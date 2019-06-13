ОБЭП против Полянина: кто круче?

На место освобожденного на прошлой неделе от занимаемой должности уральского транспортного прокурора Павла Кукушкина будет назначен силовик из Екатеринбурга. По некоторым данным, на его место согласован заместитель прокурора Свердловской области Вадим Чукреев. В нынешней должности он работает уже больше 7 лет, и очевидно, давно хотел бы пойти на повышение.Проведение оперативно-розыскных мероприятий в «Областной газете» – личная инициатива нового начальника ОЭБиПК Екатеринбурга Сергея Ползунова, рассказывают источники в силовых структурах.«После назначения он поднял старые материалы, среди которых обнаружил и дела по «ОГ» трехлетней давности. Тогда им не дали ход, так как главред издания Дмитрий Полянин был дружен с губернатором, а сейчас ситуация изменилась», – рассказывают собеседники.При этом Ползунов, осознавая возможность слива информации, не стал согласовывать свои действия с областным главком, показав, что намерен и впредь действовать самостоятельно. Честная работа вызвала недоумение в региональном ГУ МВД, а у большинства сотрудников ОЭБиПК – восхищение и желание работать.Известно также, что проверка, проводимая Департаментом информационной политики губернатора Свердловской области в «Областной газете» и оперативные мероприятия не имеют ничего общего между собой. Это – лишь совпадение. ДИП проверяет исполнение госконтрактов, тогда как бэпники – начисление зарплат, премиальных и отпускных руководством «ОГ».По слухам, формально в действиях неустановленных (??) лиц усматривается сразу две статьи УК РФ – ч.1 ст.160 («Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения») и ч.1 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Однако пока все мероприятия идут в рамках доследственной проверки, которая может и не вылиться в уголовное дело.Впрочем, материалы проверки, по данным veved.ru, затребовало из городского ОЭБиПК руководство свердловского ГУ МВД. Это дает основания для размышлений, различных слухов и домыслов относительно того, что действиям руководства «ОГ» так и не дадут должную юридическую оценку. Если бы не одно но: ход и результаты доследственной проверки взяла под контроль прокуратура Свердловской области.Жители Камышловского городского округа крайне возмущены новым составом Общественной палаты, сформированной на 2019-2021 гг. В общественную палату КГО вошел бизнесмен с неоднозначной репутацией Александр Акулов.Все дело в том, что в 2013 году Акулов находился на скамье подсудимых – он обвинялся по ч.4 ст.33 ст. 167 («Подстрекательство к умышленному уничтожению или повреждению имущества»), ч.3 ст. 327 («Использование заведомо подложного документа») и ст. 316 УК РФ («Укрывательство преступлений»). На одной скамье подсудимых он сидел с Андреем Воротниковым, ныне – «смотрящим» за Камышловом.Как при таком послужном списке Акулову удалось войти в состав ОП – вопрос открытый. По слухам, кандидатуру Акулова пролоббировал бывший заместитель главы Камышлова, экс-спикер местной думы Иван Чуркин.Другие жители Камышлова вовсе не удивлены членством Акулова в Общественной палате, приводя другой пример. Еще в августе 2017 года стало известно о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст.160 УК РФ по факту растраты бюджетных средств в отношении руководства МКУ «Центр обеспечения деятельности администрации Камышловского городского округа». Впоследствии в деле появилась еще одна статья – ч.3 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).Фигурантом по уголовному делу проходит директор МКУ Денис Калмыков, который по сей день возглавляет муниципальное учреждение, несмотря на то, что дело уже находится на рассмотрении в суде. Не смущает руководство администрации Камышлова и тот факт, что Калмыков продолжает оставаться учредителем коммерческой компании ООО «Прометей».Скандалы в Камышлове уже породили слухи о том, что действующий глава города Алексей Половников не сможет переизбраться на второй срок, а то и вовсе уйдет раньше времени (его полномочия истекают в октябре 2021 года). На его месте видят Константина Мартьянова – первого заместителя главы администрации Богдановича.Мартьянова хорошо знают в Камышлове, где он родился и окончил школу, а в 2000-х году начал карьеру в должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска. Рост по карьерной лестнице дал результаты – в 2011 году Мартьянов занял должность заместителя начальника отдела МВД России «Камышловский», а в 2014 возглавил ОВД Богдановича. В 2018 году Мартьянов перешел на работу в администрацию Богдановича, где он получил крайне обширные полномочия – от юридического сопровождения деятельности мэрии и соблюдением законодательства в области строительства, заканчивая курированием сельских территорий.Набравшись опыта, Мартьянов станет солидным конкурентом Половникову, который теряет поддержку и авторитет в общественных и бизнес-кругах Камышлова.Не менее скандально развиваются события и в другом городе Свердловской области – Дегтярске. Крайне незаметно для свердловской общественности глава города Вадим Пильников назначил своим советником по потребительскому рынку Игоря Капустника – члена политсовета Октябрьского местного отделения «Единой России», известного в узкой среде авторитетного предпринимателя, взращенного членами одного известного ОПС. В 90-х годах он фигурировал в уголовных делах по статьям о причинении имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием, а также незаконном хранении/ношении боеприпасов.Теперь же Капустник, по слухам ранее контролировавший сеть киосков в Екатеринбурге, торговавших алкоголем – один из членов команды главы Дегтярска. По непроверенным данным, в администрации города он оказался благодаря протекции управляющей компании «Ремстройкомплекс», позиции которой сильны как в Октябрьском районе Екатеринбурга, так и в Дегтярске.После выпуска слухов «Вечерних ведомостей» от 7 июня этого года, где мы рассказывали о том, как сотрудники военной контрразведки УФСБ по Центральному военному округу, нагрянули с проверкой в Екатеринбургское суворовское военное училище, обнаружив без какой либо регистрации 60 детей с Донбасса, поставлен вопрос о смене руководства образовательного учреждения. Начальник училища, по слухам, уговорил всю ответственность взять на себя сотрудникам мэрии Екатеринбурга, но это его не спасло. У военной контрразведки, опять же по слухам появились новые вопросы, теперь уже касающиеся нецелевого использования бюджетных средств.Не исключено, что вопросы появятся и к руководству школы №16 в Академическом микрорайоне, где организован летний лагерь, в котором в дневное время отдыхают дети. Его деятельность финансируется из городского бюджета, в который не были заложены дополнительные траты на содержание еще 60 детей. К тому же некоторых сотрудников силовых органов возмутил тот факт, что в апреле они до полуночи сидели и ждали, чтобы записать в лагерь своих детей, но не успели. Будет ли дана оценка изложенной информации – покажет время.В связи с последними событиями в Москве, где после «оправдания» журналиста Ивана Голунова от должностей были освобождены два высокопоставленных начальника, в столичной полиции наметилась тенденция перехода сотрудников в Росгвардию. В Свердловской области же все наоборот. Причина бегства бойцов спецподразделений в полицию, судя по их разговорам между собой, заключается в следующем: за последние полтора года в ОМОНе, по слухам, не было проведено ни единого сбора по спецподготовке.Зато вместо этого проходят встречи со священниками, а не так давно территориальное управление Росгвардии прислало телеграмму о необходимости послать 4-ех бойцов сроком на три недели на курсы раздатчиков пищи, которые будут проходить в Москве.Бойцы мрачно шутят – «видимо к поминкам готовимся» и, не желая быть официантами, массово увольняются, переходя в службу охраны одного из уральских олигархов. Только за последние пару-тройку месяцев этой дорогой ушло 11 бойцов ОМОН. По пути шутки бывших омоновцев несколько изменились: «в частной армии больше платят, а жизнь спокойнее».Одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Камышловского района – «Птицесовхоз «Скатинский» может сменить владельца. Сейчас кооператив находится под контролем председателя Игоря Рыкова, который долгое время был в хороших отношениях с Вагифом Султановым – «смотрящим» за Камышловом, похороны которого прошли пару недель назад.Когда стала известно, что Вагиф смертельно болен, к предприятию стал присматриваться бизнесмен Сергей Майзель. По слухам, «молочный король» решил птицесовхоз «подмять» под себя, воспользовавшись поддержкой главы Камышлова Алексея Половникова.Начальник службы безопасности Россельхозбанка по УрФО Туровикин (выходец из ФСБ) собирается в вояж по территориям, где когда-то наследил свердловский депутат Илья Гаффнер. «Безопасник» намерен собрать компромат на парламентария в информационных целях – «Россельхозбанк» пытается отменить решение Арбитражного суда Свердловской области о прекращении процедуры реализации имущества Гаффнера, который признан банкротом. 17 апелляционный арбитраж назначил заседание на 23 июля – до этой даты финансовой организации необходимо собрать разоблачительные сведения, чтобы показать, что народный избранник не такой бедный, каким кажется.В Невьянске продолжается атака против артели старателей «Нейва», которая занимается разработкой месторождений драгоценных металлов. Общественники и экологи различного формата заявляют, что деятельность артели привела к ухудшению экологии рядом с населенными пунктами, не предъявляя даже результатов соответствующих экспертиз. По слухам, за надуманным недовольством стоит компания «Полиметалл» — один из лидеров по добыче золота и серебра в России.Птицефабрика «Рефтинская», которая проиграла иск Росприроднадзору и теперь по решению суда должна выплатить 287 миллионов рублей ущерба, причиненного почвам, по слухам, грозит безработицей в городском округе областным властям. На предприятии собираются писать жалобные письма в адрес вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова с просьбой оказать содействие в выплате штрафа с условием рассрочки на 10 лет. В случае отказа область ждет очередной социальный взрыв – птицефабрика в силах организовать массовые протесты работников. Пойдет ли резиденция на поводу у руководства предприятия, слухмейкеры затрудняются, добавляя, что в настоящее время в суде рассматривается еще два иска – теперь уже от энергетиков суммой около 100 миллионов рублей.Свердловская элита облюбовала новое место для посиделок. Горожане отмечают, что в последнее время чиновники и бизнесмены для встреч выбирают ресторан армянской кухни «Кинза и базилик» на улице Свердлова. Так, например, на днях здесь был замечен основатель и основной владелец РМК Игорь Алтушкин, который беседовал с другим известным свердловским бизнесменом. Официантам, по слухам, они оставили 20 тысяч рублей чаевых.Официально екатеринбургский штаб оппозиционера Алексея Навального отказался от проведения митинга за отставку губернатора Свердловской области. Заявка об этом подана в Министерство общественной безопасности региона.При это слухмейкеры заверяют, что неофициально акция состоится, и будет напоминать провокацию. Несколько человек намерены прийти на площадь Труда в Екатеринбурге, где будет фестиваль пирогов, и устроить митинг, развернув плакаты и продекларировав свою позицию.Об этом знают в правоохранительных органах и готовы к подобным действиям «навальновцев». Они попытаются не допустить нарушения закона. Слухмейкеры отмечают, что на площадь Труда придут самые «отмороженные» активисты.Через несколько недель к Екатеринбургу будет приковано внимание всего мира – в столице Урала пройдет GMIS-2019 и Иннопром-2019. На мероприятия намерены приехать два десятка президентов стран со всего мира, в том числе и Владимир Путин.Специально ради одновременного сбора десятков глав государств в Екатеринбург намерены съехаться различные группы «протестующих», чтобы поймать хайп от грандиозного события и заявить на нем о своих претензиях. Тем более столица Урала славится своим активным гражданским обществом, которое недавно отстояло сквер у Драмтеатра.Говорят, что в Екатеринбург намереваются пожаловать представители движений Femen, защиты животных, водных ресурсов и т.д. Плюс к этому из Москвы намерены прилететь политтехнологи, готовые снова раскачать протест против строительства храма святой Екатерины.Помимо этого Екатеринбург начал оперативно «прихорашиваться» перед приездом столь значимых гостей. Большинство президентов в сам город не заедут, а ограничатся только посещением ЭКСПО и конгресс-холла, но их сопровождающих, иностранных чиновников и предпринимателей в столице Урала непременно ждут.Поэтому в спешном режиме в городе начались работы по перекладке тротуаров, площадей и скверов, начали приводить в порядок малые архитектурные формы и заделывать неровности на дорогах на гостевых маршрутах. Слухмейкеры в мэрии отмечают, что несмотря на массовые работы, спешки нет, и они намерены завершить все реконструкции к началу июля.История с участием юнармейцев в конфликте вокруг березовой рощи в Академическом микрорайоне продолжает обрастать подробностями. В день защиты детей, 1 июня, здесь состоялся турнир по тактической игре в «Лазертаг», где, как заявлялось организаторами, дети будут сражаться за Кубок штаба Юнармии. Зачем им понадобилось втягивать подростков в изначально коммерческую историю (территорию собирался застраивать «Атомстройкомплекс»), неизвестно, но после того, как информация ушла в паблик, активисты, не желая скандала, начали отрицать участие юнармейцев в акции.Так, начальник екатеринбургского городского штаба «Юнармии» Дмитрий Ермаков заявляет, что если кто-либо из Юнармии и присутствовал на мероприятии, то исключительно по личной инициативе без привязки к юнармии. Об этом же заявляет и общественница Екатерина Сапрыкина – мол, да, дети были, но это члены военно-патриотических клубов, а состоят ли они в юнармии – дело десятое. Между тем известно, что в мероприятии принимали участие два зама Ермакова – Сергей Вишняков и Денис Нефедов. То есть как бы мы тут, но нас здесь нет.Возникают вопросы и к органам власти – почему дети (в турнире участвовали ученики школ №20, 105 и 86 Чкаловского района и клубы по месту жительства Железнодорожного района) и студенты автодорожного колледжа оказались на заведомо политизированном мероприятии, да еще и на территории, не обработанной от клещей? (управляющая компания обработала прогулочные зоны только 13 июня). И второй вопрос – почему от организаторов не поступило заявки на проведение массового мероприятия в региональное Министерство общественной безопасности, а полиция не стала их привлекать к административной ответственности? Или у них есть особый иммунитет?Ирбит «накачивают» бюджетными средствами после избрания в сентябре 2018 года главой города Николая Юдина – на зависть другим свердловским муниципалитетам. Не секрет, что Юдин является протеже лидера свердловских единороссов Виктора Шептия, который «выбивает» деньги для Ирбита на реализацию различных программ – а это, как известно, госконтракты, выгодные подряды и так далее. В общем, вы и сами все поняли.Глава Волчанска Александр Вервейн тоже может рассчитывать на бонусы от областного правительства. Задействовав и мобилизовав весь возможный ресурс, он смог показать самый лучший результат на праймериз по довыборам в Госдуму – в Волчанске Антон Шипулин набрал 97,2 процента, тогда как в Нижней Туре «всего» 64,3 процента. Как будет расплачиваться с Вервейном сам кандидат, и какие «пряники» получит глава «сверху» – увидим в ближайшее время.Свердловские промышленники, представляющие крупнейшие градообразующие предприятия региона, рассказывают, что в ближайшие месяцы состоятся громкие судебные разбирательства с налоговиками. Межрайонные ИФНС в ходе камеральных и выездных проверок проявили крайне щепетильное внимание к самым мельчайшим нарушениям налогового законодательства, доначислив НДС и оштрафовав компании на солидные суммы. Промышленники готовы обратиться в арбитраж, чтобы оспорить решения налоговой службы, доказав, что работают в соответствии с законом.