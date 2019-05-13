Общество
11:36 | 20.05.2019
Миллионы полковника Гончарова: как заработать на исках
Судебные разбирательства бывшего милиционера напоминают отлаженную бизнес-схему
Ранее в материале «Мутные схемы полковника Гончарова» (читать здесь) мы подробно рассказывали о судебной тяжбе между бывшим милиционером и одной из девелоперских компаний. Суть спора заключается в том, что Андрей Гончаров предоставил соглашение о реструктуризации долгов девелоперской компании перед некоей Еленой Вопиловой, а также договор уступки прав этих долгов самому Гончарову. Откуда взялись эти обязательства, неизвестно. Судя по предоставленным Гончаровым документам, 20-летняя Е. Вопилова предоставила девелоперской компании займ на сотни тысяч долларов США. Видимо, чтобы как-то объяснить абсурдность такой ситуации, представители Гончарова и Сухановой (такую фамилию теперь носит Вопилова), заявили, что деньги ей дал ее муж (позже утверждалось уже, что сожитель), гражданин США Евгений Вопилов. При этом существование такого человека находится под вопросом. Скан паспорта, якобы выданного Евгению Вопилову, можно найти в Интернете с тем же номером, но с другим именем, а человек, который якобы был нотариусом, заверявший документы, по данным из интернета является налоговым консультантом.
С момента нашей первой публикации произошел ряд новых событий. Кировский районный суд на очередном заседании удовлетворил ходатайство представителей ответчиков (девелоперской компании и частного лица, с которого по непонятным причина Гончаров тоже требует деньги) о направлении запроса в Генконсульство США для выяснения подлинности паспорта Евгения Вопилова.
Более подробно о ходе судебного процесса мы расскажем в следующем материале. Пока же мы ознакомим читателей с информацией о других делах с участием Андрея Гончарова.
Брат на брата
Как нам удалось выяснить, многомиллионная тяжба Андрея Гончарова с девелоперами далеко не первая в практике бывшего милиционера. В системе ГАС «Правосудие» содержится информация, что в прошлом Андрей Гончаров судился с ЗАО «Кинетика». Причем в качестве соответчиков к делу были привлечены генеральный директор компании Константин Калистратов, а также Станислав Данильченко, который, по некоторым данным является двоюродным братом Андрея Гончарова. Попытка взыскать долг одновременно и с юридического и с частного лица напоминает и нынешний сценарий судебного разбирательства. В карточке дела содержится информация, что Верх-Исетский районный суд частично удовлетворил иск Гончарова.
В качестве третьего лица по делу проходил Михаил Никитин. Как мы рассказывали раньше, это бывший милиционер из Новоуральска, который затем стал руководителем скандально известного коллекторского агентства «Наше дело». Предположительно, именно Михаил Никитин часто принимает участие в делах Андрея Гончарова, выступая в качестве связующего звена между ним и некоторыми государственными структурами, такими как Октябрьский отдел Федеральной службы судебных приставов. Собеседники издания даже называют конкретные фамилии, например, пристава Алексея Мельникова. О частых контактах между ним и Никитиным могут свидетельствовать их постоянные звонки друг другу.
Станислав Данильченко выступал ответчиком и по другому делу. Согласно материалам, размещенным на сайте Кировского районного суда, со своего предполагаемого родственника Андрей Гончаров взыскал порядка 25,6 млн рублей. Решение вступило в законную силу.
«Уральский Захарченко»
В тексте решения суда по спору Гончарова с Данильченко можно обнаружить любопытную информацию. В заявлении истец указал, что 5 декабря 2005 года он передал Станиславу Данильченко девять миллионов рублей, а 1 декабря 2006 года – еще 4,5 млн рубля. При этом из ГУВД по Свердловской области ушел только в 2007 году. Откуда у полковника милиции такие суммы, которые и сейчас несоразмерны с зарплатой офицера, а в 2005-2006 годах они и вовсе были «баснословными»? Все это напоминает историю с другим известным полковником, сотрудником центрального аппарата МВД Дмитрием Захарченко, у которого в 2016 году обнаружили наличные средства и имущество на сумму несколько миллиардов рублей. Помимо непосредственно самих обстоятельств уголовного дела, полковник Захарченко запомнился эксцентричным поведением в суде: колкостями в адрес государственного обвинителя и предложениями к судье сходить в ресторан. По словам людей, общавшихся с Гончаровым, он также часто придерживается театральной манеры общения.
По некоторым данным, Андрей Гончаров в бытность милиционером действительно жил на широкую ногу. Рассказывают, что в 2003 году он приобрел кухню стоимостью 700 тысяч рублей. На тот момент – сумма для полковника, живущего исключительно на жалование, абсолютно неподъемная.
Говорят также, что в прошлом деятельностью Гончарова интересовалось управление собственной безопасности областного главка. В частности называют имя оперуполномоченного Евгения Сарафанова. Поводом для оперативной разработки могло послужить «исчезновение» служебных квартир. Однако по неизвестным причинам до возбуждения уголовного дела не дошло. Тем не менее, данные об этих квартирах могли сохраниться у компании-застройщика, и эта информация в ближайшее время у нее будет запрошена.
Как мы рассказывали в прошлом материале, Андрей Гончаров, вероятно, покинул ГУВД Свердловской области со скандалом, и связей с высокопоставленными представителями главка не сохранил. Между тем, рассказывают, что он по-прежнему в качестве доводов в споре с оппонентами угрожает добиться возбуждения против них уголовных дел и даже называет конкретные фамилии. В их числе - начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области, полковник полиции Валентин Зенков.
Впрочем, глава пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых, категорично опроверг причастность руководителя УСБ к этой истории, сообщив, что это попытка втянуть действующих силовиков в ситуацию, дабы придать значимость публикации.
Подозрительный кредитор
Успех Андрея Гончарова в судах наводит на подозрения о его возможных связях в судебном корпусе. Причем такие мысли возникают и при ознакомлении с материалами арбитражных дел.
После ухода из милиции Андрей Гончаров стал учредителем и заместителем директора известной компании, которая занималась управлением целой группой строительных и девелоперских предприятий. Многие из объектов возводились на кредиты, которые оформлялись на управляющую компанию. По одному из кредитов поручителем выступил Андрей Гончаров. Позже на заемные средства другой компании (эти деньги, по некоторым данным он не вернул) замдиректора погасил долги. При этом незадолго до этого он вышел из состава учредителей, что позволило ему вступить в банкнотное дело в качестве кредитора.
Подобное поведение соучредителя выглядит подозрительным и напоминает попытки сделать процесс банкротства управляемым. Судя по всему, той же точки зрения придерживается и конкурсный управляющий, который с осени прошлого года пытается оспорить факт задолженности фирмы перед Андреем Гончаровым. Управляющий настаивает, что деньги на самом деле были внесены юридическим лицом, а не бывшим учредителем, соответственно долга перед ним не существует. Если суд удовлетворит иск, для Гончарова это будет означать конец участия в деле в качестве кредитора. Однако судья Анастасия Кожевникова раз за разом оставляет иск без движения, позволяя тем самым Гончарову сохранять свой статус.
Примечательно, что Анастасия Кожевникова рассматривает дело о банкротстве еще одной структуры, в котором участвуют Андрей Гончаров и Михаил Никитин. При этом недавно судья частично удовлетворила жалобу Никитина, признав незаконными действия конкурсного управляющего.
Что же позволяет бывшему полковнику Андрею Гончарову добиваться успеха в судах разного уровня? Связи в полиции и судах? Миллионы, заработанные им (как следует из его собственных исковых заявлений) за время работы в милиции? Вероятно, на этот вопрос могли бы ответить правоохранительные органы, однако по каким-то причинам они им заниматься не спешат. Пока же остается только удивляться количеству миллионеров в российской правоохранительной системе, особенно среди бывших и действующих полковников.
По материалам МК-Урал
Денис Стрельцов © «Вечерние Ведомости»
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