Общество
23:59 | 17.04.2019
Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
«Есть над чем работать»: в Екатеринбурге руководители ХК «Автомобилист» подвели итоги сезона
Президент и директор клуба рассказали о планах на предстоящий год и о возможном усилении команды
Сезон удался
«Впервые в истории победили в Восточной конференции. Впервые в истории наш клуб занял пятое место по результатам чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Болельщики нас очень активно поддерживали - надеемся не разочаровать их в новом году. Сезон, я считаю, удался», - прокомментировал президент ХК «Автомобилист» Андрей Анатольевич Козицын.
В положительном ключе сезон оценил и директор клуба — Максим Николаевич Рябков.
«Сезон получился неплохой. Очень хочется, чтобы полученный в четвертьфинале Кубка Гагарина опыт мы правильно восприняли и правильно переработали. Чтобы этот опыт послужил основой для дальнейшего профессионального роста игроков, тренеров и руководителей», - отметил Рябков.
Время думать о предстоящем году
Один из самых главных вопросов — кто будет играть за клуб дальше? Закончились контракты сразу у нескольких ведущих игроков «Автомобилиста» - Стефана Да Косты, Франсиса Паре и Дэна Секстона. От продолжения их карьеры в екатеринбургской команде может зависеть многое.
«Мы на два года продлили контрактом с нашим вратарём Якубом Коваржем. Найджел Доус остаётся в команде. Сейчас идут переговоры по ещё трём иностранным хоккеистам, в числе которых есть и те, кто уже выступал за «Автомобилист». Также есть хорошие мысли о новых хоккеистах из-за рубежа. В любом случае их будет пятеро, так же, как и в прошедшем сезоне. Это будет Якуб Коварж и, скорей всего, четыре нападающих – остановимся на той же форме, которой придерживались в истекшем сезоне», - сообщил в ходе пресс-конференции директор хоккейного клуба Максим Рябков.
Также Рябков отметил, что контракты всех игроков в лиге заканчиваются 30 апреля, и лишь после этого можно будет вести речь о новых договоренностях. Насколько усилится команда в предстоящему году, станет известно в межсезонье.
Вратарская бригада
Контракт с основным вратарём команды Якубом Коваржем руководство клуба уже продлило на два года. В минувшем сезоне Коварж защищал ворота практически на каждом матче, из-за чего порой создавалось впечатление, будто бы других голкиперов вовсе нет. Из-за отсутствия постоянной практики запасные вратари буквально терялись во время вынужденных выходов.
«Ему комфортно в той конфигурации, которая сейчас есть в «Автомобилисте», с молодыми парнями. Нужен чёткий первый номер. Естественно, в этом есть определённые риски, связанные с травмами и состоянием здоровья основного вратаря. Если же с этим всё нормально — предпочтительнее для нашего главного тренера и основного вратаря, чтобы явно был первый номер, и уже затем шло распределение ролей внутри вратарской бригады», - прокомментировал ситуацию Максим Николаевич Рябков.
С таким первым номером и возможным усилением команды перед клубом в предстоящем году может стоять куда большая цель, нежели четвертьфинал Кубка Гагарина. Судя по всему, главным тренером уральцев останется Андрей Мартемьянов.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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