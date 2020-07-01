Шнуров опроверг информацию о планах баллотироваться на выборы в Госдуму

20:20 | 16.07.2020

Фото: Иван Краснов / RTVI

Музыкант, член Партии роста, Сергей Шнуров опроверг информацию о планах баллотироваться в Госдуму, об этом пишет RTVI.



Ранее лидер партии Борис Титов заявлял, что Шнуров на выборы «точно идет».



«Видимо, Борис Юрьевич Титов попал в то место, то есть Челябинск, откуда люди в связи со сложной экологической обстановкой начинают видеть будущее», — цитирует Шнурова RTVI.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»