Политика
11:09 | 21.08.2020
Фото: GlobalLookPress
Полицейские обнаружили вещество, которым отравили Навального
По его словам, сотрудница полиции не рассказала, как называется это вещество, объяснив это тайной следствия. Она, однако, добавила, что оно «смертельно опасное не только для Алексея, но и для окружающих, все вокруг должны находиться в костюмах защиты».
Добавим, что пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила об обращении в ЕСПЧ из-за запрета врачей на перевозку политика в другое медучреждение:
«Обращаемся в ЕСПЧ с заявлением о принятии срочных обеспечительных мер согласно п. 39 Регламента. Требуем запретить властям РФ препятствовать транспортировке Навального в медицинское учреждение. Затягивание перевозки может привести к причинению непоправимого вреда жизни и здоровью», — написала Ярмыш в Twitter.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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