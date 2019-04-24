Продать любой ценой

13:18 | 29.04.2019

Фото: yandex.com

Как клиенты банков приобретают ненужные услуги

Россияне все чаще сообщают о навязывании услуг в финансовых организациях. Зачастую дополнительные банковские и страховые продукты они приобретают, сами о том не подозревая, а плата за них оказывается чуть ли не выше чем размер процентов по кредиту или стоимость страхового полиса. Примечательно, что такие случаи происходят не только в небольших организациях, но и в федеральных и даже международных банках и страховых компаниях, чьи специалисты по продажам всеми правдами и неправдами пытаются повысить показатели своей работы. Тем самым они подрывают репутацию своего работодателя и оставляют значительную прореху в кошельке клиента.



В редакцию издания обратился екатеринбургский предприниматель Илья Попов. По его словам, недавно он неожиданно узнал, что несколько месяцев назад купил страховку к кредитной карте «ЮниКредитБанка». При этом Илья Попов неоднократно оформлял в данном банке кредиты на суммы свыше миллиона рублей и исправно выплачивал проценты, ни разу не допустив просрочки. Предоставляемые кредитной организацией условия вполне устраивали бизнесмена, а, учитывая, что он заплатил в качестве процентов немалую сумму, Илья Попов рассчитывал на встречное уважительное отношение. Однако недавно заемщик столкнулся с довольно неприятной ситуацией.



«В прошлом году представители «ЮниКредитБанка» начали настойчиво предлагать мне оформить кредитную карту, обещая выгодные условия, – рассказал Илья Попов. – Я согласился. Картой я пользовался регулярно, каждый месяц выплачивал проценты, но на днях получил звонок с требованием погасить долг».



Придя в офис банка на улице Никонова, Илья Попов обратился к операционисту Ольге, которая объяснила, что долг образовался из-за того, что при получении карты он оформил договор страхования. Согласно его условиям, заемщик ежемесячно должен был банку три тысячи рублей. Действительно, в документах стояла его подпись, но, как утверждает клиент, для него оформление страховки стало новостью.



«Когда я получал карту, никто у меня не спрашивал, нужна мне страховка или нет, хотя оформляется она исключительно добровольно, – отмечает Илья Попов. – Мне просто дали кучу документов на подпись, и где-то среди прочего было сказано и про страховку, а операционист, который принимал у меня заявление, мне ничего про нее не сказал».



За несколько месяцев пользования кредитной картой страховка обошлась клиенту в 21 тысячу рублей при том, что сумма кредита – всего 300 тысяч рублей.



Когда Илья Попов потребовал вызвать руководителя, ему предложили подождать полчаса, так как тот, по словам банковских служащих, был занят. При этом никто из заместителей директора из своих кабинетов также не вышел. В итоге дожидаться директора Илья Попов не стал и покинул офис банка.



«Меня возмущает не столько сам факт потери 21 тысячи рублей, сколько отношение, – отмечает Илья Попов. – Сначала мне без предупреждения подсовывают услугу, затем никто из руководства не хочет со мной общаться. Я пользуюсь услугами и других банков, но нигде с таким отношением не сталкивался. К тому же, на моем месте вполне может оказаться человек, для которого сумма, которую я потерял, является более чем существенной».



Само по себе навязывание финансовых продуктов, в России, к сожалению не редкость. Но в данном случае речь идет не о небольшом провинциальном банке, а об одном из старейших коммерческих банков страны с 30-летней историей. Более того, банк входит в международную группу компаний UniCredit Group, зарегистрированную в Италии. Маловероятно, что подобная схема работы с клиентами, в том числе с постоянными, является нормой для исполнительного директора Жана-Пьера Мюстье, председателя совета директоров Роберто Никастро или руководителя российского подразделения Михаила Алексеева. Однако вывод, что в банке «хромает» культура обслуживания напрашивается сам собой.