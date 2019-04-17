Генерал против коммунальщиков

На партии «серой» техники, которую изъяли в Екатеринбурге таможенники и полицейские, по слухам, попался интернет-магазин «Фотосклад.ру». Несмотря на то, что это разработка чисто уральских силовиков, под раздачу сейчас попадут магазины этой сети по всей России – в других регионах готовы воспользоваться информацией своих коллег из Свердловской области. Если сведения о контрафактности продукции подтвердятся, собственникам бизнеса грозят серьезные проблемы.Обыски в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Свердловской области, проведенные 16 апреля оперативниками регионального УЭБиПК, инициировал непосредственно врио начальника полицейского главка Петр Кривегин. «Информация – 100 % - ая», – сообщают слухмейкеры.Другой вопрос – почему генерал решился пойти против госструктуры. По одним данным, таким образом он решил «выслужиться» перед Москвой, показав, что готов к назначению и выполнению любых, даже самых сложных указаний из МВД, по другой версии – спецоперацией Кривегин заканчивает свою работу на Среднем Урале в качестве некоего подарка свердловчанам, для которых Фонд капремонта выступает одним из основных раздражителей.Следователи, расследующие уголовное дело экс-начальника ОЭБиПК Екатеринбурга Эдуарда Воронина и бывшего замначальника свердловского ГУ МВД Владимира Романюка, добились показаний от владельцев подпольного казино на улице Куйбышева, на «крышевании» которого и попался генерал. По слухам, в отношении некоего Галстяна возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации азартных игр, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, посредничества во взяточничестве в крупном размере и дачи взятки в особо крупном размере. Симонян же стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту посредничества во взяточничестве в особо крупном размере. При этом в деле, как шепчутся сплетники, сразу несколько эпизодов.Журналисты посмеялись над методами работы нового руководства свердловского отделения «Справедливой России». С появлением во главе реготделения Андрея Кузнецова партия резко поменяла методы работы. Если раньше это были яркие акции и планомерная работа в вопросах ЖКХ, то первое мероприятие нового руководства - научно- практическая конференция о будущем политических партий в стране, которая прошла сегодня в Екатеринбурге.Приглашённые на мероприятие СМИ были крайне удивлены глобальности вопросов и несоответствию их уровню обсуждения - все-таки не реготделению партии в одном из регионов страны говорить о всероссийском будущем.С такими методами «СР», рассуждают слухмейкеры, рискует растерять наработанный электоральный капитал и стать вторым «Яблоком».Свердловские автомобилисты возмущены стилем вождения водителя служебного автомобиля, на котором передвигается председатель Заксобрания Людмила Бабушкина. Так, днем в пятницу, 19 апреля, на трассе перед Богдановичем в направлении Тюмени, в то время когда другие стояли в километровой пробке, автомобиль правительственного гаража «Тойота Камри» (госномер А002АА 96) в нарушение знака «Обгон запрещен» выехал на встречную полосу, чтобы объехать затор. Как выяснилось, водитель торопился на День местного самоуправления в Камышловском районе, который посетила Людмила Валентиновна. Была ли она в момент нарушения в салоне, неизвестно.Заместитель директора Дворца игровых видов спорта Ольга Глацких рискует вляпаться в очередной скандал, на этот раз связанный с кадрами. По информации сплетников, олимпийская чемпионка планирует трудоустроить в ДИВС Сергея Вишнякова – начальника административно-хозяйственного отдела государственного автономного учреждения Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания». До ликвидации Департамента молодежной политики учреждение было подотчетно Ольге Глацких.Трудоустройство Вишнякова грозит целым рядом скандалов. По слухам, на прежнем месте работы он характеризовался в основном с отрицательной стороны, необходимые материалы и услуги приобретались у «своих» поставщиков по завышенным ценам, а после увольнения он оставил после себя проект договора на 77 тысяч рублей. При его рассмотрении выяснилось, что предложенная фирма не имеет лицензии на проектную деятельность. В итоге ГАУ СО «РЦПВ» заключило договор на 55 тысяч рублей, сэкономив бюджетные средства.Студенты техникума «Рифей» жалуются на самодурство руководства учебного учреждения. По их словам, как только в техникуме происходит ЧП, директор уходит на больничный (хотя каждый день находится в своем кабинете), а все обязанности перекладывает на заместителя Константина Бурыкина. Его манера поведения с курсантами вызывает у последних негативные реакции, так как, по слухам, он вызывает к себе в кабинет по одному и предлагает «стучать» на своих товарищей. Курсанты уже даже не знают, как намекнуть мужчине, что он работает не в спецслужбах, и проводить подобную оперативно-розыскную деятельность компетенция иных органов.Свердловские юнармейцы крайне удивились подаркам от регионального отделения «Юнармии». Будущим защитникам и защитницам родины вместо тематических подарков вручили книгу французского классика Оноре де Бальзака «Блеск и нищета куртизанок». В романе, в частности, рассказывается, в том числе о девушках легкого поведения и порочности человеческих желаний. Какой смысл хотели вложить функционеры Юнармии в подарок непонятно, учитывая к тому же совсем юношеский возраст школьников.Ресурсоснабжающая компания «ЭнергосбыТ Плюс» в Свердловской области с нового года несет большие убытки. Как сообщают слухмейкеры в организации, причина в «мусорной реформе», которая стартовала с начала 2019 года.Дело в том, что плата за мусор во многих муниципалитетах Свердловской области внесена в квитанцию «ЭнергосбыТа». Но уральцы массово отказываются платить за вывоз твердых коммунальных отходов, игнорируя оплату корешков. Вот и получается, что отказ от поддержки «мусорной реформы» несет за собой неуплату за электроэнергию и другие услуги, внесенные в квитанцию «ЭнергосбыТа».Слухмейкеры уверяют, что данная ситуация предугадывалась руководством «ЭнергосбыТа», но то, что проблема будет такой глобальной, никто не прогнозировал. Теперь ресурсники рассматривают возможность полного отказа от услуги за вывоз ТКО в своих квитанциях.Неразбериха с «мусорной реформой» добралась и до высшего руководства Свердловской области. Спорят о том, как ее проводить, начали глава Региональной энергетической комиссии Владимир Гришанов и министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.Оба специалиста публично по-разному трактуют федеральный закон, касающийся вывоза ТКО. Причем первый ход сделал Владимир Гришанов, заявив в одном из интервью о том, что гражданам можно перейти на «помешковый» сбор мусора, что значительно снизит расходы. Но Николай Смирнов это опровергает, подчеркивая, что это нарушит федеральное законодательство.Слухмейкеры говорят, что спикеры буквально поругались из-за этих разногласий, тем более противоречивые заявления опубликованы в СМИ. Сейчас в областном правительстве ищут крайнего и вырабатывают позицию по поводу «помешкового» сбора мусора. Слухмейкеры уверены, что победит Николай Смирнов, а значит жителям сельской местности и частного сектора можно не надеяться на уменьшение платы за вывоз мусора.Глава Екатеринбурга Александр Высокинский практически уверен, что город получит деньги на строительство второй ветки метро и то, что проект успеют реализовать до 2023 года, когда город будет праздновать 300-летие. Правда, настроение главы Екатеринбурга не разделяют его подчиненные. Они считают, что оптимизм Александра Высокинского ничем не подкреплен. Якобы, Москва отказалась от больших финансовых трат, даже в качестве подарка одному из крупнейших городов страны.Об этом в кулуарах министерства финансов РФ говорят на уровне руководителей. Может, конечно, подчиненные Александра Высокинского не владеют всей информацией, и у главы Екатеринбурга есть план «Б», где взять деньги на вторую ветку метро.Депутат екатеринбургской гордумы Елена Дерянига опять удивила общественность и СМИ. На встрече с депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым она, обсуждая кормление детей в школе, позволила довольно резко раскритиковать федеральный закон о закупках.«Хватит уже нам детей травить! У нас уже вся страна обкакалась», – приводят слова Елены Дерягиной СМИ.Проблема, которую обозначила депутат, федеральная, плохая еда в школьных столовых низкого качества. Об этом уже давно говорят на региональном уровне. Но проблема пока не решается, депутаты Госдумы не могут взять на себя ответственность, чтобы изменить ситуацию.Видимо, ее пытается решить Елена Дерягина, которая уже не первый раз позволяет себе громкие фразы, приковывавшие внимание федеральных СМИ (ранее она предлагала отказаться кормить детей бесплатно).Активность Елены Дерягиной, говорят, уже заметили в Москве. Ведь депутат благодаря паре фраз смогла привлечь внимание к проблеме. Слухмейкеры утверждают, что такой спикер пригодился бы «Единой России» на федеральном уровне, этот вопрос уже рассматривается в руководстве партии.Свердловчане удивлены активностью дорожных служб, которые в последнее время создают очень много пробок на трассах региона. Они постоянно убирают грязь на обочинах, убирают с них мусор, занимаются благоустройством. Причем активность они начали проявлять только в последнюю неделю.Слухмейкеры связывают данную активность с заявлением полномочного представителя президента в УрФО Николая Цуканова, который раскритиковал качество уборки трассы Челябинск-Екатеринбург. Чтобы не нажить на себя гнев полпреда, дорожники начали активничать. Причем не везде. Например, трассу Пермь-Екатеринбург они почти не трогают, по ней полпред не поедет. Также обделен вниманием Серовский тракт, так как в Салехард и Ханты-Мансийск полпред обычно летает. А вот в Тюмень и Курган он может поехать на машине, поэтому именно там и взялись за уборку.