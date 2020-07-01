Президент России подписал закон о трёхдневном голосовании

17:39 | 31.07.2020

Фото: Алексей Дружинин / AP

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности проводить трехдневное голосование на выборах и референдумах. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.



Согласно закону, организующий выборы избирком может провести голосование «в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней».



Напомним, 13 сентября 2020 года в 83 регионах России пройдут выборы. ЦИК 24 июля утвердил порядок, согласно которому 11 и 12 сентября – дни досрочного голосования, а 13 сентября – основного.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»