Общество
22:40 | 30.04.2019
Ревизоры из МВД приехали на Урал
Слухи «Вечерних Ведомостей» о главных событиях и людях недели
В Екатеринбург посетили оперативники ГУСБ
На прошлой неделе Екатеринбург посетили оперативники Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД России. По одним данным – для участия в зональных учениях, по другим – с инспекторской проверкой. Какое подразделение интересовало сотрудников ГУСБ доподлинно неизвестно, но только одно их появление произвело впечатление на действующий состав – покаяться некоторым из сотрудников уже давно настало время.
Командир свердловского СОБРа собирается в отставку
Первый заместитель руководителя Росгвардии по Свердловской области, командир регионального СОБРа, кавалер ордена Мужества Сергей Жеребцов по слухам, собирается уходить со службы из силовых структур. В случае его ухода, беспокоятся рядовые сотрудники, ведомство многое потеряет – полковник был непререкаемым авторитетом среди коллег и подчиненных, пользовался уважением и поддержкой в Москве. Впрочем, его уход был ожидаем – он изначально планировал поработать пару лет и уйти на заслуженную пенсию.
Бывший полицейский взялся за парковки на Уралмаше
Глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко, возглавивший префектуру в ноябре 2018 года после службы в полиции, испортил отношения с бывшими сослуживцами. Возглавив район, Кравченко активно стал бороться с нелегальными автостоянками и незаконно установленными киосками, вызвав понимание у некоторых экс-коллег. Между тем, работу Кравченко поддерживают жители Уралмаша и Эльмаша, считая его перспективным чиновником и политиком.
«У района появился хозяйственник, Роман Геннадьевич не чурается лично инспектировать дворы, объекты. Он – лучший», – говорят жители.
При народной поддержке, судачат слухмейкеры, Кравченко может достичь серьезных результатов – пусть его действия и не нравятся отдельным силовикам.
Екатеринбургский адвокат вышел на свободу…
В Екатеринбурге, послухам, на год раньше вышел на свободу известный среди владельцев подпольных казино адвокат Никита Кошаков, отбывавший наказание за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Юриста видели в уральской столице уже в начале апреля. Именно с его освобождением связывают активизацию силовиков по уголовному делу в отношении группы бизнесменов из Армении, которые причастны к организации незаконного игорного бизнеса и проходят по делу Воронина-Романюка, попавшихся как раз на «игорке». Не исключено, что Кошаков вышел досрочно из тагильской колонии как раз по «ходатайству» компетентных госструктур, заинтересованных в развитии истории вокруг генерала.
… уехав на черном Лексусе
По слухам, Никиту Кошакова на выходе из колонии встречал некто Артур на черном внедорожнике Lexus LX 570 (госномер 009). Артур в прошлом также имел отношение к игорному бизнесу в Свердловской области и тесно общался с той самой группой бизнесменов. К слову, на одном из интернет-сервисов по продаже автомобилей сейчас можно найти автомобиль Кошакова – тоже Lexus LX 570 (госномер 888, 2015 года выпуска) за 5,1 млн. руб. По некоторым данным, Кошаков и Артур в ближайшее время себя проявят, реализуя неизвестный стартап.
Депутат гордумы Екатеринбурга удивил органы опеки...
Органы опеки и попечительства оказались в некой прострации после визита депутата гордумы Екатеринбурга Сергея Воронина в школу №17, где он провел патриотическую встречу со школьниками. Парламентарий заявил, что если ребенок попал на несанкционированный митинг и был задержан, то при повторном нарушении внимание на семью подростка могут обратить органы опеки и попечительства. В социальных службах удивлены подобными заявлениями – их дело заниматься детьми, которые бродят по ночам и сидят дома голодные, а подростками, посещающими политические несогласованные акции протеста должны заниматься инспекторы ПДН или, на крайний случай, оперативники центра «Э».
...не доглядев за юными революционерами
Сплетники отмечают, что народному избраннику лучше обратить внимание на школу, где учились его дети. В образовательном учреждении, если уж на то пошло и депутат так решил взяться за политические нравоучения, ранее и вовсе звучали едва ли не революционные заявления, сопровождаемые «детскими» рисунками.
В Белоярке ждут нового «завхоза» по лесам
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области решило изменить подход к кадровой политике с низов – с руководителей лесничеств. По некоторым данным, уже в мае-июне покинет пост директора ГКУ СО «Свердловское лесничество» (Заречный, Белоярский) Юрий Якушев. На его место придет специалист с другой территории, которому предстоит взяться за аудит дел прошлых лет, в частности, касающихся незаконных рубок и причастности к этому бывших, и, возможно, действующих сотрудников лесничества. Если новому руководителю окажут необходимое содействие сотрудники межрайонной прокуратуры, полиции и ФСБ (последние ранее успешно отработали по экс-подчиненному Якушева Алексею Бутакову), то силовикам, вероятно, удастся вскрыть давно отлаженные криминальные каналы поставок древесины.
© «Вечерние Ведомости»
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