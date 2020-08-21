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14:15 | 22.08.2020

Фото: Ruptly

Алексей Навальный доставлен в берлинскую клинику «Шарите»

Самолет с Навальным на борту прибыл в берлинский аэропорт Шенефельд, откуда Навального транспортировали в одну из лучших немецких клиник – «Шарите».


Как сообщило агентство Reuters, состояние Алексея Навального после перелёта стабильное.

Отметим, что самолет для отправки Алексея Навального в Германию был предоставлен международным фондом «Кино во имя мира» (Cinema for Peace). Среди членов международного комитета фонда — Моника Белуччи, Люк Бессон, Пласидо Доминго, Ричард Гир, Гарри Каспаров, братья Кличко, Тим Роббинс, Вивьен Вествуд, Кэтрин Зета Джонс и многие другие.

© «Вечерние ведомости»

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