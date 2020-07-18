Дальний Восток продолжает акции в поддержку Сергея Фургала

Фото: Хабаровский край сегодня

В городах Дальнего Востока возобновились несанкционированные митинги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.В Хабаровске, не смотря на 30-градусную жару, участники вышли на площадь имени Ленина у здания правительства Хабаровского края. Митинг начался около 12:00 по местному времени.Акция в поддержку Фургала началась и в Комсомольске-на-Амуре.Присоединился к акциям и Владивосток. Там митинг проходил у памятника Борцам за власть Советов. Участники, развернув плакаты, скандируют лозунги в поддержку губернатора и жителей соседнего региона. Полиция по громкой связи предупреждает об ответственности за несанкционированные митинги. Правительство Приморского края в телеграм-канале предупредило, что на площади пройдет дезинфекция."Памятник Борцам за власть Советов на центральной площади Владивостока отмоют от экскрементов голубей, которых здесь кормят неравнодушные горожане", - написано в сообщении.Напомним, в Хабаровске уже восьмой день продолжаются уличные акции в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала. Первый митинг, по подсчетам полиции, собрал от 10 до 12 тыс. человек, по подсчётам организаторов в мероприятиях приняли участие до 35 тысяч человек. Вчера, 18 июля, по заявлению хабаровской мэрии, в акции приняли участие «до 10 тысяч человек - на 30% меньше, чем в прошлые выходные». Однако по разным оценкам вчера на улицы столицы Хабаровского края вышло до 50 тысяч хабаровчан.