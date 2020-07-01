19:09 | 16.07.2020

Фото: metronews.ru

Музыкант Сергей Шнуров будет баллотироваться на выборы в Госдуму в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на лидера Партии роста Бориса Титова.



Титов заявил о решении музыканта во время рабочей поездки в Челябинск.



Напомним, в Партию роста Сергей Шнуров вступил в конце февраля текущего года.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»