Свердловский ветеран военной службы пожаловался в Конституционный суд на Шойгу и Минобороны

15:34 | 1.04.2019

Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Камнем преткновения стал Главный храм Вооруженных сил России

Свердловчанин пытается признать незаконным распоряжение министра обороны Сергея Шойгу о строительстве Главного храма Вооруженных сил России. С жалобой на решение главы министерства обороны РФ в Конституционный суд РФ обратился полковник в отставке Николай Рябчевский. Он считает, что возведение храма с подачи министра нарушает Конституцию, так как Россия – светское государство, и никакая религия не может быть обязательной. При этом его возмущает факт, о котором рассказывали СМИ, что военнослужащих заставляют сдавать средства на православный объект.



В марте текущего года в Конституционный суд РФ направлена жалоба (копия есть в распоряжении «Вечерних Ведомостей» – Прим.) полковника в отставке, председателя правления Союза общественных организаций ветеранов военной службы и других силовых структур Свердловской области «Защитники Отечества» Николая Рябчевского, который ранее подавал в суд на настоятеля Собора в честь Успения Пресвятой Богородицы протоиерея Евгения Попиченко, сравнившего Владимира Ленина и Адольфа Гитлера. Общественник просит проверить на соответствие Конституции распоряжение министра обороны РФ Сергея Шойгу от 4 сентября 2018 года, которое касается строительства «Главного храма Вооруженных Сил России» в подмосковном парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».



Обратиться в Конституционный суд Николай Рябчевский решил, так как считает, что есть неопределенность в соответствии главного документа страны, федеральных законов «О статусе военнослужащего» и «О свободе совести и о религиозных объединениях» распоряжению Сергея Шойгу о строительстве Главного храма Вооруженных Сил России.



Как пояснил «Вечерним Ведомостям» автор обращения в Конституционный суд, Министр обороны, находясь при исполнении обязанностей военной службы, ставит задачи руководящему составу ВС по строительству сложного культового сооружения.



«По сути, Сергей Шойгу занят публичной пропагандой, выразив свое отношение к религии, строящемуся храму для совершения богослужений и религиозных обрядов одной веры», – отмечает Николай Рябчевский.



Автор обращения отмечает, что согласно Конституции, Россия – это светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Публичное распоряжение Сергея Шойгу от 4 сентября 2018 года о сборе пожертвований на храм противоречит этому.



«Судя по всему, не обошлось без крайностей. По сообщению портала DVHAB.ru, «военнослужащие Хабаровска заявили, что их заставляют в обязательном порядке сдавать деньги на строительство главного храма Вооруженных сил, который Минобороны планирует возвести к 2020-му году в парке «Патриот» в Московской области. По данным портала каждый военный должен «пожертвовать» 500 рублей. Деньги собирают уже несколько месяцев …», – подчеркивает Николай Рябчевский.



Он отмечает, что согласно федеральному закону военнослужащие не вправе отказываться от исполнения обязанностей военной службы по мотивам отношения к религии и использовать свои служебные полномочия для пропаганды того или иного отношения к религии.



«Статья 9 названного закона устанавливает, «военнослужащие могут состоять в общественных, в том числе религиозных объединениях, не преследующих политические цели, и участвовать в их деятельности, не находясь при исполнении обязанностей военной службы». Подчеркнутые положения статей закона в полной мере относятся и к высокопоставленному должностному лицу Российской Федерации, коим является Министр обороны, генерал армии, Герой России С.К.Шойгу. Какую оценку даст Конституционный Суд, покажет время», – отмечает бывший военнослужащий.



Также Николай Рябчевский цитирует основные задачи министра обороны. Среди 47 обязанностей нет оснований для строительства Министерством обороны культовых религиозных сооружений. Николай Рябчевский просит Конституционный суд признать распоряжение Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу о строительстве Главного храма Вооруженных Сил России несоответствующим положениям Конституции страны и выше обозначенным федеральным законам.



Также он просит указать Министру обороны на недопустимость нарушения основ Конституционного строя России, внедряя одну религию в Вооруженные Силы, создавая тем самым условия, которые, по его мнению, подрывают единство и сплоченность российского народа. Он считает, что это предпосылки для гражданского хаоса.