Китай нацелился на уральское полпредство?

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Генконсульство Китая в Екатеринбурге может переехать из здания на Чайковского-Фрунзе в особняк в центре города. Местом для размещения дипломатического корпуса выбран элитный особняк «Рязанов» на ул. Карла Маркса, 1а, расположенный на набережной Исети. В ведомствах, отвечающих за госбезопасность, встревожены появлением подобной информации - здание расположено на противоположном берегу от резиденции полпреда президента РФ в УрФО. Не секрет, что консульства помимо работы с соотечественниками и налаживанием деловых связей, занимаются сбором и анализом секретных сведений, имея для этого технические возможности по перехвату информации с зашифрованных каналов связи. Дадут ли Генконсульству КНР «добро» на переезд, узнаем совсем скоро.Начальник УМВД России по Екатеринбургу Сергей Кулагин устал от неопределенности в свердловском полицейском главке и неожиданно для окружения ушел в отпуск, уехав из города. По слухам, полковник хотел уйти на месяц, но получил отказ, и отдохнет всего пару недель. К его возвращению должно быть понимание относительно кандидатуры нового начальника регионального ГУ МВД, а значит, и его собственных перспектив.В МВД РФ рассматривают документы на назначение начальником ГУ МВД России по Свердловской области Петра Кривегина, с октября 2018 года находящего в статусе врио. После изучения пакета документов, их отправят в Кремль, где, если все пройдет по запланированному сценарию, Президент РФ Владимир Путин подпишет указ о назначении Кривегина начальником главка. Сам Петр Петрович, по слухам, «держит пальцы крестиком».Если верить информации слухмейкеров, то назначение Кривегина на должность начальника регионального ГУ МВД лоббируется полпредом президента в УрФО Николаем Цукановым. С чей подачи и в каких целях – непонятно. По одной из версий, Кривегин выбран как один из лояльных местным элитам центров власти. К тому же, генерал-майор вполне договороспособен, а в отдельных случаях и управляем. Плюсом, за последние полгода он смог завоевать авторитет в глазах рядовых сотрудников.Если Петра Кривегина все же назначат начальником полицейского главка, то отдельным руководителям подразделений придется искать другое место службы. По слухам из «генеральского подъезда» на Ленина,17, Петр Петрович крайне недолюбливает начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков Владимира Молодцова и начальника Управления уголовного розыска Александра Мазаева. Не исключено, что уже сейчас им стоит задуматься о новом месте службы, чтобы не терять время.Выборы в Государственную Думу по Серовскому одномандатному избирательному округу из скучных и предсказуемых станут местом жесткой борьбы между кандидатами. Ожидается, что против Антона Шипулина, поддерживаемого властями Свердловской области, выдвинется не только местный экс-депутат Сергей Семеновых, но и фигура федерального масштаба. И это вовсе не Павел Грудинин.По слухам, «Справедливая Россия» может выдвинуть кандидатом от партии Константина Малофеева, которого называют «православным олигархом». Помимо внушительного финансового ресурса, Малофеев имеет широкие связи и поддержку в Кремле, что должно сыграть свою роль в случае его выдвижения. Ожидается, что 21 апреля на конференции «Справедливой России» его изберут сопредседателем, заместителем Сергея Миронова. Логично, что следующим шагом должно стать получение депутатского мандата.Между председателем гордумы Екатеринбурга Игорем Володиным и главой города Александром Высокинским серьезно обострились отношения, рассказывают сплетники из мэрии. Всему виной попытка градоначальника «ударить» по протеже Володина – главе администрации Орджоникидзевского района Роману Кравченко. Он, как и спикер, выходец из силовых структур – до ноября 2018 года возглавлял отдел полиции №8 УМВД.Захочет ли и дальше Высокинский обострять диалог с председателем думы, будет известно уже в это воскресенье, во время анонсированного объезда мэром улично-дорожной сети уральской столицы. Если по его итогам Кравченко получит выговор, то, опасаются инсайдеры, между органами власти начнется противостояние. Разменной монетой может стать замглавы района по благоустройству Сергей Булатов, которого причисляют к старой команде Якоба-Тунгусова, а потому держаться за него никто не намерен.Бывший вице-мэр Екатеринбурга по внутренней и информационной политике Анатолий Гагарин может принять участие в кампании по выборам губернатора Челябинской области в качестве политтехнолога. Предложение весьма заманчивое, учитывая солидный объем денежных средств, выделенный на агитацию основного кандидата, поддержанного Кремлем и «Русской медной компанией».Увольнение руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Игоря Цыганаша (на этой неделе он ушел в отпуск, из которого не планирует возвращаться) имеет иную подоплеку, нежели это пытаются преподать в его окружении. Согласно полуофициальной версии, Цыганаш был назначен на должность главы регионального управления Росреестра как «антикризисный менеджер», который после выполнения поставленных задач будет искать себе место в ином направлении.Однако все не совсем так. Решение об увольнении Цыганаша было принято после заседания коллегии Росреестра 21 марта, на котором были обсуждены итоги работы в 2018 году. По слухам, реальной причиной ухода Цыганаша стали неудовлетворительные показатели деятельности регионального Управления, а само увольнение стало неожиданностью для руководящего состава. По всей видимости, все оказалось настолько плохо, что теперь нужен новый антикризисный менеджер.В думе Дегтярска на следующей неделе может разгореться очередной скандал, связанный с принятием поправок к бюджету городского округа на 2019 год. Дело в том, что в конце февраля на заседании представительного органа были одобрены изменения в главный финансовый документ, по слухам, в отсутствие необходимого кворума. Недоразумение вскрылось лишь спустя месяц. Теперь администрация муниципалитета рискует столкнуться с судебными претензиями, так как часть бюджетных трат, а также заключение госконтрактов за прошедший месяц, можно оспорить в судебном порядке.Не самые позитивные новости доносятся из свердловских деревень. Сельчане жалуются не только на начало «мусорной реформы», но и на побочные эффекты от нее. В марте текущего года ситуация обострилась – из-за новых правил вывоза ТКО значительно вверх пошла стоимость на продукты питания.Слухмейкеры сообщают, что со старта «мусорной реформы» для малых предпринимателей, которые держат магазинчики в селах и деревнях Свердловской области, значительно увеличилась плата за вывоз ТКО. Она выросла в несколько раз. Все это сказалось на ценах на продукты питания и другие товары.Причем, как говорят слухмейкеры, об этой проблеме прекрасно осведомлены в областном правительстве. Поэтому, чтобы предотвратить социальный взрыв, региональный кабинет министров начал обсуждение неких преференций для предпринимателей в сельской местности.Критика первого секретаря свердловского обкома КПРФ Александра Ивачева усиливается. Новым поводом стал законопроект о «Детях войны», который лидер коммунистов пытался «протолкнуть» в Заксобрании, но получил отказ на очередном заседании.Негатива в адрес Александра Ивачева добавила публичная критика коллег депутата, которые, мягко говоря, растерзали законопроект: обвинили коммуниста в том, что он пытается лишить некоторые категории граждан льгот и заявили, что закон сырой. Не сдерживали себя в критике инициативы Александра Ивачева в основном представители «Единой России» и депутаты, пытающиеся лишить его поста первого секретаря обкома.О неудачном выступлении коммуниста и его сыром законопроекте уже стало известно в Москве, куда противники Александра Ивачева в последнее время посылают много негативной информации в адрес лидера свердловского отделения КПРФ. Слухмейкеры говорят, что федеральное руководство партии все эти факты фиксирует, но пока свое решение по поводу судьбы Александра Ивачева, под которым в последнее время раскачивают кресло, не приняли. Московские коммунисты пока выжидают.Депутаты Госдумы от Свердловской области будут выбивать денежные средства на различные проекты к 300-летию Екатеринбурга. Данные договоренности прошли в резиденции губернатора Евгения Куйвашева. Помимо этого парламентарии распределили между собой ответственность за различные проекты к юбилею города.Как говорят в кулуарах «желтого дома», переговоры прошли спокойно, но не без спорных моментов. Ведь одним из пунктов значится строительство второй ветки метро в Екатеринбурге. Именно за этот проект между депутатами Госдумы развернулась борьба и, как говорят, она еще продлится, так как ответственного за выбивания денег на метро не назначили.Метро – это лакомый кусок, который в дальнейшем депутаты Госдумы могут использовать в своем резюме и сделать даже на нем карьеру, типа: «Я выбил деньги на подземку».