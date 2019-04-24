Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Общество


13:18 | 29.04.2019

Фото: yandex.com

Продать любой ценой

Как клиенты банков приобретают ненужные услуги

Россияне все чаще сообщают о навязывании услуг в финансовых организациях. Зачастую дополнительные банковские и страховые продукты они приобретают, сами о том не подозревая, а плата за них оказывается чуть ли не выше чем размер процентов по кредиту или стоимость страхового полиса. Примечательно, что такие случаи происходят не только в небольших организациях, но и в федеральных и даже международных банках и страховых компаниях, чьи специалисты по продажам всеми правдами и неправдами пытаются повысить показатели своей работы. Тем самым они подрывают репутацию своего работодателя и оставляют значительную прореху в кошельке клиента.

В редакцию издания обратился екатеринбургский предприниматель Илья Попов. По его словам, недавно он неожиданно узнал, что несколько месяцев назад купил страховку к кредитной карте «ЮниКредитБанка». При этом Илья Попов неоднократно оформлял в данном банке кредиты на суммы свыше миллиона рублей и исправно выплачивал проценты, ни разу не допустив просрочки. Предоставляемые кредитной организацией условия вполне устраивали бизнесмена, а, учитывая, что он заплатил в качестве процентов немалую сумму, Илья Попов рассчитывал на встречное уважительное отношение. Однако недавно заемщик столкнулся с довольно неприятной ситуацией.

«В прошлом году представители «ЮниКредитБанка» начали настойчиво предлагать мне оформить кредитную карту, обещая выгодные условия, – рассказал Илья Попов. – Я согласился. Картой я пользовался регулярно, каждый месяц выплачивал проценты, но на днях получил звонок с требованием погасить долг».

Придя в офис банка на улице Никонова, Илья Попов обратился к операционисту Ольге, которая объяснила, что долг образовался из-за того, что при получении карты он оформил договор страхования. Согласно его условиям, заемщик ежемесячно должен был банку три тысячи рублей. Действительно, в документах стояла его подпись, но, как утверждает клиент, для него оформление страховки стало новостью.

«Когда я получал карту, никто у меня не спрашивал, нужна мне страховка или нет, хотя оформляется она исключительно добровольно, – отмечает Илья Попов. – Мне просто дали кучу документов на подпись, и где-то среди прочего было сказано и про страховку, а операционист, который принимал у меня заявление, мне ничего про нее не сказал».

За несколько месяцев пользования кредитной картой страховка обошлась клиенту в 21 тысячу рублей при том, что сумма кредита – всего 300 тысяч рублей.

Когда Илья Попов потребовал вызвать руководителя, ему предложили подождать полчаса, так как тот, по словам банковских служащих, был занят. При этом никто из заместителей директора из своих кабинетов также не вышел. В итоге дожидаться директора Илья Попов не стал и покинул офис банка.

«Меня возмущает не столько сам факт потери 21 тысячи рублей, сколько отношение, – отмечает Илья Попов. – Сначала мне без предупреждения подсовывают услугу, затем никто из руководства не хочет со мной общаться. Я пользуюсь услугами и других банков, но нигде с таким отношением не сталкивался. К тому же, на моем месте вполне может оказаться человек, для которого сумма, которую я потерял, является более чем существенной».

Само по себе навязывание финансовых продуктов, в России, к сожалению не редкость. Но в данном случае речь идет не о небольшом провинциальном банке, а об одном из старейших коммерческих банков страны с 30-летней историей. Более того, банк входит в международную группу компаний UniCredit Group, зарегистрированную в Италии. Маловероятно, что подобная схема работы с клиентами, в том числе с постоянными, является нормой для исполнительного директора Жана-Пьера Мюстье, председателя совета директоров Роберто Никастро или руководителя российского подразделения Михаила Алексеева. Однако вывод, что в банке «хромает» культура обслуживания напрашивается сам собой.

Денис Стрельцов © «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

14:26 | 29.04.2019
1 мая в Перми изменится движение транспорта

14:23 | 29.04.2019
Из-за снега в Екатеринбурге отменили репетицию парада Победы

14:19 | 29.04.2019
Два пермских школьника стали призерами Всероссийской олимпиады по математике

14:08 | 29.04.2019
Прокуратура проверит информацию о платной операции для онкобольного в Екатеринбурге

13:56 | 29.04.2019
Из центра Екатеринбурга вывезли киоск с шаурмой, который не могли победить полтора года

12:59 | 29.04.2019
Дежурные ЗАГСы Перми будут работать в майские праздники

12:55 | 29.04.2019
С 1 мая ограничат движение по улице Красных Командиров

12:36 | 29.04.2019
В Екатеринбурге уборочную технику переоборудовали для расчистки снега

12:28 | 29.04.2019
Финал Российской студвесны в Перми оценят обладатели «Грэмми», «Золотой маски» и «ТЭФИ»

12:28 | 29.04.2019
На центральной площади Кургана пройдет первомайская демонстрация

12:22 | 29.04.2019
Пермские студенты смогут пройти бесплатное обучение по аналитике Интернета вещей

12:06 | 29.04.2019
Ближайшие дни в Перми будут холодными

12:04 | 29.04.2019
В зауральском лесу пойманный с поличным свердловчанин поджег УАЗ с тушами лосей

12:00 | 29.04.2019
На ЕКАД в аварии с участием фуры погибла женщина

11:44 | 29.04.2019
На Серовском тракте восстановлено движение транспорта

11:26 | 29.04.2019
В столице Урала выпало 90% месячной нормы осадков

10:58 | 29.04.2019
Куйвашев поручил оперативно расчистить трассы от снега

10:44 | 29.04.2019
На Белореченской снесли незаконный киоск

10:25 | 29.04.2019
В Екатеринбурге из-за снегопада перенесли субботник

09:58 | 29.04.2019
20 тысяч человек прошли пасхальным крестным ходом в Екатеринбурге

09:24 | 29.04.2019
Екатеринбуржец осужден за фиктивную регистрацию 400 мигрантов

00:45 | 29.04.2019
В Свердловской области Первомай ожидается малоснежным, но ветреным

28.04.2019

21:53 | 28.04.2019
В Екатеринбурге освятили место будущего Собора святой Екатерины

20:45 | 28.04.2019
Рано «переобулись»: в Свердловской области автомобиль вылетел на встречку и врезался в «Ладу»

18:25 | 28.04.2019
В Свердловской области из-за снегопада ограничили междугородние перевозки

16:02 | 28.04.2019
ФК «Урал» с большим счётом на выезде проиграл «Уфе»

15:33 | 28.04.2019
Четверых жителей Артёмовского задержали в Реже с наркотиками

14:38 | 28.04.2019
В Среднеуральске за наркотики задержали несовершеннолетнего

12:17 | 28.04.2019
Ушла и не вернулась: в Екатеринбурге разыскивают женщину

12:06 | 28.04.2019
Рядом был её парень: в Талице девушка упала с крыши заброшенного завода

11:19 | 28.04.2019
Сегодня в центре Екатеринбурге перекроют несколько улиц ради крестного хода

10:38 | 28.04.2019
Страшный пожар произошёл в заброшенном здании в Свердловской области

10:26 | 28.04.2019
В Екатеринбурге нашли сбежавшего из дома мальчика

10:12 | 28.04.2019
Пасхальное послание митрополита Пермского и Кунгурского МЕФОДИЯ

09:58 | 28.04.2019
Мыла окна и не удержалась: в Екатеринбурге женщина упала с седьмого этажа

03:15 | 28.04.2019
Пермякам станет удобнее пользоваться проездными





Мы в соцсетях



Архив
«    Апрель      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 


 