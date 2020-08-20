Полицейские обнаружили вещество, которым отравили Навального

11:09 | 21.08.2020

Фото: GlobalLookPress

Полицейские нашли вещество, которым отравили политика Алексея Навального, сообщает директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.



По его словам, сотрудница полиции не рассказала, как называется это вещество, объяснив это тайной следствия. Она, однако, добавила, что оно «смертельно опасное не только для Алексея, но и для окружающих, все вокруг должны находиться в костюмах защиты».



Добавим, что пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила об обращении в ЕСПЧ из-за запрета врачей на перевозку политика в другое медучреждение:



«Обращаемся в ЕСПЧ с заявлением о принятии срочных обеспечительных мер согласно п. 39 Регламента. Требуем запретить властям РФ препятствовать транспортировке Навального в медицинское учреждение. Затягивание перевозки может привести к причинению непоправимого вреда жизни и здоровью», — написала Ярмыш в Twitter.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»