Дональд Трамп заменил обычные митинги «телефонными»

11:48 | 19.07.2020

Фото: Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп из-за эпидемии COVID-19 заменил традиционные предвыборные встречи со сторонниками телеконференциями, сообщает CNN.



Первый «теле-митинг» (TELE-Rally) Трамп провёл 17 июля. Обращаясь к сторонникам, он заметил, что США «хорошо справляются» с поиском вакцины от COVID-19.



«Но пока этот вопрос не решён, трудно проводить большие митинги, поэтому я буду проводить их по телефону, и мы будем называть их "митингами Трампа"»,- приводит CNN слова американского президента.



Решение заменить предвыборные митинги в традиционном формате на телефонные Трамп принял после инцидента с митингом в городе Талса, штат Оклахома, который состоялся 20 июня. После этого ралли местный департамент здравоохранения заявил о вспышке случаев заражения коронавирусом, связав ее с проведенным митингом.



Кандидат от Демократической партии бывший вице-президент Джо Байден ранее тоже отказался от проведения предвыборных митингов.



Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»