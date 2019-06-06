Подполковник из Екатеринбурга удостоился медали

Начальник отдела охраны общественного порядка УМВД России по Екатеринбургу Александра Кашигина представили к медали «За отличие в охране общественного порядка». Это – своего благодарность подполковнику за его роль в урегулировании ситуации с протестами в сквере у Театра Драмы (полиция не допустила серьезных столкновений). Хотя и до этого Кашигин был одним из авторитетных (в хорошем смысле) полицейских в Екатеринбурге – как среди коллег, так и обычных граждан.Именно Александр Кашигин проходит потерпевшим по уголовному делу, возбужденному по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Во время несанкционированных митингов один из спортсменов распылил ему газ в глаза, инцидент попал на видеозапись. Личность обидчика подполковника уже установлена, и очевидно, что дело дойдет до суда – несмотря на попытки одной из финансово-промышленных групп добиться его прекращения. В том числе, и ввиду якобы примирения сторон.Свердловский бизнесмен Сергей Мазуркевич, по слухам, пытается избавиться от своего сельхозактива – ООО «Агрофирма «Ницинское», и старается сделать это максимально быстро – нужны деньги. После того как на уровне федерального руководства РЖД был поставлен вопрос о преференциях предоставляемых его компании «Транссибурал», многое изменилось, ставки на аренду вагонов для него перестали быть эксклюзивными и существенно выросли.«Возникла потребность в живых деньгах. Вот только цену ломит. Под 150 миллионов предлагалось нескольким бизнесменам, а также Минсельхозу области в областную собственность купить. Но, красная цена, по мнению экспертов - не более 50-60 миллионов», – шепчутся сплетники.По слухам из силовых структур, сотрудники военной контрразведки УФСБ по Центральному военному округу, пришедшие с проверкой в Екатеринбургское суворовское военное училище были немало удивлены, обнаружив на подведомственной территории без какой либо регистрации 60 детей с Донбасса.По некоторым данным, организацией привоза детей в уральскую столицу выступило региональное отделение организации «Российский союз ветеранов Афганистана – Наследие», руководителем которого является небезызвестный Дмитрий Ермаков. Известно, что днем дети занимаются в школе №16 (микрорайон Академический), а ночуют и питаются в училище.«Ермаков все организовал так, что Департамент образования даже и не в курсе», – говорят слухмейкеры.По слухам, деньги на питание в Суворовском училище переданы в наличной форме заместителю начальника училища по воспитательной работе Алексею Кукарцеву, который якобы, говорит что закупает продукты. Впрочем, повара иного мнения - никаких дополнительных продуктов не завозили. Как это все документально оформляется непонятно, и очевидно, что усматриваются нарушения финансовой дисциплины.«Хоть дело и благое, вот только делается как обычно все через одно место», – вздыхают сплетники.На территории березовой рощи (или того, что от нее осталось), борьбу за которую ведут жители Академического микрорайона и «Атомстройкомплекс», может появиться парк. Данный план вынашивают противники строительной компании, которую подозревают в помощи митингующим за сквер.Парк позволит испортить планы «Атомстройкомплекса» по застройке территории и добавить очки мэрии Екатеринбурга во время протестных настроений, которые развиваются вокруг храма святой Екатерины. Слухмейкеры говорят, что предложение о парке уже донесено до главы города Александра Высокинского, который в последнее время полюбил открывать различные «зеленые» пространства и решать конфликты.Новый начальник ОЭБиПК Екатеринбурга Сергей Ползунов вот уже три недели вынужден сидеть в одном кабинете с подчиненными. Помещение, которое ранее занимал бывший руководитель подразделения Эдуард Воронин, сразу после его задержания занял замначальника полиции по оперативной работе Алексей Левченко, и теперь не торопится его освобождать - получил за заслуги по службе. Ползунов пока проявляет присущую оперативнику дипломатичность, выжидая, когда сможет стать полноправным хозяином кабинета, где раньше любили собираться бизнесмены, близкие к руководству бывшего ОЭБиПК.Администрацию Екатеринбурга раздирают внутренние конфликты. Очередной произошел из-за отдела по работе со СМИ мэрии. Дело в том, что в «сером доме» обновили штат, который работал с прессой. Новые сотрудники решили заявить о себе и выстроить иные отношения со средствами массовой информации, правда, не спросив разрешения старших товарищей, которые давно уже работают с прессой.В итоге выяснилось, что новые сотрудники не в курсе процессов, происходящих в СМИ Екатеринбурга, не знают с кем можно дружить, а с кем лучше не связываться, с кем можно делиться тайнами, а кому лучше не отвечать на сообщения. В итоге новые сотрудники, которых журналисты окрестили «студентами», наделали много ошибок, что вызвало негодование их руководства.Ряд СМИ отметились на прошедшей неделе негативными материалами против вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько. В публикациях критиковалась деятельность одного из руководителей региона, а также подчеркивалось, что он утратил вес в кабинете министров.Слухмейкеры говорят, что публикации носили заказной характер и были проплачены противоборствующей группой в правительстве региона. Якобы, его заслуги хотят приуменьшить, к тому же свалить на него все проблемы, возникшие за последнее время в Свердловской области.Причина всего одна – уменьшить его значимость для региона на фоне разных слухов об изменении в руководстве Свердловской областью.Администрация Екатеринбурга добавила еще одну горячую точку на карту города – строительство скоростного трамвая из Академического на ВИЗ. Этот проект готовы поддержать не все жители города, а также эксперты.Слухмейкеры из администрации уверяют, что перед началом реализации проекта было проведено исследование, согласно которому скоростной трамвай поддерживают только жители Академического. На Юго-Западе и ВИЗе ему не рады, так как его появление может нарушить привычный покой горожан.Причем помимо этих жителей против могут выступить и ЛОМы, которые пока заняли выжидающую позицию и ждут переговоров с администрацией города. За продвижение проекта они хотят дивиденды, но пока их никто не предлагает.