Эксперты #EdCrunchUral: онлайн-обучение ждет признание как легитимного участника очного образования

22:15 | 25.04.2019

В Екатеринбурге обсуждают необходимость цифровой трансформации для университетов

Для высшего образования в России актуальна цифровая трансформация. Она позволяет студентам получить новые компетенции и квалификации. А успешный опыт государственной аккредитации образовательных программ с использованием онлайн-курсов, которые получат вузы в рамках приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ», позволит получить распространение в национальном масштабе. Так считают эксперты-участники глобальной конференции по новым технологиям в образовании #EdCrunchUral, проходящей в Екатеринбурге.



В четверг, 25 апреля, в столице Свердловской области на базе Уральского федерального университета имени первого президента России Б.Н. Ельцина открылась глобальная конференция по новым технологиям в образовании #EdCrunchUral. Ранее она проходила в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Томске. Конференция собрала ведущих отечественных и зарубежных экспертов и практиков в области внедрения новых образовательных технологий.



Организаторами конференции, которая проходит в рамках реализации приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная система в РФ» выступили НИТУ «МИСиС» и УрФУ. В течение нескольких дней эксперты будут обсуждать результаты реализации проекта «СЦОС в РФ», инклюзивное образование, опыт государственной аккредитации образовательных программ с включением онлайн-курсов и другие актуальные вопросы цифровой трансформации вузов.



Проректор УрФУ Даниил Сандлер считает, что в ближайшее время будет волна признания онлайн-обучения как легитимного участника смешанного процесса очного образования. Опираясь на опыт УрФУ, который первым в России прошел государственную аккредитацию образовательных программ, реализуемых с использованием онлайн-курсов, а также на опыт других университетов, ни один вуз не будет опасаться представлять свои наработки в данной области.



Конференция #EdCrunchUral станет инструментом распространения полученного опыта в части нормативно-правового регулирования онлайн-обучения в вузе и государственной аккредитации образовательных программ с включением онлайн-курсов. Проректор НИТУ «МИСиС» Вадим Петров отмечает, что на данный момент университеты находятся в зоне действия государственных процедур. В свою очередь органы государственной власти должны накопить опыт и сформировать отношение к образовательным программам онлайн-обучения. Поэтому скоро вузы увидят рекомендации для аккредитации программ, реализуемых в формате сетевого взаимодействия при помощи онлайн-курсов.



– Мы являемся идеологами проекта #EdCrunch, – говорит Вадим Петров. – Поэтому в университете развиваем свою цифровую среду. Это касается реализации и индивидуальных образовательных траекторий, и системы учета академических достижений студентов, и управления процессами, которые реализуются в рамках цифрового образования, и дополнительного профессионального образования. Это создает не только студентам университета дополнительные возможности для формирования уникальных компетенций, но и помогает профессионалам приобрести новые



компетенции. Все это с помощью сетевых проектов, которые запущены в университете. Одна из последних – создание университетских коллабораций на базе цифровых платформ.



Он уверен, что высшие учебные заведения должны воспринимать цифровые технологии как элемент повышения конкурентоспособности.



Сейчас российские университеты интересуются накопленным в ходе реализации приоритетного проекта «СЦОС в РФ» опытом. По словам директора Северо-Западного Регионального центра компетенций в области онлайн-обучения Светланы Калмыковой, если ранее представители вузов заявляли, что они никогда не будут применять онлайн-курсы, то сейчас постоянно обращаются к нам за опытом, в том числе, по включению цифровых инструментов и аккредитации соответствующих образовательных программ. Она подчеркивает, что еще несколько лет назад 70% студентов не хотели проходить онлайн-курсы. Сейчас же как раз 70% учащихся вуза готовы перейти на новый вид обучения.



Основатель компании «Е-проф – профессиональное электронное образование» Александр Молчанов отмечает, что благодаря цифровой трансформации удалось сблизить запросы работодателя и университетского образования. Технологии очень быстро меняются, поэтому обучение учащихся должно проходить на коротких курсах и в процессе работы. Но базу, конечно, студент должен закладывать в университете.



– Цифровая трансформация неизбежна. Рынок труда и сами обучающиеся ее диктуют. Они живут в социальных сетях, поэтому университет не может оставаться в старой парадигме и делать вид, что ничего не происходит, – говорит Александр Молчанов.