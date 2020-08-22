Политика
17:35 | 23.08.2020
15-й день протестов в Беларуси. Сотни тысяч людей вышли на улицы по всей стране
Сегодня, 23 августа, в Минске проходит «Марш новой Беларуси». На акции должны выступить лидеры Координационного совета оппозиции, созданного по инициативе кандидата в президенты Светланы Тихановской. Протестные акции запланированы и в других городах Беларуси.
Ранее министерство обороны Республики Беларусь опубликовало официальное обращение министра обороны в котором он предупредил протестующих, что в случае нарушения порядка и спокойствия в местах размещения мемориалов и памятников белорусам погибшим в годы войны, они будут иметь дело уже не с милицией, а с армией.
«В свою последнюю войну Беларусь потеряла каждого третьего и фактически была стерта с лица земли!
В знак скорби, печали и памяти в нашей стране созданы тысячи мемориалов и памятников. Для нас они всегда были и остаются священными местами! К ним всегда шли люди, чтобы поклониться, помолиться, возложить цветы погибшим защитникам Отечества! Мы, военные, не допустим осквернения этих мест, на них не может быть места фашизму!
Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей – сегодня организуются акции в этих священных местах. Мы этого допустить не можем! Поэтому с сегодняшнего дня мы берём их под нашу охрану и защиту.
Категорически предупреждаем: в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах – вы будете иметь дело уже не милицией, а с армией!», – говорится в официальном сообщении министерства обороны РБ.
Говоря о флагах министр обороны Беларуси забыл под каким флагом стоял Александр Лукашенко, давая присягу на конституции впосле своей победы на выборах президента в 1994 году.
Александр Лукашенко дает присягу в 1994 году. Фото: Еврорадио
Фото: Ю. ИВАНОВ, Sputnik
© «Вечерние ведомости»
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