трифонов. Полковникам крайне нравилась местная кухня – здесь готовили один из лучших шашлыков в городе. Правда, потом кафе, в котором заведовали армяне, снесли, а в этом году здесь уже вовсю жарят мясо азербайджанцы.

Ларечники со Вторчермета жалуются на «братву» с Уралмаша

Группа лиц, действующая последние годы на Уралмаше и Эльмаше, причастная к крышеванию незаконной уличной торговли и автостоянок, передислоцировалась в Чкаловский район Екатеринбурга. Ларечники со Вторчермета жалуются, что «братва», представляясь сотрудниками районной администрации, требует от бизнесменов деньги за вывоз мусора, подключение к электроэнергии и прочие коммунальные блага. К коммерсантам, отказавшимся от услуг «пацанов», предпринимаются соответствующие меры воздействия – как психологического, так и физического плана.

Директор свердловского охотничьего департамента потерял былое внимание

Свердловское ГУ МВД временно возглавит генерал Миронов


Директор Департамента по охране, контролю и регулированию животного мира в Свердловской области Александр Кузнецов – первый в списке на вылет из областного правительства. По слухам, чиновнику покровительствует вице-губернатор Азат Салихов, которого в последнее время «подъедает» первый заместитель главы региона Алексей Орлов. Не исключен вариант, при котором Орлов создаст условия, вынуждающие Кузнецова покинуть должность. Обсуждается, что до осени он еще досидит, а вот потом все будет зависеть от расположения руководства региона.

Рубрика «Слухи» формируется по сообщениям собственных источников онлайн-газеты «Вечерние Ведомости».

Новый выпуск «Слухов» ищите на «ВВ» в следующую пятницу

© «Вечерние Ведомости»

 


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