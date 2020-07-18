Политика
11:48 | 19.07.2020
Фото: Evan Vucci
Дональд Трамп заменил обычные митинги «телефонными»
Первый «теле-митинг» (TELE-Rally) Трамп провёл 17 июля. Обращаясь к сторонникам, он заметил, что США «хорошо справляются» с поиском вакцины от COVID-19.
«Но пока этот вопрос не решён, трудно проводить большие митинги, поэтому я буду проводить их по телефону, и мы будем называть их "митингами Трампа"»,- приводит CNN слова американского президента.
Решение заменить предвыборные митинги в традиционном формате на телефонные Трамп принял после инцидента с митингом в городе Талса, штат Оклахома, который состоялся 20 июня. После этого ралли местный департамент здравоохранения заявил о вспышке случаев заражения коронавирусом, связав ее с проведенным митингом.
Кандидат от Демократической партии бывший вице-президент Джо Байден ранее тоже отказался от проведения предвыборных митингов.
Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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